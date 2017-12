Cine este misteriosul cumparator al tabloului “Salvator Mundi“ al lui Leonadro da Vinci

Misteriosul cumparator al tabloului este chiar printul mostenitor al Arabiei Saudite, Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud.

Printul Bader nu este o cunoscut pentru colectionarea operelor de arta si provine dintr-o ramura indepartata a familiei regale.

Fiul regelui este presedintele Grupului Saudit de Cercetari Marketing. Conform NY Times, acesta a achizitionat tabloul dupa ce a citat documente legate de contextul unei investigatii legale din Arabia Saudita.

Pictura este acum in drum spre muzeul Luvru din Abu Dhabi, primul muzeu din lume cu numele de Luvru in afara de cel din Paris. Aceasta este acum cea mai scumpa picture vanduta vreodata. Detinatorul anterior al picturii este un miliardar rus numit Dimitry E. Rybolovlev, care a achizitionat picture in 2013, cu 127,5 milioane dolari.

Conform Christie’s, astazi mai exista in lume mai putin de 20 de tablouri ale lui Leonardo da Vinci. In afara de “ Salvator Mundi “, celelalte tablouri se afla pe proprietatea muzeelor sau institutiilor.

Text: Monica Andrei

Foto: Arhiva Revistei ELLE