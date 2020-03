Petiție pentru asigurarea echipamentelor medicale necesare tratării bolnavilor cu coronavirus

Medicul cardiolog Vasi Rădulescu face un apel și ne îndeamnă să semnăm petiția inițiată de Declic, o organizație neguvernamentală, către Ministrul Sănătății, Victor Costache, Prim-ministrul României, Ludovic Orban, Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Prin această petiție se solicită suplimentarea urgentă a numărului de paturi din secțiile de terapie intensivă (ATI) necesare tratării persoanelor infectate cu coronavirus și asigurarea echipamentelor medicale, precum aparate de ventilație mecanică, kituri de testare, măști, dezinfectanți și costume de protecție pentru personalul medical din spitale.

„Sunt dr. Vasi Rădulescu și mi-am dedicat mare parte din timp educației medicale. Am scris în ultimii ani despre prevenție, cum să recunoaștem bolile, ce să facem în caz de urgență.

Am criticat constructiv atunci când lucrurile în sistemul nostru de sănătate nu erau cum trebuie. Am lăudat atunci când a fost cazul. Absolut tot ce am amintit se împletește în actuala problemă cu noul coronavirus – avem fără doar și poate o urgență, e nevoie de educație medicală, dar e imperios necesar și să arătăm că nu suntem pregătiți și măsurile luate rapid pot fi salutare.

Declarațiile experților arată că suntem pe scenariul Italiei, dar cu aproximativ 19 zile în urmă pe curba infecției. Asta înseamnă că ne putem trezi cu mii de cazuri Covid-19 în săptămânile viitoare, iar dacă se păstrează proporțiile de complicații, nu vom avea unde să tratăm formele severe, dintre care majoritatea necesită intubație și ventilație mecanică. Avem de luptat cu un virus foarte contagios și trebuie să conștientizăm că lupta asta o ducem împreună. Este important să stăm acasă, să ne ocrotom părinții și bunicii, să ne spălăm riguros pe mâini cu apă și săpun, să rămânem informați din cele mai bune surse, să ne păstrăm starea de calm, dar în același timp să punem o presiune pe autorități, pe efectori. Declic a lansat o petiție și vrem ca ea să fie semnată de cât mai mulți oameni, pentru a avea un impact corespunzător.

Sunt tot mai multe semnale de la medici, iar confesiunile lor, de multe ori făcute din disperare, arată că nu sunt suficiente măști, constume de protecție, kituri de testare, ventilatoare mecanice, locuri în secțiile de terapie intensivă. Organizația Mondială a Sănătății recomandă testarea pentru coronavirus la cazurile suspecte, tocmai pentru a le declara negative sau pozitive rapid și a putea controla eficient transmiterea infecției. Iar noi nu avem suficiente kituri să testăm…

Perioada următoare ne poate pune la grea încercare și suntem împreună în această luptă. Izolați, dar împreună! Depinde de noi cum ne protejăm, cum dăm dovadă de responsabilitate civică, de empatie, de grijă și pentru noi și ceilalți. Vom sta cât mai mult în casă, iar de aici, din confortul accesului facil la internet, vă rog să și semnați această petiție. Oficialii trebuie să doteze bine spitalele, să aibă grijă de personalul medical, să creeze circuite speciale în secțiile ATI, să testeze corespunzător populația, pe criterii bine definite. Petiția aceasta nu e punitivă la adresa organizațiilor statale, ci din contră, îndeamnă la coagulare, bună pregătire, conștientizare, acțiune fermă.

Haideți să semnăm și împreună să trecem cu bine prin perioada asta.”

