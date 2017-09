Cum este scoala in Marea Britanie? Povestile a doi parinti romani care si-au incercat norocul in afara!

Luni a fost inceputul anului scolar. Peste tot puteai vedea mame impreuna cu copiii lor, echipati de scoala, si bineinteles purtau nelipsitele buchete de flori, care mai de care mai fastuoase. Sirul atentiilor se intinde in unele cazuri pe o intreaga saptamana, pentru doamna x, pentru profesoara y… O sa tot vedem zilele acestea copii ascunsi dupa cosulete si decoratiuni.

Nu spun ca acesta este un lucru negativ, dar cand este folosit pe post de linguseala nu ii mai gasesc rostul, ba chiar il consider non-educativ. Mai grav este ca in unele situatii, lipsa atentiilor poate afecta raportul profesor-elev. Crud, dar ies in evidenta elevii cu posibilitati si pentru diverse avantaje sunt luati sub grija magulitoare a dirigintei sau profesoarei/profesorului de x,y,z. De multe ori, acesti elevi sunt cei care vor merge la pregatiri, la olimpiade si vor fi exemplul clasei. Prin aceasta nu neg ca sunt si elevi care se remarca prin inteligenta si studiu, dar nu ies atat de mult in evidenta in clasa si in scoala precum ceilalti.

Performanta la noi se face de cele mai multe ori in afara scolii. Cu pregatiri intense, parinti care se implica, multa munca si resurse financiare. Invatamantul din Romania nu se poate lauda cu cele mai bune conditii si nici nu pare sa iasa din aceasta prapastie, ce va afecta generatiile viitoare de adulti. Cei mai multi dintre copii nu merg la scoala de drag, au frica de anumite materii, la altele se plictisesc, pierd sirul lectiilor mult prea complicate si ajung sa se considere inapti pentru ca nu rapund la calitatile „extrovertit” si cu „memorie buna”.

In acest context, parintii de la noi care aleg sa emigreze si sa isi duca copiii la scolile din afara raman uimiti de ceea ce intalnesc acolo. Fiecare copil este apreciat pentru calitatile sale si se construieste pe baza acestora. Citeste mai departe parerea a doi parinti care au intrat in contact cu sistemul de invatamant britanic si observa diferenta!

Ionut Neacsu este un roman stabilit de doi ani in Marea Britanie, in Comitatul Buckinghamshire, alaturi de familie. Tatal unei fetite, a mers in prima zi impreuna cu aceasta sa o conduca in sala de clasa la o scoala de stat din orasul Aylesbury. Modul in care a fost intampinat l-a surprins. Parintele a primit un biletel de la invatatoare si un plic cu ceai.

Romanul a postat pe pagina sa de Facebook mesajul din acel bilet si mai multe fotografii. Diferenta dintre sistemul romanesc de invatamant si cel britanic se vede pana si din aceste gesturi.

„Draga parinte, iata un mic <cadou> pentru tine intrucat iti lasi copilasul cel drag astazi, pe mana noastra, in prima lui zi de scoala. Dupa ce vei ajunge acasa si-ti vei sterge lacrimile cu acest servetel, te rugam sa-ti faci un ceai cald si sa te relaxezi. Aminteste-ti ca vom lucra impreuna si vom da tot ce e mai bun pentru binele copilului tau. Multumim pentru ca ti-ai insotit copilul, la inceputul acestui an, atat de important pentru el. Vom face tot ce ne sta in putere, zi de zi, pentru a fi un bun ghid copilului tau in explorarea acestei lumi frumoase, ce abia incepe pentru el. Ne vedem dupa-amiaza. Cu dragoste, din partea dnei X şi a dnei Y”, scria pe biletul primit de tata.

Dupa prima zi de scoala a fiicei sale, parintele a declarat pentru adevarul.ro ”M-a impresionat un singur lucru. Faptul ca s-au concentrat pe copil si nevoile lui. Atat. Nu fast, nu discursuri. Pe 11 septembrie a fost inceputul efectiv al celor mici, similar clasei zero la noi. Se incepe treptat, in prima saptamana cu 3 ore si din cealalta cu 6 ore pe zi. Pentru invatatoare era mai important sa ne invite in clasa sa o vedem, adica clasele, ca au clasa de joaca, fiind mai mici, clasa de studiu, si sa ne familiarizam cu ce vor face copiii in scoala si sa le fim alaturi in aceasta zi. Nu am vazut flori, pupaturi, sau discursuri obositoare si plictisitoare. Cel mai important este ca mi s-a lasat sentimentul de siguranta, legat de scoala si legat de abordarea scolii.”

O mama tanara, Muscalu Mihaela, stabilita cu familia de scurt timp in Londra, ne marturiseste si ea experienta ei la inscrierea baiatului de sase ani si jumatate la o scoala din Londra:

“Initial se merge la primarie cu actele pentru inscriere, te pun in lista de asteptare, si iti dau o harta a zonei sa alegi la ce scoala vrei, de obicei sunt la tot pasul. Este un site special unde se poate verifica rating-ul scolilor. In decurs de o luna iti ajunge scrisoare cu scoala care are loc disponibil si te roaga sa le retunezi cu accept sau refuz. Apoi, odata ce ai confirmat, te suna de la scoala si faci o programare la interviu, unde ei iti explica regulile scolii, te intreaba despre copil tot istoricul scolar, medical, tot. Toti copiii au uniforme in functie de scoala, nu poti merge altfel. Au un program bine stabilit, cine intarzie este penalizat cu puncte, pentru absente nemotivate fara dovada de la medic este la fel. La sfarsitul anului, fiecare aduna un punctaj si in functie de asta poti fi amendat sau exmatriculat, iar la oricare scoala vrei sa mergi esti pe o lista neagra si risti sa te refuze pentru ca este o chestiune de prestigiu.”

Despre cum este organizat programul si despre relatia institutie-parinti, Mihaela are numai cuvinte de lauda si faptele vorbesc de la sine:

“Pentru orice notificare legata de scoala si copil primesti scrisoare sau mesaj. Se fac sedinte cu doamnele si copiii des, se fac activitati impreuna. Sunt cluburi pentru parinti separate: de sport, lectii de engleza, cusut. Copiii iau zilnic un pranz bine stabilit si diversificat. Pana in clasa a II-a pranzul este gratuit, dupa se plateste. Este o aplicatie a scolii unde gasesti toate informatiile si primesti notificari, se poate plati totul online. Fiecare elev are contul lui. Scolile sunt bine organizate, fiecare clasa are un nume, sunt curate, curtile frumos desenate. Se organizeaza jocuri si fiecare clasa are locul ei in curte. La finalul programului, doamna nu pleaca pana nu vede si saluta parintii. Scoala se inchide si se deschide la ore fixe, nimeni nu mai are acces in curte. Copiii au vacante dese si se invata lent, prin joaca. Rechizitele si caietele sunt de la scoala toate. Orice se intampla cu copilul acasa, daca se loveste sau nu se simte bine, trebuie anuntat la doamna dimineata. Daca se intampla pe timpul scolii, primeste prim ajutor din scoala: au camera de garda. Esti anuntat de indata telefonic si in scris. In general, nu sunt violenti si nu au voie sa fie rasisti, in clase copiii sunt de toate natiile si culorile.”

Speram sa putem obtine si noi astfel de conditii pentru copiii nostri. Intre timp, la noi in tara poti avea parte de asemenea invatamant doar in scolile private. Este o situatie trista, pe care nu o dezbatem suficient si care merita mult spatiu de discutie. Numai asa putem pune presiune publica pe autoritati. Daca noi nu ne facem auziti, cum credem ca se va schimba cu adevarat sistemul de invatamant din Romania? Am vazut acest lucru si la proteste! Asteptam opiniile si experientele voastre pe aceasta tema. An plin de invataturi si cu note pe merit!

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Shutterstock