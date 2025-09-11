Când smartphone-ul devine o bijuterie couture. Descoperă cel mai stylish telefon al momentului

Într-o eră în care telefoanele mobile nu mai sunt doar un instrument de comunicare, ci un accesoriu de lifestyle, colaborările dintre brand-urile tech și casele de modă sau bijuterii par inevitabile. Așa cum alegem cu grijă rochia perfectă, pantofii sau geanta care ne reprezintă, și smartphone-ul a devenit parte integrantă din estetica personală. Motorola duce acest concept mai departe prin Brilliant Collection, o ediție limitată de telefoane și căști, acum disponibilă și în România prin Splendor.

„Dacă ne gândim bine, telefoanele mobile au devenit cel mai personal obiect pe care îl purtăm cu noi în permanență. Ele au devenit o extensie a identității noastre”, ne-a spus Ruben Castano, Motorola VP of Design, Brand and Customer Experience, într-o conferință online la care am participat alături de jurnaliști din întreaga lume. „La fel cum alegem hainele, pantofii sau accesoriile care ne definesc stilul, smartphone-urile ar trebui să facă parte din acest efort de a construi un brand personal.”

Discursul lui Castano nu a sunat ca o prezentare tehnică, ci mai degrabă ca pledoaria unui designer, construită în jurul detaliilor și al identității vizuale.

„Obiectivul nostru este să devenim brand-ul de referință în lifestyle tech. Pentru asta am construit, în ultimii ani, parteneriate cu Pantone, cu Bose și, acum, cu Swarovski.”

Iar pentru el, această direcție nu este doar un slogan.

„Explorăm tendințe din modă, mobilier, design interior și le integrăm în telefoanele noastre. La fel cum îți alegi pantofii sau geanta, telefonul ar trebui să fie o extensie a brand-ului tău personal”.

În această logică, colaborarea cu Swarovski nu e deloc întâmplătoare:

„Am integrat elemente-cheie din universul Swarovski cu multă grijă și respect, iar rezultatul sunt produse care transformă tehnologia într-o experiență estetică”, a subliniat Castano.

În centrul colecției se află Motorola Razr 60 Swarovski Edition, un telefon care reinterpretează designul clasic Razr. Spatele are o textură matlasată, în nuanța PANTONE Ice Melt, pe care au fost aplicate manual 35 de cristale Swarovski. Iar pe balama se află un cristal mai mare, cu 26 de fațete, care captează lumina de fiecare dată când telefonul se deschide.

„Am mers până la a redesena butoanele de volum, pentru a adăuga mai multă reflexie și strălucire”, a mai spus Castano, subliniind că fiecare detaliu, oricât de mic, a fost gândit ca parte dintr-o estetică unitară.

Colecția este completată de Motobuds Loop Swarovski Edition, căști care seamănă mai degrabă cu o bijuterie decât cu un gadget. Se prind delicat pe lobul urechii, ca niște cercei, iar cristalele Swarovski le dau o strălucire subtilă, vizibilă atunci când lumina cade dintr-un anumit unghi.

Castano le-a descris ca fiind „vehiculul perfect pentru a explora acest teritoriu de tech-jewelry: un dispozitiv audio cu tehnologie Bose, dar și o bijuterie care completează experiența Razr 60”. Și are dreptate: Motobuds Loop se poartă la fel de firesc ca o pereche de cercei, dar vin cu avantajul unei tehnologii de ultimă generație.

De partea cealaltă a parteneriatului, Swarovski își aduce propria moștenire. „Parteneriatul este profund ancorat într-o pasiune comună pentru inovație și măiestrie”, ne-a spus Kolja Kiofsky, Swarovski General Manager of North America și viitor Chief Commercial Officer. „Ambele companii sunt obsedate de calitate, iar prin acest dispozitiv oferim ceva ce îmbină perfect culorile Pantone alese de Motorola, cristalele Swarovski și tehnologia Bose: o acumulare de patru brand-uri care aduc împreună inovație și pasiune”.

Deși Swarovski are o istorie de peste 130 de ani, colaborarea cu Motorola marchează o direcție diferită pentru brand. „Am făcut multe parteneriate în modă, dar nu atât de multe în tehnologie. Parteneriatul cu Motorola este unul dintre primele și cele mai interesante. Am fost extrem de atenți să alegem cristalele potrivite, să păstrăm calitatea și să ne asigurăm că utilizarea nu este afectată.”

Dincolo de strălucirea evidentă a cristalelor, frumusețea colecției se ascunde în detalii care nu se lasă descoperite imediat. Telefonul nu atrage privirea printr-un efect ostentativ, ci prin reflexii subtile, care apar doar în anumite momente ale zilei, când lumina cade perfect pe suprafața lui.

„Cele 35 de cristale mici creează un efect de reflexie care se schimbă în funcție de lumină. Nu se observă întotdeauna într-o încăpere întunecată, dar la soare devine spectaculos”, a explicat Kolja Kiofsky. Aceeași atenție la detaliu se regăsește și în cristalul de pe balama, un accent discret, dar extrem de sofisticat. „Nu toată lumea realizează cât de greu este să fie poziționat acolo. Este vizibil când telefonul e închis și invizibil când e deschis. Acest detaliu aparent simplu a cerut o măiestrie incredibilă.”

Ruben Castano a mărturisit că procesul de design nu a fost neapărat despre dificultăți, ci despre creativitate și entuziasm. „Pentru noi nu a fost o provocare, ci o oportunitate. Avem deja experiența de a integra materiale din lumea modei în telefoane. Cu Swarovski am vrut să aducem elementele lor definitorii într-un mod respectuos și inovator. A fost un proces plin de entuziasm.”

Însă, dincolo de designul spectaculos, Razr 60 rămâne un telefon performant.

„Formatul pliabil este un atu pentru creatorii de conținut: camerele principale se află pe exterior, iar ecranul secundar îți permite să realizezi selfie-uri cu aceeași calitate ca în cazul fotografiilor clasice, fără să depinzi de camera frontală. În plus, dacă deschizi telefonul la 90 de grade, acesta trece automat în modul video și poate fi ținut aproape ca o cameră clasică, oferind libertate de mișcare și un plus de creativitate. Toate aceste experiențe sunt alimentate de Moto AI, care stabilizează filmările, optimizează zoom-ul și aduce instrumente de post-producție utile – de la eliminarea elementelor nedorite până la efecte speciale”, a explicat Ruben Castano.

Este o combinație de modă și funcționalitate, unde niciun element nu îl compromite pe celălalt. Cristalele sunt ușoare, greutatea lor fiind de doar câteva grame, testele de rezistență sunt riguroase, iar produsele sunt concepute pentru a însoți utilizatorii „de la plajă la birou”, după cum spunea reprezentantul Motorola.

Lecția pe care o aduce Brilliant Collection este simplă: moda și tehnologia nu mai pot fi separate. Telefonul nu mai e doar un device, ci o piesă de lifestyle, o bijuterie purtată zi de zi.

