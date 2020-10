Celebritățile care au trecut prin scandaluri de infidelitate controversate

Realitatea ne arată că cele mai cunoscute și apreciate cupluri de celebrități au fost implicate în scandaluri de infidelitate, unele alegând să vorbească deschis despre asta, pentru altele însemnând chiar sfârșitul relației.

Atunci când ești o celebritate la Hollywood, ești mereu în atenția tuturor, iar astfel de scandaluri își pot pune amprenta asupra carierei. Vei vedea în lista noastră unele dintre cele mai răsunătoare și controversate triunghiuri amoroase.

Ben Affleck și Jennifer Garner

În 2015, chiar în anul în care aniversau 10 ani de căsătorie, Ben Affleck și Jennifer Garner au decis să divorțeze. La vremea respectivă se vorbea că principalul motiv al despărțirii lor ar fi fost relația amoroasă pe care Ben a avut-o cu dădaca celor trei copii pe care cu Jennifer, Christine Ouzounian. În 2016, Jennifer a acordat un interviu pentru Vanity Fair, spunând că „noi eram separați cu luni bune înainte ca eu să aflu despre dădacă. Bona nu a avut nimic de-a face cu decizia noastră de a divorța.”

Kristen Stewart și Robert Pattinson

Kristen Stewart și Robert Pattinson au format unul dintre cele mai iubite cupluri, atât de pe micul ecran, în seria Twilight, cât și din viața reală. Au fost împreună încă din 2008, însă în iulie 2012 s-au despărțit, după ce în presă au apărut mai multe imagini în care actrița și regizorul filmului Snow White and the Huntsman, Rupert Sanders, se sărută.

Demi Moore și Ashton Kutcher

Demi Moore și Ashton Kutcher au fost un cuplu extrem de îndrăgit. Cei doi au fost împreună timp de 8 ani, iar în 2011 au decis să se despartă, divorțând un an mai târziu. În 2015, actorul Scott Eastwood a dezvăluit că Ashton Kutcher a înșelat-o pe Demi Moore cu iubita lui de la vremea respectivă, cât timp Ashton încă era căsătorit cu Demi.

Brad Pitt și Jennifer Aniston

Deși unii încă mai suspină după cuplul Brad Pitt și Angelina Jolie, nu ar trebui să o uităm pe Jennifer Aniston. Brad și Jennifer au fost căsătoriți între 2000 și 2005. După ce au divorțat, au existat zvonuri potrivit cărora Brad Pitt ar fi început relația cu Angelina Jolie cât timp era căsătorit cu Jennifer, când filmau pentru pelicula Mr & Mrs Smith din 2004.

Sienna Miller și Jude Law

Jude Law și Sienna Miller s-au despărțit în 2005, după ce actorul a dezvăluit că a înșelat-o pe actriță cu bona copiilor săi, în timp ce erau logodiți. El a făcut atunci o declarație, spunând: „în urma știrilor apărute, vreau să spun că mi-e profund rușine și sunt supărat că am rănit-o pe Sienna și pe cei apropiați nouă. Vreau să îmi cer scuze public Sienne și familiilor noastre pentru durerea provocată”, a spus el la vremea respectivă. Sienna Miller a recunoscut că l-a înșelat pe Law cu actorul Daniel Craig. În 2009, Sienna și Jude s-au împăcat, însă în 2011 s-au despărțit definitiv.

Jay-z și Beyoncé

Chiar dacă Beyoncé nu a vorbit despre asta, albumul artistei din 2016, Lemonade, spune mai multe decât și-ar fi putut dori. În acel album, artista vorbește despre infidelitatea soțului ei în versurile pieselor. În 2017, într-un interviu pentru The New York Times, rapper-ul a recunoscut că și-a înșelat soția, iar ceea ce i-a ajutat a fost terapia de cuplu și muzica.

Prințesa Diana și Prințul Charles

Prințul Charles a înșelat-o pe Prințesa Diana cu Camilla Parkes Bowles, actuala lui soție, pe tot parcursul căsniciei. Ba mai mult decât atât, el i-ar fi dăruit Camillei o brățară personalizată cu două săptămâni înainte de a se căsători cu Prințesa Diana, în 1981. În 1994 Prințul Charles a recunoscut relația cu Camilla , iar doi ani mai târziu, el și Diana au divorțat.

Ozzy și Sharon Osbourne

Chiar dacă Ozzy și Sharon Osbourne sunt căsătoriți de 38 de ani, asta nu înseamnă că nu au trecut și prin scandaluri de infidelitate. Într-un interviu pentru The Telegraph, Sharon a spus că „nu era vorba despre o singură femeie, ci despre șase. A avut femei în țări diferite.” Cu toate astea, au trecut peste și în 2017 și-au reînnoit jurămintele. Ozzy a declarat pentru Hello Magazine referitor la infidelitate faptul: „că am făcut o greșeală uriașă. Fără Sharon, nu sunt nimic. O iubesc. Pot spune sincer că nu am iubit pe nimeni altcineva în afară de soția mea.”

Reese Witherspoon și Ryan Phillippe

Reese Witherspoon și Ryan Phillippe s-au căsătorit la sfârșitul anilor ’90 și au împreună doi copii. Cei doi au divorțat în 2007 și au existat multe zvonuri potrivit cărora Ryan a înșelat-o pe Reese cu Abbie Cornish, colega sa din Stop Loss. Într-un interviu pentru W Magazine, Ryan a spus că erau probleme în căsnicia cu Reese cu mult înainte să o cunoască pe Abbie și că nu crede că o persoană din exterior ar putea provoca vreodată divorțul unui cuplu.

Will Smith și Jada Pinkett

Anul 2020 a venit pentru Will Smith și Jada Pinkett cu un scandal de infidelitate. Cei doi s-au cunoscut în 1990 la audițiile serialului The Fresh Prince. Chiar dacă Jada la nu a primit rolul, ea a început să formeze un cuplu cu Will Smith. Pe 31 decembrie 1997 s-au căsătorit. În iulie 2020 cântărețul August Alsina a declarat într-un interviu la o emisiune radio că a avut o relație de mai mulți ani cu Jada Pinkett Smit. Jada a recunoscut în cele din urmă relația cu August. Ulterior, în cadrul Red Table Talk, Will Smith și Jada Pinkett au discutat deschis despre probleme din căsnicia lor.

Justin Timberlake și Jessica Biel

După ce Justin Timberlake a fost surprins în noiembrie 2019 fără verighetă și ținându-se de mână cu actrița Alisha Wainwright, alături de care joacă în pelicula Palmer, întreg incidentul l-a plasat pe actor în mijlocul unui scandal de infidelitate. La momentul respectiv, o sursă apropiată a declarat pentru E! News că între ei nu s-a întâmplat nimic mai mult. Justin a ținut să lămurească lucrurile prin intermediul unui mesaj pe contul de Instagram, menționând că s-a întâmplat asta din cauza consumului de alcool și că regretă comportamentul pe care l-a avut.

