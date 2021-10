Chiar si in cele mai dificile momente ale tale meriti iubire si respect

Momentul pe care il risipesti cu acea persoana cu care stii ca nu vei ramane este timpul pe care l-ai fi putut folosi pentru gasirea adevaratului suflet pereche.

Nu te multumi cu nimic mai putin de atat. Nu te multumi cu mai putin cand este vorba despre dragoste. Zilnic facem compromisuri in toate aspectele vietii noastre… ei bine, in iubire nu ar trebui sa facem. Meriti o iubire sincera, pura, pasionala. O iubire in care poti fi tu asa cum esti in realitate. Fara masti. Fara perdea.

