Cum s-a văzut un festival de amploare pe TikTok?

La festivalul UNTOLD de anul acesta și-au dat întâlnire peste 350.000 de oameni, iar dincolo de experiența muzicală, m-am numărat printre cei care s-au bucurat de atracțiile festivalului, una dintre cele mai interesante fiind corner-ul TikTok. Și asta pentru că era primul festival la care mergeam unde platforma care are în centrul său muzica și artiștii avea un spațiu dedicat, pentru a fi mai aproape de fani și utilizatori. Prin același parteneriat, și iubitorii de muzică din comunitatea TikTok au avut ocazia să fie mai aproape de artiștii preferați, urmărind cele patru zile de festival live, pe platformă.

În plus, au putut și să interacționeze cu creatorii de conținut care au transmis experiența din cadrul evenimentului. Cu această prezență, TikTok continuă să susțină crearea de experiențe autentice pentru utilizatorii din România. Iar până în momentul la care scriu acest material, miile de videoclipuri cu hashtag-ul #untoldfestival postate pe TikTok au adunat peste 84.9 milioane de vizualizări, deci un public cu mult mai mare decât ar putea susține un festival vreodată.

Succesul TikTok, o poveste din interior

„Fiecare om, indiferent de vârstă, va găsi ceva pentru el pe TikTok. TikTok este o destinație principală pentru divertisment, dar este și o platformă care inspiră oamenii să descopere lucruri noi și să învețe.” (Paula Kornaszewska, Head of Operations Central and Eastern Europe TikTok)

ELLE a fost la fața locului ca să înțeleagă mai bine cum funcționează in real life intersecția dintre platforma de socializare și muzică, un element esențial al majorității postărilor realizate de TikTokeri, dar și cum funcționează platforma în sine și care este cheia succesului acolo. Pentru asta, ne-a venit în ajutor Paula Kornaszewska, Head of Operations Central and Eastern Europe de la TikTok. Un om cheie în echipa TikTok, Paula ne-a dat detalii despre cum funcționează aplicația și la ce nivel se situează acum.

Află că TikTok este folosit la nivel global de peste un miliard de utilizatori activi și acest rezultat a fost atins de cel puțin trei ori mai rapid față de alte platforme mari, iar în Europa a depășit de mult pragul de 100 de milioane. TikTok a fost și cea mai descărcată aplicație în anii 2020 și 2021. Paula ne oferă o viziune mai amplă asupra a ceea ce reprezintă, de fapt, TikTok: „Pe TikTok putem găsi o mare varietate de conținut – de la divertisment, la sport, DIY, conținut educațional sau care tratează probleme sociale. Fiecare om, indiferent de vârstă, va găsi ceva pentru el. La fel ca în alte părți ale lumii, baza de utilizatori din România a devenit și mai matură și mai diversificată. TikTok este o destinație principală pentru divertisment, dar este și o platformă care inspiră oamenii să descopere lucruri noi și să învețe.”, spune ea.

Dincolo de strategiile prin care TikTok a reușit să ajungă la aceste performanțe, Paula Kornaszewska spune care a fost cel mai important criteriu, din punctul ei de vedere: motivul pentru care utilizatorii au ales să rămână pe TikTok este că acesta e un loc dedicat creativității și bucuriei. Contează și faptul că oamenii sunt în căutarea autenticității, iar pe platformă au descoperit diversitatea și ideea intens vehiculată și celebrată că nimeni nu trebuie să fie perfect, într-o lume în care barierele sociale încă sunt o problemă. „Ne place să stârnim discuții și emoții prin parteneriatele cu proiecte din sport, muzică și cultură. Și am observat că oamenii din comunitate apreciază acest lucru și interacționează cu acest tip de conținut atât în România, cât și în întreaga lume.” Potrivit spuselor sale, România este a doua cea mai mare țară consumatoare de TikTok din Europa Centrală și a avut o creștere de două cifre de la an la an a numărului de utilizatori la noi în țară, comunitatea adaptându-se foarte bine la noua ei rețea preferată.

Am încercat să aflu, vorbind cu mai mulți creatori de conținut, dacă sunt de acord cu viziunea Paulei privind creativitatea și bucuria pe care le susține platforme. Denis Matros, @denismtr, creator de conținut din România cu 510.000 de followers, care postează clipuri de divertisment și lifestyle, spune: „TikTok este locul unde îmi pot exprima liber creativitatea. Lumea reală și ceea ce se întâmplă în jurul meu, este o inspirație pentru mine care mă ajută să creez conținut.”

Și Vivien Verebelyi & Nagy Norbert, @vivi_es_norbi, creatori maghiari, care postează clipuri de lifestyle și au o comunitate de peste 753.000 de urmăritori, povestesc, oarecum similar:

„Pentru noi, crearea de conținut a început odată cu pandemia de Covid-19 și simțim că ne-a schimbat complet viața. Este grozav că există o mulțime de oameni care pot găsi asemănări cu viața din videoclipurile noastre. De asemenea, este grozav că îi putem face să râdă atunci când au o zi mai proastă. Folosim acest tip de conținut pentru a ne exprima și folosim umorul ca una dintre cele mai bune abilități ale noastre. Au trecut 8 ani de când formăm un cuplu și ne place să ne facem unul pe celălalt să râdem. Acest lucru se poate vedea în videoclipurile pe care le creăm, unde abordăm situații din viața noastră de zi cu zi la care oamenii se pot raporta cu ușurință. Din acest motiv, TikTok este cea mai bună platformă! Ne place să o folosim! Încercăm să postăm ceva care are valoare, să oferim sfaturi și să creăm videoclipuri pentru toate grupele de vârstă.”

Revenind la Untold, festivalul care a adus împreună atâția creatori care au redat pe platformă în fel și chip atmosfera, Adam Kajumi, @adamkajumi, creator din Cehia care postează videoclipuri de lifestyle și e urmărit de peste un million de utilizatori, spune: „UNTOLD Festival a fost o experiență de neuitat pentru mine și m-am bucurat de fiecare secundă. Mulțumim TikTok pentru oportunitatea de a întâlni creatori și artiști care inspiră, din întreaga lume. Cred că împreună putem aduce o schimbare și putem face din lume un loc mai frumos pentru toată lumea.”

Conversații în corner-ul TikTok de la UNTOLD

TikTok are o conexiune foarte profundă cu lumea muzicală. Prin intermediul aplicației s-au lansat artiști precum Lil Nas X și Olivia Rodrigo și platforma a contribuit la reîntoarcerea atenției publicului asupra unor artiști muzicali consacrați cum ar fi ABBA, Deep Purple sau Led Zeppelin.

De asemenea, parteneriatele cu marile festivaluri precum UNTOLD i-au conectat și mai mult pe oameni și i-au ajutat să fie mai aproape de muzica pe care o adoră. Așa că nu e de mirare că la UNTOLD a existat un colț rezervat platformei, creatorilor de conținut populari și dedicat întâlnirilor dintre aceștia și publicul lor. Acolo i-am cunoscut pe unii dintre cei mai carismatici tineri care au luat cu asalt platforma de divertisment și se bucură acum de popularitatea oferită de milioanele de vizualizări.

„La mișto am făcut trei videoclipuri și am crezut că îmi dau like doar mama, mamaie și sora mea. Ce să vezi, peste noapte m-am trezit cu 30.000 de followers și videoclip de 10 milioane de vizualizări. În momentul ăla mi-am dat seama că pot să fac asta.” (Louis Florea, creator de conținut)

Doi dintre aceștia sunt Louis Florea și Lorena Vișan. Optimiști și plini de viață, mi-au povestit despre experiența lor pe TikTok și cum au reușit să atingă succesul pe platformă. Louis (@louismflr) crește foarte repede în mediul online și are în prezent peste 878.000 de urmăritori și peste 51 de milioane de aprecieri. A câștigat inimile tinerilor prin dans, una dintre cele mai mari pasiuni ale lui și activitatea pe care s-a bazat inițial mai tot conținutul platformei. El a fost gazda primului show de pe TikTok din România, THE TIKTOK TEST, dar și TikToker-ul oficial al show-ului Mask Singer. Cu performanțe similare se poate lăuda și Lorena Vișan (@lorevsn), care se bucură de același număr de urmăritori pe TikTok.

Dincolo de stilul său personal extravagant, care îți atrage atenția cu ușurință, Louis este un tânăr ambițios, care a descoperit că își poate transpune gândurile și pasiunile în mediul online. Când vine vorba de distracție, Louis este întotdeauna pentru voia bună, iar atitudinea pozitivă și energică se transpune în conținutul pe care îl creează pe TikTok.

„Îmi place foarte mult să mă distrez, să mă simt liber, fără a fi îngrădit, și să îmi las creativitatea să se ducă la cotele cele mai înalte. Îmi place să mă înconjor de oameni mișto. Ai fi surprinsă, dar am norocul să vină la mine oameni mișto cu idealuri în viață, care mă motivează și pe mine să-mi doresc mai mult de la propria persoană. TikTok-ul ne lasă să fim noi, să încerci lucruri și dacă nu vrei. Sunt dansator de bază și TikTok-ul mi-a oferit șansa să duc asta la un alt nivel.”

Louis a cunoscut succesul prin intermediul unui videoclip postat pe TikTok ce a ajuns imediat viral printre utilizatori. Deși nu s-ar fi așteptat la ceea ce a urmat, a continuat să creeze conținut pentru comunitatea sa și să o considere ca pe o a doua familie: „Când s-a lansat aplicația s-a mutat din Musical.ly în TikTok, a fost super virală și am zis să văd și eu ce e TikTok-ul ăsta. M-am uitat vreo două zile și mi s-a părut foarte amuzant, râdeam cu lacrimi. Și am zis să încerc și eu. Și la mișto, sincer ăsta este cuvântul, am făcut trei videoclipuri și am crezut că îmi dau like doar mama, mamaie și sora mea. Ce să vezi, peste noapte m-am trezit cu 30.000 de followers și videoclip de 10 milioane de vizualizări și nu îmi venea să cred. În momentul ăla mi-am dat seama că pot să fac asta.”

Lorena este unul dintre cei mai populari TikTokeri în România. Este amuzantă, optimistă, genul de creator de conținut care încurajează tinerii să se iubească pe sine, răspândind mesaje de body positivity. Începutul ei pe TikTok a fost diferit, adică și-a construit comunitatea în ani. Cu toate astea, face ceea ce îi place cel mai mult și se simte zilnic recunoscătoare pentru oportunitățile pe care le întâlnește: „Mie îmi place să fac foarte multe lucruri, nu am vrut niciodată să fiu bună doar pe ceva. Mi se pare că noi, oamenii, trebuie să evoluăm, avem mai multă expresivitate. Îmi place să dansez, dar mi-a plăcut și actoria. Îmi place să cânt, nu am voce, dar îmi place să mă prostesc. Există trend-ul ăsta pe TikTok cu Outfit of the Day și aici suntem la UNTOLD, lucru care mi-a dat oportunitatea să le arăt oamenilor cum îmi creez ținuta. Eu interacționez cu comunitatea mea, o văd ca și cum ar fi a doua mea familie. Tu vrei să le dai cel mai bun conținut lor. Am pornit lucrul ăsta acum 10 ani, când exista Hi5-ul, și nu am crezut că o să fac o meserie din asta. Și uite că există aplicațiile astea care te ajută să devii vocea unei generații.”

Ceea ce au în comun Louis și Lorena, alături de ceilalți creatori de content de pe TikTok, este diversitatea cu care se întâlnesc mereu în prezența lor pe platformă. Nici un proiect nu seamănă cu altul, cum nu există nici zile asemănătoare dacă creezi conținut. De fiecare dată sunt în căutare de noi trend-uri și idei fresh, pe care să le aducă în fața fanilor. Publicul îi percepe ca fiind printre cei mai amuzanți și reali TikTokeri de la noi, însă au o comunitate internațională la fel de strânsă.

I-am întrebat pe cei doi cum văd piața din România față de cea din străinătate, iar amândoi au răspuns că românii sunt mari consumatori de TikTok, iar în ultima perioadă au devenit mult mai deschiși către aplicație, dar și mai uniți cu comunitățile din alte țări. Ba mai mult, challenge-urile pe care le fac alături de creatorii din străinătate îi ajută să fie mai aproape de oameni și să împărtășească experiențe unice. Pentru ei, la fel ca pentru toți ceilalți creatori, a fi TikToker este un job full-time, însă unul pe care îl fac cu pasiune. Lucrează tot timpul și fac TikTok din orice, iar acesta a devenit un mod de viață din care au ajuns să se întrețină.

Când vine vorba despre zilele mai dificile din viața ei reală, Lorena spune că nu se ascunde de comunitatea ei, ba chiar că este cât se poate de transperantă. Cum viața nu este tot timpul roz, vrea să-i încurajeze pe oameni să fie reali și să accepte că lucrurile nu merg întotdeauna așa cum își doreau:

„Uneori mă simt foarte rău, și de ce să nu spun asta? Până la urmă sunt și eu om, e normal. Oamenii devin mult mai deschiși și nu poți crea o iluzie. Ba mai mult, ea încearcă să-i obișuniască pe urmăritori cu ideea de a lua o pauză, din când în când, de la social media și de la telefoanele mobile: „Eu de câteva luni îmi iau o zi liberă de la online și anunț. Am duminica în care nu postez. Cred că e important să îți iei o zi off de la social media.”

Spațiul TikTok de la UNTOLD mi-a oferit ocazia să cunosc și creatori de conținut din străinătate, cu care am vorbit despre experiențele culturale și trend-urile din România raportate la cele din afara țării. Zuzia Tonicka, @zuzia_tonicka, cu peste 343.000 de followers și 20 de milioane de aprecieri pe TikTok, și Anastazja Maciąg, @anastazjamaciag, cu peste 161.000 de urmăritori și 4 milioane de aprecieri, sunt două tinere care se simt ca acasă pe platformă. Fanii o iubesc pe Zuzia în special pentru conținutul pe care îl postează despre problemele vieții ei de zi cu zi.

Când îi urmărești videoclipurile, e ușor să ai impresia că o cunoști de ani! Iar Anastazja este cântăreață de origine poloneză. Finalistă la ediția a treia de la Vocea Poloniei Junior, și câștigătoarea competiției TikTok Rising Star Polonia, Anastazja a semnat un contract cu Universal Music Polonia, fiind un artist pop urban foarte cunoscut. Când vorbim despre mediul online, cele două sunt deschise către tot ce este fresh și interactiv, iar TikTok-ul le-a oferit oportunitatea să le arate oamenilor cine sunt cu adevărat. Anastazja povestește că aplicația a fost o adevărată rampă de lansare în lumea muzicii. Inițial, a început să facă cover-uri după piese cunoscute, ca mai apoi să descopere TikTok-ul și să urmărească trend-urile muzicale. „Sunt cântăreață și îmi promovez melodiile pe TikTok, mă ajută foarte mult. Am început să fac asta abia acum câteva luni și a fost interesant cum poți ajunge viral fără să faci ceva atât de special, pentru mine. Pentru alții se pare că a fost.” Pentru ea, cel mai important este să se simtă apropiată de oameni și să le arate și ce se întâmplă în spatele scenei. Anastazja postează tutoriale și își dorește să le transmită utilizatorilor experiențele și sfaturile ei în materie de muzică.

Pe de altă parte, Zuzia spune că simte că pe TikTok este alături de cei mai buni prieteni și e foarte deschisă cu comunitatea ei. Conținutul pe care îl postează este legat de viața ei personală, și are foarte mare succes: „Sunt pe TikTok de când a apărut. Promovez lucruri despre viața mea, lucruri de lifestyle, iar oamenii din comunitatea mea sunt ca prietenii mei, știu totul despre mine. Găsesc inspirația în viața mea, de la alți oameni. Sunt o persoană care se inspiră din orice.”, spune ea.

Ajungând pentru prima dată în România, cele două creatoare de conținut din Polonia au fost încântate să cunoască oamenii cu care au interacționat și s-au bucurat de schimbul de experiență de la corner-ul TikTok, dincolo de experiența muzicală de la festival. „Sunt pentru prima dată în România și e primul meu festival. Mă simt foarte bine și sunt recunoscătoare că sunt aici. Sunt impresionată de vibe și de oameni, iar corner-ul TikTok arată cât de internațional este, nu contează din ce țară ești. Cunoaștem atât de mulți oameni cool aici.”, spune în final Anastazjia.

