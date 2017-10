Cum sa scapi de complexele ramase din fostele relatii

Remarcile fostilor pot deveni complexe, pasiunile lor le pot face pe ale tale sa para desuete si observatiile lor iti vin deseori in minte. Asa incepem majoritatea certurilor cu actualul, pe baza unor reminiscente din relatiile trecute. Descopera mai jos cum sa eviti acest lucru.

Nu stiu voi fetelor, dar eu am invatat cel putin un lucru de la fiecare barbat pe care l-am iubit. De ceva timp insa, am intalnit pe cineva care imi scoate la iveala toate complexele si problemele inca nerezolvate cu mine. Stiu ca o femeie nesigura nu este sexy, asa ca prefer sa tin pentru mine oftatul si gandurile. Concluzia la care am ajuns este ca unele dintre aceste complexe vin din fostele mele relatii, de la remarci si experiente cu fostii mei iubiti.

Nu sunt o femeie trasa prin inel si de ceva timp am luat in greutate. Mereu am cerut si parerea barbatului de langa mine asupra aspectului meu fizic si deseori am simtit ca el ma minte. Obisnuia sa imi spuna ca sunt voluptoasa si lui ii plac asa. Asta pana am descoperit contrariul. Si de atunci perceptia mea asupra felului in care arat a fost afectata cumva. Simt o urgenta de a slabi si nu ca ar fi neaparat rau, dar aceasta nevoie nu vine din interiorul meu, ci dintr-un complex.

Multe dintre noi ne confruntam cu astfel de complexe mostenite din fostele relatii, reminiscente pe care din pacate le caram cu noi si in relatia actuala. Poate ca fostii nostri ne-au sugerat ca ar fi bine sa ne facem un abonament la sala si de atunci te-ai infometat si nu prea te mai simti in largul tau in intimitate. Poate ai avut tragicul ghinion de a fi tradata. Uiti ca tradarea nu te face pe tine mai putin femeie sau “tradabila” prin definitie si devii posesiva si geloasa in fiecare relatie. Eu una sunt obisnuita cu barbati cu o conceptie traditionala asupra relatiei. Ce ma fac acum cand ma confrunt cu tipul independent care nu vrea sa auda de responsabilitate? Ma simt demodata si in urma cu timpurile, ceea ce nu este cazul meu.

Acestea sunt doar cateva exemple, fiecare dintre voi se confrunta cu fantasmele ei, cu trecutul si amintirile. Suntem unice pana si in luptele noastre, dar acest lucru nu inseamna ca nu ne putem folosi de aceleasi mijloace pentru a castiga lupta si de ce nu razboiul cu traumele din fostele relatii. Va impartasesc cateva trucuri care au functionat pentru mine. Eu zic ca pot fi de ajutor si sunt curioasa ce metode folositi si voi pentru a lasa trecutul in trecut si a va bucura de relatia actuala.

Nu uita, actualul iubit nu este la fel ca fostul

Aminteste-ti zilnic ca fiecare om este unic. Gandeste-te ca pana si tu iti poti schimba parerea de la o zi la alta, ce sa mai vorbim despre doua persoane diferite. Chiar daca ai tendinta sa te simti atrasa de aceeasi tipologie de barbat, tot nu este cazul sa simti ca va gandi precum fostul. Frumusetea, personalitatea, atractia, modul de gandire, comportamentul…Toate sunt subiective. Daca simti ca incepi sa raspunzi actualului ca si cum ai fi in fata fostului, controleaza-ti impulsul si ia o atitudine pozitiva. Pana la urma, putine lucruri sunt certe pe lumea aceasta si fii sigura ca celulita sau sasaitul tau care il enerva pe fostul nici nu vor fi observate de el. Ma ales ca un barbat care te iubeste te apreciaza asa cum esti si iti face observatii diplomat, fara sa te raneasca, ci pentru a te ajuta sa evoluezi. Asa ca treci peste fostul, sterge totul cu buretele si incepe sa il cunosti cu adevarat!