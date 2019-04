Cum să gestionezi respingerea

Pentru cei mai mulți dintre noi, respingerile cele mai dureroase sunt cele care au de-a face cu viața amoroasă. De aceea, oamenii investesc multă energie pentru a evita sitauțiile în care ar putea fi respinși. Dar, chiar și așa, respingerea doare. Și uneori avem nevoie de o (lungă) perioadă de convalescență pentru a ne reveni după o respingere. Ca să facem lucrurile mai suportabile, am făcut o listă cu 9 moduri în care poți combate efectele neplăcute ale respingerii:

1. Acordă-ți timp pentru a procesa respingerea, în loc să te prefaci că totul e în regulă

În loc să te forțezi să pari optimistă sau „să treci peste', atunci când ești în mijlocul unei furtuni emoționale sau în stare de șoc, acceptă-ți durerea. Așa că procesează-ți sentimentele și gândurile, pentru că este absolut în regulă să suferi! Și nu e cazul să bagi suferința sub preș! Dacă încerci să disimulezi, procesul de vindecare va fi chiar mai lung și mai dureros, iar emoțiile reprimate vor ieși la iveală în momente neașteptate, iar tu te vei transforma într-o persoană cu accese de furie și pesimism.

2. Concentrează-te pe ceea ce este bun și frumos în viața ta!

Așa cum am spus mai sus, este în regulă să-ți accepți durerea și să-ți acorzi niște timp. Dar nu te lăsa înecată într-un ocean de îndoială și negativitate. Mai bine concentrează-te pe ceea ce este bun și frumos în viața ta: oamenii, pasiunile, hobby-urile tale. Știu că pare ca un citat dintr-o carte motivațională ieftină, dar recunoștința pentru ceea ce este bun și frumos în viață te ajută să pui lucrurile în perspectivă.

3. Nu da ascultare vocii critice din capul tău!

În astfel de momente, vocea critică din capul tău se trezește la viață și îți șoptește că nu ești suficient de frumoasă, de sexy, de inteligentă, de tonifiată, de amuzantă, sau mai rău, că ești netalentată, că nu ai simțul umorului, că ești o ratată, că dacă ai fi fost mai slabă, mai înaltă, mai tânără (și lista poate continua la nesfârșit, în funcție de cât de dură ești cu tine), sigur nu ai fi fost refuzată! Sfatul nostru este ca atunci când începi să o auzi să o reduci imediat la tăcere, pentru că altfel va fi din ce în ce în ce mai greu pe măsură ce se va transforma într-un ghem de complexe. Cum faci asta? Așa cum ai procedat mai sus: concentrându-te pe ceea ce este bun și frumos în viața ta, pe calitățile pe care cu siguranță le ai și pe succesele tale anterioare! Și amintește-ți mereu: refuzul spune mai multe despre cel care refuză decât despre cel refuzat!

4. Vorbește cu un prieten sau cu cineva din familie!

Nici un om care ține la tine nu te va judeca pentru faptul că ai fost respinsă sau pentru că ai suferit un eșec. De aceea, nu trebuie să ții în tine! Pentru că, alimentată de criticul interior, o respingere poate părea o situație mult mai catastrofală decât este în realitate. Așa că nu te teme de critici și judecată, vorbește cu cei apropiați ție și, alături de ei, cu siguranță vei vedea lucrurile mai clar. Ca de fiecare dată, cineva din exterior te va ajuta să pui lucrurile în perspectivă și să depășești astfel momentul.

5. Nu te gândi că e doar vina ta!

Pentru că nu este deloc așa! Este o capcană în care poți cădea foarte ușor! Așa cum am spus mai sus, refuzul spune mai multe despre cel care respinge decât despre cel respins. Nu chiar totul are legătură cu tine! Poate că și celălalt are propriile îndoieli. Sau propriul bagaj emoțional, propriile relații eșuate de care nu s-a detașat suficient. Poate este într-o perioadă de convalescență afectivă sau poate este doar o persoană indisponibilă emoțional. Pur și simplu așa este viața. Așadar, sfatul nostru este să vezi dacă poți învăța ceva din această experiență fără să-ți asumi responsabilitatea integrală a respingerii. Iar asta se poate aplica nu numai când vine vorba de dating, ci pe orice palier al vieții tale.

6. Fii constructivă și concentrează-te pe ceea ce ai învățat din această experiență!

Respingerea face parte din viață, și mai ales dintr-o viață trăită asumându-ți riscuri, cum ar fi acela de a ieși din zona de confort. Însă, în același timp, trebuie să fii onestă cu tine însăți și să înveți ceva din fiecare experiență, pentru a-ți spori șansele de succes în viitor! Poate e ceva ce ai putea îmbunătăți la felul în care te prezinți (dacă a fost vorba de un interviu pentru un job)? Sau poate ai putea să mai lucrezi la abilitățile tale de comunicare și conversație? Să încerci să fii mai relaxată? Așa că poți să-ți pui aceste două întrebări: „Ce am învățat din această experiență?' și „Ce pot face diferit data viitoare? '.

7. Ține minte: e o situație temporară și nu una permanentă!

Atunci când ești refuzată, ți se pare că e sfârșitul lumii și că lucrurile vor fi mereu așa! Că vei suferi mereu din cauza asta și că nu vei putea depăși momentul! Și că în viața ta vor urma numai eșecuri! Nimic mai fals! Nu te lăsa antrenată în acest joc toxic pe care ți-l propune mintea ta: doar pentru că ai fost refuzată azi de un tip care îți place sau de un potențial angajator, asta nu înseamnă că mâine, peste o lună sau peste un an nu vei întâlni dragostea vieții tale sau nu vei obține un job de vis! Ține doar de tine să depășești momentul și să-l treci la capitolul „experiențe'. Iar adevărul este că e doar o situație temporară, pe care o vei uita cu siguranță la un moment dat sau a cărei importanță oricum se va diminua o dată cu trecerea timpului. Cel mai important este să nu o etichetezi ca pe un eșec, ci ca pe o experiență. Și să o tratezi, pe cât posibil, cu umor!

8. Consolidează-ți respectul față de propria persoană!

Nimeni nu este de neclintit în fața unei respingeri și nu există un echipament emoțional care să te imunizeze complet în fața unui refuz. Dar respectul față de propria persoană te poate face mai puțin vulnerabil la ce gândesc sau ce spun alții despre tine. Așa că încearcă să fii mai indulgentă cu tine și să-ți vorbești așa cum ai vorbi unui prieten apropiat! Cu siguranță asta te va ajuta să fii mai constructivă și să înveți ceva pentru viitor (în loc să te ascunzi în casă și să stai deprimată cu săptămânile!).

9. Mergi înainte!

Analizează și procesează ce s-a întâmplat! Dar nu lăsa o respingere sau un refuz să-ți domine starea de spirit. De fapt, nu te lăsa prinsă într-un anume moment din viață și copleșită de el, oricât de încărcat de semnificații ți s-ar părea! Concentrează-te pe ceea ce este bun și frumos în viața ta (și, crede-mă, dacă vei încerca să treci în revistă lucrurile pozitive, te vei simți mult mai bine!). Știi cum se spune… decât să regreți că nu ai încercat, mai bine să-ți pară rău că ai făcut-o!

