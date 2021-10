Ce înseamnă să fii într-o relație cu un bărbat care te iubește cu adevărat?

Un barbat care te iubeste cu adevarat te face sa te simti cea mai frumoasa femeie din lume. Niciodata nu te face sa te indoiesti de tine. El te incurajeaza sa iti vezi calitatile, sa te apreciezi si sa te iubesti.

Un barbat care te iubeste cu adevarat isi sterge toate aplicatiile de dating pentru ca isi da seama ca nu mai are nevoie de ele. Nu este interesat de nimeni altcineva si stie ca nu are nevoie de un plan de rezerva deoarece niciodata nu va pune raul in fata.

Citeste continuarea pe Kudika.ro.

