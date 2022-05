Cele mai comune obstacole ce se pot strecura în calea progresului

Cu toții avem obiceiurile noastre proaste – comportamente recurente sau gânduri greșite care se strecoară în rutinele noastre zilnice și în interacțiunile cu ceilalți. Dacă avem noroc, aceste obiceiuri prezintă neplăceri minore pe care trebuie să le evităm în fiecare zi. În cel mai rău caz, obiceiurile noastre proaste devin obstacole în calea propriului nostru progres. Ele pot interfera cu obiectivele noastre, cu interacțiunile și chiar cu evoluția în carieră.

Text: Mihaela Pascari

Astfel de obstacole sunt greu de depășit, dar efortul și perseverența pot face toată diferența. Iată 4 dintre cele mai comune obstacole pe care ar trebui să încerci să le depășești pentru a avea succesul pe care-l meriți în carieră.

Nu excelezi la capitolul autoanaliză

Înțelegerea propriei personalități nu este o sarcină ușoară. Dar ea poate reprezenta un obstacol major care nu îți va permite niciodată să avansezi în viața profesională. Trebuie să fii capabil să-ți evaluezi punctele forte și slăbiciunile. De abia atunci vei putea evolua. Prin urmare, pentru a crește la job, fiecare profesionist trebuie să-și facă o analiză SWOT. Analiza SWOT este o planificare strategică utilizată pentru a ajuta o persoană sau o organizație să identifice punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și amenințările din interiorul său. O astfel de analiză conduce la identificarea lacunelor și te va ajuta să înțelegi ce-ți oprește creșterea profesională.

Nu ai mai învățat ceva nou de multă vreme

Nu există nicio limită de vârstă când vine vorba de rafinarea abilităților. Îmbunătățirea competențelor nu este o muncă pe o perioadă bine delimitată de timp, ci mai degrabă un proces continuu. Iar dacă nu-ți faci upgrade-uri periodice îți vei da seama, la un moment dat, că nu mai ești competitiv. Așa că acum, după ce ți-ai făcut analiza SWOT, notează lucrurile pe care le-ai identificat și demarează procesul de perfecționare. Dacă te ții de singura abilitate pentru care ai fost angajat, atunci vei pierde în timp trenul! Rolurile din industrie și locurile de muncă se schimbă de la un an la altul, iar angajatorii apreciază adeseori mai multe competențe la un singur angajat.

Atitudinea ta este percepută drept neprofesionistă

Atitudinea mult prea relaxată poate fi considerată de mulți și un semn pentru neprofesionalism. Iar ea nu conduce nici măcar pe cea mai inteligentă persoană către obiectivul ei. Este esențial să ai disciplină în viață și să fii serios când vine vorba de muncă pentru a reuși. Personalitatea ta este cel mai important aspect pe care toată lumea îl remarcă atunci când începi să lucrezi într-o organizație. În plus, o atitudine excesiv de relaxată trădează faptul că nu înțelegi importanța sarcinilor tale și de ce ai fost angajat pentru a le îndeplini. Prin urmare, este esențial să fii dedicat muncii tale și să arăți că ești un profesionist desăvârșit, primind feedback-ul într-un mod pozitiv.

Nu ai scopurile corect setate

Când nu știi cu exactitate care este destinația ta, atunci drumul către ea ar putea părea lung și fără sfârșit. O situație similară se întâmplă și atunci când îți lipsesc obiectivele în viața profesională. Fără un scop, nu vei putea obține rezultatele dorite. Prin urmare, stabilește o țintă și urmărește-o. Și odată ce ai pus ochii pe un anumit obiectiv, lucrează în direcția lui. Împarte-ți obiectivul major în obiective mai mici pe termen lung și pe termen scurt! Este un pas crucial care-ți va contura un plan bine definit.

