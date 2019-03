Indiferent dacă de vină e infidelitatea, secretele sau lupta pentru putere, destule relații dramatice de la TV sunt, de fapt, relații nesănătoare. Deși e ușor să idealizezi relațiile acestea, e important să nu confundăm toxicitatea cu pasiunea și să realizăm că aceste relații nu ar trebui idealizate.

Iată cele mai toxice relații de la TV, la care nu ne-am gândit niciodată în acest fel:

Afacerile lui Walter White au făcut-o pe Skyler să își compromită valorile

Walter White încearcă să supraviețuiască de-a lungul serialului Breaking Bad și își pune soția în poziția de a deveni un traficant de droguri. Acest lucru duce la o relație instabilă, încărcată emoțional. Skyler e pusă în situația în care trebuie să își ignore integritatea morală de dragul soțului său. White își face soția să fie nevoită să se compromită din punct de vedere moral prin acceptarea faptului că este traficant de droguri.

Carrie și Mr. Big din Sex and The City nu par să se facă fericiți unul pe altul

Mare parte din acțiunea dramatică din Sex and the City e alimentată de relația toxică dintre Carrie și Mr. Big. Big refuză să facă pasul spre căsătorie, Carrie își înșală logodnicul cu Big și, în general cei doi se fac nefericiți unul pe celălalt ori de câte ori au ocazia. Totuși, ajung să se căsătorească în filmul Sex and the City – deși Big o lasă pe Carrie să aștepte la altar. De fapt, creatorul serialului nu a vrut ca cei doi să ajungă împreună în final.

Tony și Carmela din Sopranos au o conexiune care nu poate fi negată, dar problemele lui sunt o frână în relația lor

Nu doar că Tony o înșală în mod constant pe Carmela, dar aceasta îl și ajută în viața sa criminală – se preface că nu știe de unde vin banii lor. Deși Carmela e complice în viața criminală a lui Tony, psihologii care au analizat relația lor au fost de acord că problemele lui Tony sunt rădăcina problemelor din relația lor.

Don și Megan Draper din Mad Men nu sunt onești

De-a lungul a șapte sezoane ale serialului Mad Men, Don Draper nu a avut niciodată o relație sănătoasă, în ciuda faptului că a fost căsătorit de trei ori și că a întâlnit multe femei în afara mariajului. Relația sa cu a treia soție, Megan, este marcată de minciuni și prefăcătorii de ambele părți. Un psiholog a explicat comportamentul acestuia spunând că „Don a început să își saboteze căsnicia fabricând noi secrete, culcându-se cu vecina într-un efort de a-și distrage atenția de la realitate și începe să idealizeze imaginea unei idile pierdute”.

Relația dintre Aria și Fitz din Pretty Little Liars era ilegală

Relația lor era problematică din cauza faptului că el era profesorul ei din liceu care a exploatat viața ei și a prietenelor sale pentru a scrie o carte. Luând în considerare faptul că Aria era în liceu, e ușor să asumăm că era minoră, fapt ce face relația lor nu doar nesănătoasă, ci și ilegală. Ian Harin, care îl joacă pe Ezra Fitz a spus că „O companie și-a retras reclama pentru serial pentru că nu a fost de acord cu relația dintre noi. Atunci am realizat că e ilegală.”

Chuck o controlează pe Blair în Gossip Girl

Blair și Chuck pot să pară făcuți unul pentru celălalt, dar adevărul este că nu e nimic bun în relația lor. Chuck o dezamăgește în mod constant pe Blair și atunci când începe să treacă peste, îi sabotează noua relație. Mai târziu, Chuck îi spune de mai multe ori că nu ar putea să suporte faptul ca ea să fie cu altcineva. Acesta este un comportament manipulativ.

Despre relațiile de acest gen, Lisa Atonson Fontes, cercetător în pshiolohie la Universiatea din Massachusetts și autor a spus că „Într-o relație manipulativă sau abuzivă, partenerul dominant schimbă sentimentele victimei. Persoana abuzivă definește ce este dragostea și ce e potrivit sau nu. De asemenea, aceasta stabilește ce e greșit cu victima și ce ar trebui să facă pentru a se schimba.” Acest lucru e periculos dacă victima nu știe cum să acționeze în favoarea propriilor interese.

Cookie și Luscious din Empire nu își pot face iubirea să funcționeze

Este ușor să le definim relația ca fiind abuzivă. În primul rând, Cookie a încercat să îl sufoce pe Lucious cu o pernă. Altă dată au fost la un pas distanță să se împace, când el a decis să se căsătorească cu altcineva.

Suzann Pileggi, co autorul cărții Happy Together, a spus că „pasiunea obsesivă e un un mod de a trece peste atunci când nu poți lua decizii raționale, iar în cazul relației dintre ei e vorba mai mult decât de această pasiune obsesivă, decât de iubire și respect”.

Perry Wright este în mod clar abuziv cu Celeste în Big Little Lies

Acțiunile lui Perry Wright intră în mod clar în clasa celor abuzive. Împreună cu agresiunea fizică, acesta folosește tactici de intimidare și o manipulează, folosindu-se de iubirea sa pentru copii.

Despre relația acestora, Dr. Rachel Susseman a spus că „Adesea veți vedea persoana abuzivă ca o persoană nesigură care vrea să își țină prins partenerul în viața și în casa lor. Sunt mereu speriați că partenerul e mai bun decât ei și că i-ar putea părăsi. Așa că încearcă să facă viața partenerului să fie mai mică și mai neimportantă.”

Foto: PR

