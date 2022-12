Cele patru daruri ale singuratatii

Multe persoane se tem de singuratate. Si asta pentru ca in singuratate suntem obligati sa petrecem timp cu noi insine. Singuratatea este insa un dar de pret. Iata de ce.

1. Te ajuta sa gasesti relatiile potrivite

Vine un moment in viata ta in care, desi este inconjurata de prieteni, familiei si chiar un partener romantic, te simti singura si incompleta. Ai un sentiment puternic de singuratate si deconectare. Suntem cu totii in crestere si uneori drumurile noastre se pot desparti.

