Ce seriale și filme merită să urmărești pe MAX în luna decembrie 2024

Vine perioada sărbătorilor, când fiecare va căuta cadourile perfecte și va petrece cât mai mult timp alături de familie și de cei dragi. Iar platforma de streaming Max e pregătită pentru seri în familie, cu filme și seriale noi și de arhivă, pe care le putem revedea în fiecare an!

În decembrie, Max aduce filme de urmărit cu cei dragi, precum „Beetlejuice, Beetlejuice”, comedii care aduc zâmbetul pe buze, cum este „Agentul de pariuri”, competiții sportive care te țin cu sufletul la gură și documentare despre personalități care au schimbat lumea: „Super/Man: Povestea lui Christopher Reeve”.

DOCUMENTARE & REALITY

8 decembrie aduce „Super/Man: Povestea lui Christopher Reeve” („Super/Man: The Christopher Reeve Story”) pe Max. Documentarul despre viața actorului și activistului Christopher Reeve este spusă prin intermediul unor înregistrări personale, nemaivăzute până acum.

Pe 19 decembrie, „Fast Friends” intră pe Max, un nou game-show în patru părți, plasat în decorurile emblematice ale celebrului serial, în cadrul unei competiții rapide. De la o cursă prin apartamentul lui Rachel și Monica, la o fugă prin garsoniera lui Joey și Chandler și la o cafea la Central Perk, fanii vor retrăi momentele lor preferate în timp ce vor fi puși la încercare cu trivia, puzzle-uri și jocuri care îi vor ține în priză chiar și pe cei mai înrăiți fani FRIENDS.

FILME

1 decembrie aduce o producție locală pe Max, „Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii”. Filmul, structurat în două părți, o aduce mai întâi pe Angela în prim plan, o asistentă de producție care trebuie să conducă prin București și să filmeze un clip despre siguranța la locul de muncă, pentru o companie multinațională. Compania dorește să atragă atenția angajaților asupra numeroaselor pericole la care se expun în timpul unei zi de lucru. Partea a doua îl urmărește pe Marian, care este pe jumătate paralizat din cauza neglijenței companiei. Declarația sa dă naștere unui scandal care-l obligă să își schimbe povestea.

În aceeași zi, se lansează și „Văduva Clicquot” („Widow Cliquot”), despre povestea familiei din spatele faimoasei șampanii Veuve Clicquot, care a apărut pe piață în secolul al XVIII-lea.

13 decembrie aduce producția „Jerry și Marge câștigă la loterie” („Jerry & Marge Go Large”), care spune remarcabila poveste a lui Jerry Selbee, care a descoperit o lacună matematică în loteria din Massachusetts. Astfel, cu ajutorul soției sale, Marge, Jerry câștigă 27 de milioane de dolari și folosește banii pentru a trezi la viață orășelul lor liniștit. În aceeași zi, apare și noua producție „Tarot”, în care un grup de prieteni încalcă regula sacră a cititului cărților de tarot – să nu folosești niciodată pachetul altcuiva. Ei dezlănțuie o forță malefică blocată în cărțile blestemate, care îi duce într-o cursă împotriva morții, în care aceștia se luptă pentru a evita prezicerile care îi vizau.

20 decembrie aduce două titluri mari pe Max: „Primul om pe Lună” („First Man”), despre sacrificiile și prețul plătit de Armstrong și națiune pentru una dintre cele mai periculoase misiuni din istorie, și „Top Gun: Maverick”, care îl aduce pe Maverick, 30 de ani mai târziu, pentru a împinge limitele aviatorilor Forțelor Navale în timp ce își înfruntă demonii trecutului.

După Crăciun, apare „Gheara de fier” („The Iron Claw”), despre triumfurile și tragediile familiei Von Erich, a cărei membri sunt ridicați la rang de legendă în lumea wrestlingului.

Lista titlurilor care intră pe Max în luna decembrie este completată de: „Edge of Tomorrow: Prizonier în timp” („Edge Of Tomorrow”), „Joker”, „Bilet pentru paradis” („Ticket to Paradise”), „În pielea lui John Malkovich” („Being John Malkovich”), „Omul-Păianjen” („Spider-Man”), „Omul-Păianjen 2” („Spider-Man 2”), „Omul-Păianjen 3” („Spider-Man 3”), „Orașul pierdut” („The Lost City”), „Rocketman”, „Top Gun”, „Fără zgomot!” („A Quiet Place”), „Fără zgomot 2” („A Quiet Place II”), „Pantera Roz” („The Pink Panther”), „Camerista” („Maid in Manhattan”), „Șoferul de taxi” („Taxi Driver”), „Chappie”, „Magnolia”, „Mărturisește, Fletch!” („Confess Fletch”).

SERIALE

În materie de seriale, Max aduce primul sezon din „Băieți pierduți și zâne” („Lost Boys & Fairies”) pe 3 decembrie. Productia spune povestea lui Gabriel, artist în clubul queer Neverland din Cardiff, a partenerului său, Andy, și a călătoriei lor pentru adoptarea unui copil. Pentru a putea să îl crească pe Jake, un copil de șapte ani, Gabriel trebuie să treacă printr-o călătorie a autocunoașterii, prin care se confruntă cu trecutul său complex.

Animația „Comandoul creaturilor” („Creature commandos”) are premiera pe 5 decembrie. Serialul urmărește o echipă secretă de monștri încarcerați, recrutați pentru misiuni considerate prea periculoase pentru oameni. Ei sunt ultima opțiune atunci când totul eșuează, dar și cea mai rea.

„Agentul de pariuri” („Bookie”) revine cu un nou sezon din 13 decembrie. Producția originală Max este o comedie întunecată care îl urmărește pe Danny, un agent de pariuri veteran din Los Angeles, în timp ce potențiala legalizare a jocurilor de noroc sportive în California amenință să-i distrugă afacerea pentru totdeauna. Alături de Ray, cel mai bun prieten al său și fost jucător în NFL, de Lorraine, sora sa, și de Hector, traficant de droguri reformat cu reticență, Danny trebuie să se confrunte cu clienții săi, în timp ce încearcă să le achite datoriile – totul în timp ce face o mulțime de pariuri riscante.

Alte seriale care intră pe Max în luna decembrie: „Hard Knocks: AFC North” („Hard Knocks in Season: AFC North Teams”), „Acuzați” („Accused”), „Lady Love” („X-Rated Queen (Aka. Lady Love)”).

PENTRU COPII

Sezonul doi și trei din „Lamput” intră pe Max pe 2 decembrie. Lamput e descoperirea secolului – o bilă conştientă care se poate transforma în orice, iar Doctorul cu Ochelari şi Doctorul Slab sunt ghinioniştii inventatori ai lui Lamput, care îşi urmăresc cu disperare prada prin tot felul de situaţii.

În aceeași zi, apare și sezonul doi din „Hero Inside”, în care cei 100 de eroi și 100 de benzi desenate de Scott ajung în tot orașul și prind viață, odată cu dispariția acestuia. Pe 7 decembrie intră pe Max producția „Câinele și pisica: Pierduți prin New York” („Cat and Dog”), în care Monica și Jack sunt separați de animalele lor de companie în timp ce călătoresc. Așa începe o călătorie imprevizibilă între Montreal și New York, pentru Diva, o pisică influencer, și Chichi, un câine al străzii.

Max aduce și alte titluri de copii pe platformă în luna decembrie, precum „Madagascar”, „Madagascar 2” („Madagascar: Escape 2 Africa”), „Madagascar 3: Fugăriți prin Europa” („Madagascar 3: Europe’s Most Wanted”), „Patrula cățelușilor: Filmul” („Paw Patrol: The Movie”).

DE NERATAT DE CRĂCIUN

De la filme clasice de sărbători și până la producții noi, Max este locul unde fiecare membru din familie găsește ceva pe gustul său. Printre titlurile noi pe care nu vrei să le ratezi de Crăciun se numără:

„Competiții dulci” („The Elf on The Shelf: Sweet Showdown”) vine pe Max pe 1 decembrie. Spiriduşii Moşului provoacă şase echipe de patiseri vrăjitori să creeze preparate magice, pentru a câştiga 25.000 de dolari.

Direct din cinema, noul film „Beetlejuice, Beetlejuice” are premiera pe 6 decembrie. După o tragedie neașteptată, trei generații ale familiei Deetz se întorc în Winter River. Viața Lydiei este dată peste cap atunci când rebela sa adolescentă, Astrid, descoperă portalul către Viața de Apoi și îl deschide din întâmplare. Este doar o chestiune de timp până când cineva va pronunța numele „Beetlejuice” de trei ori.

Sezonul zece din „Sărbători în bucătărie” („Holiday Baking Championship”) vine pe Max din 6 decembrie. De această dată, cofetarii concurează în ediția de sărbători pentru șansa de a câștiga 50.000 de dolari.

Totodată, Crăciunul acesta poți să revezi câteva dintre cele mai îndrăgite titluri din perioada sărbătorilor, precum „Wonka”, „Crăciun la Fermă” („Christmas on the Farm”), „O poveste de Crăciun” („A Christmas Tale”), „Prinț și Cerșetor de Crăciun” („A Prince and Pauper Christmas”), „Ajunul Crăciunului în Miller’s Point” („Christmas Eve in Miller’s Point”), „Santa Camp”.

SPORT LIVE

Cupa Mondială de Schi Alpin își desfășoară etape în America de Nord și Europa, iar Cupa Mondială de Sărituri cu Schiurile oprește în Finlanda, Polonia, Germania și Elveția. Combinata nordică începe și ea competițiile, iar Cupa Mondială de Biatlon debutează la Kontiolahti în primele zile ale lunii. În schiul fond, a 19-a ediție a Tour de Ski începe pe 28 decembrie, după alte etape din Cupa Mondială, iar săriturile cu schiurile își desfășoară celebrul Turneu al Celor Patru Trambuline începând tot cu 28 decembrie.

Eurosport mai transmite competiții de schi acrobatic și snowboard pentru o lună decembrie albă. În snooker, entuziasmantul turneu Shoot Out are loc în perioada 4-7 decembrie, în timp ce Seria Home Nations continuă cu Openul Scoției între 9 și 15 decembrie.

Foto: PR

