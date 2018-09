Ce treci în CV dacă nu ai experiență de muncă?

Din păcate, nicio etapă academică din România nu te învață ce să scrii într-un CV, cum să te prezinți la un interviu și cum să treci cu brio de primele zile la primul job. De aceea am lansat platforma www.primul-job.ro, ca să te aducem mai aproape de angajatori și să-ți oferim toată susținerea necesară în procesul de angajare, dar și ca să-ți redăm încrederea de sine pe drumul către primul loc de muncă.

Cum a fost prima mea experiență cu propriul CV? Ei bine, scriu de foarte mulți ani; ba chiar îmi place să cred că pot să scriu orice în oricâte cuvinte, iar asta e o credință pe care o port cu mine încă din liceu. Totuși, când a venit momentul să-mi redactez primul CV, m-am blocat. Am procrastinat două luni de zile, timp în care am învârtit două-trei cuvinte pe pagină. Citisem o mie de articole despre ce ar trebui să includă un CV, dar mi-era teamă că, fără experiență de muncă efectivă, o să pară gol.

La final, după ce am reușit să-mi scriu CV-ul, să aplic, să merg la interviu și să obțin primul job, am stat de vorbă în mod onest cu persoana care m-a recrutat, care mi-a recunoscut că, deși căuta inițial un candidat care să fi lucrat înainte la o altă companie, a fost plăcut impresionată de alte secțiuni din CV-ul meu pe care le-a considerat mai relevante pentru post decât un an de experiență de muncă la un alt job. Acestea au fost:

1. Limbile străine cunoscute

Mulți angajatori se așteaptă să fii vorbitor de limba engleză, dar caută și vorbitori de alte limbi. În CV-ul meu am mai trecut spaniola și franceza, pe care, deși nu le știam foarte bine, îmi erau cât de cât familiare datorită orelor din liceu și cursurilor din facultate. Acum, după ani de zile în care nu le-am mai vorbit, mi-e și rușine să le trec în CV. Așa că profită de faptul că ai mers la câteva ore de limbi străine (și că nu le-ai dormit chiar cap-coadă) și trece-le în CV!

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK