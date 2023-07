Celebrități care au aflat în moduri surprinzătoare de existența unor rude secrete

În viețile celebrităților, surprizele se țin lanț, dacă stăm să analizăm că au descoperit în moduri neașteptate și în contexte care le-au schimbat parcursul faptul că mai au frați sau surori.

1. Dwayne Johnson

Pe lângă cei doi copii pe care tatăl său, Rocky Johnson, îi avea dintr-o altă căsătorie, Dwayne Johnson a aflat de existența altor cinci frați vitregi prin intermediul testelor ADN. Actorul nu este apropiat față de ei și nu a adus vorba de ei până acum.

2. Oprah Winfrey

Oprah Winfrey a prezentat-o lumii pe sora ei vitregă, Patricia Lee, în 2011, chiar în emisiunea ei. Prezentatoarea TV povestea atunci că mama lor a dat-o în 1963 spre adopție pe Patricia. Deși știa din 2007 că are o soră vitregă, după ce i s-a confirmat acest lucru și printr-un test ADN, Oprah Winfrey a preferat să păstreze secretul.

3. Lindsay Lohan

Lindsay Lohan a avut surpriza de a afla că are o soră vitregă, pe nume Ashley Horne, când era invitată în emisiunea „Good Morning America.” Michael John Lohan, tatăl actriței, a avut o relație, din care a rezultat în copil, cât timp a fost căsătorit cu Dina Lohan.

4. Miley Cyrus

Miley Cyrus provine dintr-o familie numeroasă, dar tot a fost neașteptat atunci când în 2009 s-a aflat că are un frate vitreg, pe nume Christopher Cyrus. Tatăl artistei, Billy Ray Cyrus, a avut o relație cu Kristin Luckey, iar Christopher este fiul lor. Asta s-a întâmplat înainte să se cunoască cu Tish Cyrus, mama lui Miley. Conform The Sun, artista a păstrat distanța față de Christopher.

5. Bono

În mod cert, Bono nu se aștepta să afle că el și Scott Rankin, despre care știa că e verișorul său și cu care avea o relație foarte apropiată, sunt, de fapt, frați vitregi. Pentru artist, vestea a venit în 2000, când a descoperit că tatăl său a avut o aventură cu sora soției sale, iar din acea relație a rezultat un copil.

6. Patrick Schwarzenegger

În 2011, Patrick Schwarzenegger a descoperit că tatăl său, Arnold Schwarzenegger, a înșelat-o pe soția lui, Maria Shriver, în timpul căsniciei cu menajera lor, dar și că are un băiat, Joseph Baena, din relația aceasta extraconjugală. Actorul a făcut dezvăluirea aceasta față de Maria Shriver și cei patru copii ai lor. Se pare că Patrick Schwarzenegger nu are nici pe departe o relație apropiată cu Joseph.

7. Beyoncé

În urmă cu mai mulți ani, s-a aflat că tatăl lui Beyoncé, Mathew Knowles, are un băiat, pe Nixon, alături de actrița Alexsandra Wright. Acesta a fost și motivul pentru care mariajul lui cu Tina Knowles, mama artistei, a ajuns la final. În 2014, o femeie pe nume TaQoya Branscomb dezvăluia lumii că deținea teste de paternitate care confirmau că Mathew Knowles este tatăl fiicei sale, Koi.

8. Demi Lovato

Demi Lovato surprindea pe toată lumea în 2013 atunci când în emisiunea „Dana & Jeffrey in the Morning” dezvăluia că are o soră vitregă mai mare, pe nume Amber Smith, din partea tatălui, Patrick Lovato. La vremea respectivă, Demi Lovato, care mai are două surori, pe nume Dallas și Madison De La Garza, mărturisea că la vârsta de 20 de ani a vorbit pentru prima dată cu Amber.

9. Rihanna

În 2011, publicația The Sun dezvăluia faptul că Rihanna ar avea două surori vitrege, Kandy și Samantha, și un frate vitreg, Jamie, din relațiile anterioare pe care le-a avut tatăl ei, Ronald Fenty, pe lângă cei doi frați biologici, Rorrey și Rajad Fenty. La acel moment, Kandy povestea pentru The Sun că a cunoscut-o pe artistă atunci când avea 15 ani.

10. Liv Tyler

Liv Tyler a aflat în jurul vârstei de 8 ani faptul că tatăl ei adevărat este Steven Tyler, solistul trupei Aerosmith, și nu muzicianul Todd Rundgren. Mama ei, Bebe Buell, i-a spus într-un final adevărul după ce la un concert a întâlnit-o pe Mia Tyler, care semăna foarte mult cu ea și despre care a aflat ulterior că este sora ei vitregă mai mică.

