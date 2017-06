Cei mai influenti oameni de pe internet

Iata mai jos care sunt cele mai influente persoane din lume la momentul actual in mediul online:

1. Chrissy Teigen

Model, autoarea unei carti de gatit, prezentatoare TV, sotia lui John Legend si mama. Toate aceste roluri i-au adus lui Chrissy aproape 20 de milioane de urmaritori pe Instagram si Twitter.

2. Matt Drudge

Timp de aproape doua decenii, Drudge a reusit sa devina una dintre cele mai importante voci in domeniul politic, site-ul sau “The Drudge Report” ajungand sa aiba un miliard de vizualizari lunar, printre urmaritorii sai aflandu-se chiar si presedintele Donald Trump.

3. J.K. Rowling

Autoarea celebrei serii “Harry Potter, a parasit domeniul fanteziei, iar acum este intens implicata in politica. Rowling a raspuns pe Twitter postului facut de Donald Trump cu privire la atacurile teroriste din Londra, iar aceasta a adunat de doua ori mai multe aprecieri si repostari decat mesajul initial al presedintelui.

4. Carter Wilkerson

Tanarul de 16 ani din Nevada a ajuns celebru datorita unei mesaj pe Twitter ce i-a adus 3.7 milioane de repostari.

5. Yao Chen

Actrita in varsta de 37 de ani este cea mai urmarita persoana de pe Weibo avand nu mai putin de 79 de milioane de persoane interesate de activitatea ei. In urma postarilor sale legate de criza refugiatilor, acesta a fost desemnata ambasador ONU.

6. Brian Reed

Podcastul de investigatie jurnalistica pe care Reed l-a lansat in martie 2017 a fost decarcat de 16 milioane de ori in prima saptamana, ramanand in continuare unul dintre cele mai descarcate din lume.

7. BTS

Este una dintre cele mai cunoscute si in voga trupe coreene ale momentului concurand la nivel mondial cu artisti precum Justin Bieber sau Selena Gomez dupa ce au petrecut 27 de saptamani consecutive in topul Billboard.

8. Alexei Navalny

Canalul de Youtube al activistului rus are peste un milion de abonati, iar videoclipurile postate de el au inspirat diferite proteste manifestate impotriva guvernului. In 2018 si-a anunat candidatura la presedintia tarii, insa intreaga campanie se va baza doar pe retelele de socializare.

9. Donald Trump

Este presedintele cu cel mai mare numar de urmatitori de pe Twitter, denumindu-se „Hemingway-ul Twitter-ului”. Nu doar o data postarile facute i-au adus mai multe reactii negative decat aprecieri, insa Trump nu pare sa fie afectat de acest lucru.

10. Matt Furie

Creatorul cunoscutului meme “Pepe the Frog”, este unul dintre cei mai celebri autori de benzi desenate, notorietatea sa clasandu-l in topul celor mai influente persoane din mediul virtual.

11. Steven Pruitt

Incepanad cu anul 2006, Pruitt lucreaza in mod voluntar pentru Wikipedia, editand pana in prezent peste doua milioane de articole si scriind alte 212 despre diverse personalitati feminine.

12. Bana Alabed

Cand o fetita de sapte ani publica pe o retea de socializare ca “ii este teama sa nu moara imtr-un atat cu bombe”, societatea nu ramane indiferenta. Postarea a devenit virala, nu numai in Siria, chiar presedintele tarii, Bashar al-Assad, cerand sa fie inchis contul, considerandu-l o forma de propaganda impotriva guvernului.

13. Gigi Gorgeous

Timp de aproape zece ani, modelul canadian si-a facut viata publica pe canalul sau de Youtube, iar prezentarea transformarii sale de la barbat la femeia i-a adus acesteia peste 5 milioane de urmaritori pe Youtube, Twitter si Instagram.

14. Jonathan Sun

Designer, inginer, artist, comediant, cu peste 475 de mii de urmaritori pe Twitter, acesta a devenit faimos datorita campaniei “Sad Kermit”.

15. Katy Perry

Renuntand in totalitate la intimidate, Katy s-a lasat filmata timp de 96 de ore non-stop, lucru ce nu a trecut neobservat, aducandu-i cantaretei nu mai putin de 100 de milioane de urmaritori pe Twitter.

16. Kim Kardashian

Una dintre cele mai faimoase personalitati din lumea online-ului, Kim Kardashian a inceput sa isi piarda din notorietatea castigata in mediul virtual dupa celebrul furt din Paris. Cu toate acestea, peste 100 de milioane de perosane inca sunt interesate de viata vedetei, urmarindu-i contul de Instagram.

17. Branden Miller

Comediantul cunoscut Internetului sub numele de Joanne The Scammer a capatat o notorietate incredibila prin videoclipurile postate ce ajung la mai bine de doua milioane de fani.

18. Ezra Levin, Leah Greenberg, Angel Padilla, Sarah Dohl si Matt Traldi

Cum poti incepe o revolutie politica nedispunand de bani sau de putere? Pare ca cei cinci democrati au gasit raspunsul: printr-un document Google. Acestia au incarcat un ghid despre cum se pot produce schimabri politice. Documentul a fost descarcat de peste patru milioane de ori si a insiprat o multime de alti activisti politici.

19. Rihanna

Tanara din Barbados reuseste sa fie una dintre cele mai influente persoane din mediul online nu numai in muzica, dar si in domeniul modei, al artei sau al miscarilor politice. Vedeta uramarita de peste 54 de milioane de persoane pe Instagram reuseste sa adune si doua milioane de aprecieri la o singura postare.

20. Chance the Rapper

Raperul american este unul dintre cei mai apreciati cantareti din Statele Unite, castigand trei premii Grammy, precum si premiul pentru Cel mai Bun Album de Rap.

21. Ariel Martin

Cunoscuta sub numele de “Baby Ariel”, tanara de doar 16 ani este o revelatie a Internetului, avand peste 20 de milioane de urmaritori in mediul online datorita filmutelor de doar 15 secunde incarcate pe aplicatia Musical.Ly.

22. Cassey Ho

Instructoarea de fitness a reusit sa puna pe picioare un adevarat imperiu cu blogul sau Blogilates, la care se adauga DVd-urile si cartile pe care le promoveaza. Numai in 2016 canalul sau de Youtube a avut peste 121 de milioane de vizualizari.

23. Huda Kattan

Asa cum New York Times declara, probabil cel mai important blogger de beauty din lume, Huda reuseste sa atraga atentia a peste 20 de milioane de oameni in online. Pe langa tutorialele si trucurile de machiaj pe care aceasta le posteaza, acum mogulul machiajului si-a lansat si o linie de produse cosmetice.

24. Mark Fischback

Cunoscut in mediul online sub numele de Markiplier, americanul a devenit o personalitate a Youtube-ului cu peste sapte miliarde de vizualizari in total si peste 17 milioane de urmaritori datorita comentarilor acetuia pe baza jocurilor video.

25. Danielle Weisberg si Carly Zakin

Cele doua femei au devenit faimoase datorita modului neobisnuit in care rezumau stirile, de multe ori folosind un ton lipsit de respect, insa care le-a adus nu mai putin de cinci milioane de abonati la portalul lor.

Text: Gabriela Calitoiu

Foto: Arhiva Revistei ELLE