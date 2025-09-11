Când smartphone-ul devine o bijuterie couture. Descoperă cel mai stylish telefon al momentului

Nu mai este doar gadget: smartphone-ul intră în universul bijuteriilor couture, devenind cel mai stylish accesoriu al momentului.

Homepage  / Lifestyle / Stiri si recomandari
  . Actualizat 11.09.2025, 17:00,  de  ELLE
Când smartphone-ul devine o bijuterie couture. Descoperă cel mai stylish telefon al momentului

Într-o eră în care telefoanele mobile nu mai sunt doar un instrument de comunicare, ci un accesoriu de lifestyle, colaborările dintre brand-urile tech și casele de modă sau bijuterii par inevitabile. Așa cum alegem cu grijă rochia perfectă, pantofii sau geanta care ne reprezintă, și smartphone-ul a devenit parte integrantă din estetica personală. Motorola duce acest concept mai departe prin Brilliant Collection, o ediție limitată de telefoane și căști, acum disponibilă și în România prin Splendor.

„Dacă ne gândim bine, telefoanele mobile au devenit cel mai personal obiect pe care îl purtăm cu noi în permanență. Ele au devenit o extensie a identității noastre”, ne-a spus Ruben Castano, Motorola VP of Design, Brand and Customer Experience, într-o conferință online la care am participat alături de jurnaliști din întreaga lume. „La fel cum alegem hainele, pantofii sau accesoriile care ne definesc stilul, smartphone-urile ar trebui să facă parte din acest efort de a construi un brand personal.”

Discursul lui Castano nu a sunat ca o prezentare tehnică, ci mai degrabă ca pledoaria unui designer, construită în jurul detaliilor și al identității vizuale.

„Obiectivul nostru este să devenim brand-ul de referință în lifestyle tech. Pentru asta am construit, în ultimii ani, parteneriate cu Pantone, cu Bose și, acum, cu Swarovski.”

Iar pentru el, această direcție nu este doar un slogan.

„Explorăm tendințe din modă, mobilier, design interior și le integrăm în telefoanele noastre. La fel cum îți alegi pantofii sau geanta, telefonul ar trebui să fie o extensie a brand-ului tău personal”.

În această logică, colaborarea cu Swarovski nu e deloc întâmplătoare:

„Am integrat elemente-cheie din universul Swarovski cu multă grijă și respect, iar rezultatul sunt produse care transformă tehnologia într-o experiență estetică”, a subliniat Castano.

În centrul colecției se află Motorola Razr 60 Swarovski Edition, un telefon care reinterpretează designul clasic Razr. Spatele are o textură matlasată, în nuanța PANTONE Ice Melt, pe care au fost aplicate manual 35 de cristale Swarovski. Iar pe balama se află un cristal mai mare, cu 26 de fațete, care captează lumina de fiecare dată când telefonul se deschide.

„Am mers până la a redesena butoanele de volum, pentru a adăuga mai multă reflexie și strălucire”, a mai spus Castano, subliniind că fiecare detaliu, oricât de mic, a fost gândit ca parte dintr-o estetică unitară.

Colecția este completată de Motobuds Loop Swarovski Edition, căști care seamănă mai degrabă cu o bijuterie decât cu un gadget. Se prind delicat pe lobul urechii, ca niște cercei, iar cristalele Swarovski le dau o strălucire subtilă, vizibilă atunci când lumina cade dintr-un anumit unghi.

Castano le-a descris ca fiind „vehiculul perfect pentru a explora acest teritoriu de tech-jewelry: un dispozitiv audio cu tehnologie Bose, dar și o bijuterie care completează experiența Razr 60”. Și are dreptate: Motobuds Loop se poartă la fel de firesc ca o pereche de cercei, dar vin cu avantajul unei tehnologii de ultimă generație.

De partea cealaltă a parteneriatului, Swarovski își aduce propria moștenire. „Parteneriatul este profund ancorat într-o pasiune comună pentru inovație și măiestrie”, ne-a spus Kolja Kiofsky, Swarovski General Manager of North America și viitor Chief Commercial Officer. „Ambele companii sunt obsedate de calitate, iar prin acest dispozitiv oferim ceva ce îmbină perfect culorile Pantone alese de Motorola, cristalele Swarovski și tehnologia Bose: o acumulare de patru brand-uri care aduc împreună inovație și pasiune”.

Deși Swarovski are o istorie de peste 130 de ani, colaborarea cu Motorola marchează o direcție diferită pentru brand. „Am făcut multe parteneriate în modă, dar nu atât de multe în tehnologie. Parteneriatul cu Motorola este unul dintre primele și cele mai interesante. Am fost extrem de atenți să alegem cristalele potrivite, să păstrăm calitatea și să ne asigurăm că utilizarea nu este afectată.”

Dincolo de strălucirea evidentă a cristalelor, frumusețea colecției se ascunde în detalii care nu se lasă descoperite imediat. Telefonul nu atrage privirea printr-un efect ostentativ, ci prin reflexii subtile, care apar doar în anumite momente ale zilei, când lumina cade perfect pe suprafața lui.

„Cele 35 de cristale mici creează un efect de reflexie care se schimbă în funcție de lumină. Nu se observă întotdeauna într-o încăpere întunecată, dar la soare devine spectaculos”, a explicat Kolja Kiofsky. Aceeași atenție la detaliu se regăsește și în cristalul de pe balama, un accent discret, dar extrem de sofisticat. „Nu toată lumea realizează cât de greu este să fie poziționat acolo. Este vizibil când telefonul e închis și invizibil când e deschis. Acest detaliu aparent simplu a cerut o măiestrie incredibilă.”

Ruben Castano a mărturisit că procesul de design nu a fost neapărat despre dificultăți, ci despre creativitate și entuziasm. „Pentru noi nu a fost o provocare, ci o oportunitate. Avem deja experiența de a integra materiale din lumea modei în telefoane. Cu Swarovski am vrut să aducem elementele lor definitorii într-un mod respectuos și inovator. A fost un proces plin de entuziasm.”

Însă, dincolo de designul spectaculos, Razr 60 rămâne un telefon performant.

„Formatul pliabil este un atu pentru creatorii de conținut: camerele principale se află pe exterior, iar ecranul secundar îți permite să realizezi selfie-uri cu aceeași calitate ca în cazul fotografiilor clasice, fără să depinzi de camera frontală. În plus, dacă deschizi telefonul la 90 de grade, acesta trece automat în modul video și poate fi ținut aproape ca o cameră clasică, oferind libertate de mișcare și un plus de creativitate. Toate aceste experiențe sunt alimentate de Moto AI, care stabilizează filmările, optimizează zoom-ul și aduce instrumente de post-producție utile – de la eliminarea elementelor nedorite până la efecte speciale”, a explicat Ruben Castano.

Este o combinație de modă și funcționalitate, unde niciun element nu îl compromite pe celălalt. Cristalele sunt ușoare, greutatea lor fiind de doar câteva grame, testele de rezistență sunt riguroase, iar produsele sunt concepute pentru a însoți utilizatorii „de la plajă la birou”, după cum spunea reprezentantul Motorola.

Lecția pe care o aduce Brilliant Collection este simplă: moda și tehnologia nu mai pot fi separate. Telefonul nu mai e doar un device, ci o piesă de lifestyle, o bijuterie purtată zi de zi.

Citește și:
Ce să păstrezi și toamna din garderoba de vară, cum să combini și să accesorizezi?

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) 21.13 RON Cumpără acum
Aladin - Ediția nr. 16 (Poveşti de aur ) Aladin - Ediția nr. 16 (Poveşti de aur ) 21.13 RON Cumpără acum
Ediția nr. 29 - Irlanda (Țările Lumii) Ediția nr. 29 - Irlanda (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Ediția nr. 28 - Tanzania (Țările Lumii) Ediția nr. 28 - Tanzania (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Noaptea Albă a Filmului Românesc revine la București și Cluj în 19 septembrie
Lifestyle
Noaptea Albă a Filmului Românesc revine la București și Cluj în 19 septembrie
Impact Bucharest: când o poți vedea pe Michelle Obama la București și la ce să te aștepți
Lifestyle
Impact Bucharest: când o poți vedea pe Michelle Obama la București și la ce să te aștepți
VIVA! Couple, un nou format video lansat de Ringier România
Lifestyle
VIVA! Couple, un nou format video lansat de Ringier România
Te-ai îndrăgostit? Greșeli pe care le faci la început de relație
Lifestyle
Te-ai îndrăgostit? Greșeli pe care le faci la început de relație
10 filme horror pe care merită să le vezi și dacă nu apreciezi acest gen cinematografic
Lifestyle
10 filme horror pe care merită să le vezi și dacă nu apreciezi acest gen cinematografic
Propunerea României pentru Premiile Oscar 2026 este filmul „Jaful Secolului”, regizat de Teodora Ana Mihai, după scenariul lui Cristian Mungiu
Lifestyle
Propunerea României pentru Premiile Oscar 2026 este filmul „Jaful Secolului”, regizat de Teodora Ana Mihai, după scenariul lui Cristian Mungiu
Libertatea
Anunțul făcut de Cătălin Scărlătescu, după despărțirea de Doina Teodoru. Decizia luată de juratul MasterChef
Anunțul făcut de Cătălin Scărlătescu, după despărțirea de Doina Teodoru. Decizia luată de juratul MasterChef
Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. Primele imagini cu juratul de la MasterChef și noua lui iubită
Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. Primele imagini cu juratul de la MasterChef și noua lui iubită
Imaginea cu Gina Pistol nud care a stârnit controverse. Soția lui Smiley a renunțat complet la haine pe plajă
Imaginea cu Gina Pistol nud care a stârnit controverse. Soția lui Smiley a renunțat complet la haine pe plajă
Suferința ascunsă de Alina Sorescu în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu. „Nu se putea merge mai departe, având în vedere situația de abuz în care eram”
Suferința ascunsă de Alina Sorescu în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu. „Nu se putea merge mai departe, având în vedere situația de abuz în care eram”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Back to school - tendințele toamnei
Back to school - tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Asia Express sezonul 8, 10 septembrie 2025. Prima echipă eliminată de pe Drumul Eroilor. Medalia a fost roșie!
Asia Express sezonul 8, 10 septembrie 2025. Prima echipă eliminată de pe Drumul Eroilor. Medalia a fost roșie!
Unica.ro
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea actriță a reacționat dur. Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fata
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea actriță a reacționat dur. Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fata
„E bătaie de joc aici! Nu ne-am dat seama!” După ce Calina, fiica Catincăi Roman, le-a făcut scandal producătorilor de la Asia Express, Cătălin Bordea, fost câștigător al emisiunii, i-a transmis tinerei un mesaj dur, direct, neașteptat. „Dragă influenceriță...” Wooow, ce replică!!
„E bătaie de joc aici! Nu ne-am dat seama!” După ce Calina, fiica Catincăi Roman, le-a făcut scandal producătorilor de la Asia Express, Cătălin Bordea, fost câștigător al emisiunii, i-a transmis tinerei un mesaj dur, direct, neașteptat. „Dragă influenceriță...” Wooow, ce replică!!
catine.ro
Misiunea ta spirituală, în funcție de luna în care te-ai născut
Misiunea ta spirituală, în funcție de luna în care te-ai născut
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025. Racii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025. Racii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Obiceiuri care te pot ajuta să-ți îmbunătățești concentrarea, conform specialiștilor
Obiceiuri care te pot ajuta să-ți îmbunătățești concentrarea, conform specialiștilor
Elsa Hosk și Tom Daly s-au logodit. Cum arată inelul primit de vedetă și de ce a atras toate privirile
Elsa Hosk și Tom Daly s-au logodit. Cum arată inelul primit de vedetă și de ce a atras toate privirile
Mai multe din lifestyle
Impact Bucharest 2025: 200 lideri pentru viitor
Impact Bucharest 2025: 200 lideri pentru viitor
Lifestyle

Impact Bucharest aduce în România sute de lideri vizionari recunoscuți internațional, printre care și pe Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, aflată în premieră aici. Iată ce trebuie să știi.

+ Mai multe
Ți se pare că relația voastră este încărcată de negativitate? Ce să faceți diferit
Ți se pare că relația voastră este încărcată de negativitate? Ce să faceți diferit
Lifestyle

Parcă tensiunea plutește în aer, iar negativitatea este o stare de spirit perpetuă. Asta vă consumă resurse și vă împiedică să creați unele noi.

+ Mai multe
Francize de film care au continuat să se înrăutățească după fiecare ecranizare
Francize de film care au continuat să se înrăutățească după fiecare ecranizare
Lifestyle

Unele francize au pornit promițător, dar au decăzut treptat, altele au fost mediocre de la început și au ajuns chiar mai jos.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC