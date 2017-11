Avantajele si dezavanatajele pauzei in relatie. Vezi de ce uneori este benefica.

Replica ”cred ca ar trebui sa luam o pauza!” dezlantuie o catastrofa in majoritatea cuplurilor. Chiar ar trebui sa ne alarmeze atat de mult o astfel de cerere sau este vorba pur si simplu de o etapa a relatiei care va va face si mai puternici? Realitatea este ca majoritatea asociaza celebra pauza cu o despartire tipica lasilor. Pentru cei mai putin dramatici, pauza se rezuma la nevoia de spatiu a partenerului si in niciun caz nu ii duce cu gandul la un sfarsit inevitabil. Poti sa iei o astfel de pauza si sa existe iubire reciproca.

Asadar, cat de mult trebuie sa te framante o astfel de etapa? In mod normal, o pauza indica o criza in relatie sau poate chiar sa preceada o despartire, dar nu este intotdeauna un semn atat de grav. Pentru multe cupluri, nevoia de spatiu este constructiva si le ajuta sa rupa monotonia si sa recapete din pasiunea si interesul de la inceputul relatiei. Sa stai cu tine si sa meditezi, sa simti lipsa celuilalt, sa ai spatiu pentru pasiunile tale, toate acestea nu fac decat sa ajute intr-o relatie de lunga durata.

Haideti sa vedem impreuna cum poate fi benefica o pauza in relatii si in ce situatii ar trebui sa te pregatesti pentru vesti proaste.

PAUZA IN RELATIE: O VACANTA DOAR PENTRU TINE CARE AJUTA RELATIA

Atunci cand scuzele nu te ajuta si nici clasicul ”Nu o sa se mai intample! Te iubesc!” nu te mai face sa zambesti si sa treci mai departe, e timpul sa te gandesti la o pauza. Fie ca e vorba de o zi sau o luna, este sigur mai bine decat sa ajungi la certuri repetate. Putin timp cu tine te va ajuta sa treci peste suparare si sa intelegi ce iti doresti de la relatia voastra. Relatiile de lunga durata te predispun la rutina si monotonie. Si un partener previzibil nu este tocmai cel mai atragator lucru. Asa ca, ia-ti o pauza numai pentru tine si regaseste-te. Descopera ce a ramas din tine si ce s-a schimbat, ce iti doresti sa faci si nu ai reusit. Analizeaza cu atentie si vezi cum te simti cu tine. Este aceasta relatie constructiva? Ce poti imbunatati? Cum poti sa aduci putina adrenalina in viata de cuplu? Si vei continua astfel cu numeroase ganduri si intrebari. Vei ramane uimita sa descoperi ca el te va regasi fascinanta. Exista pana si o zi internationala a dorului pe 13 mai. Mai tii minte cat de repede ti se facea dor de el la inceput? Era acea emotie inainte sa il revezi, acel fior. Vei ramane uimita sa descoperi cat de mult poti recupera din acel sentiment daca stati distanti o perioada. Lipsa lui iti va confirma cat de mult conteaza prezenta lui in viata ta! Ai o perioada in care esti agitata, ai probleme la serviciu sau pur si simplu lucrurile nu merg bine? Asta poate duce la certuri intre voi daca nu aveti rabdare si nu comunicati. Pana si cei mai calmi oameni cedeaza sub presiune. Daca deja ati ajuns in etapa in care nu va mai ascultati si va certati de la cea mai mica neintelegere, ia in considerare o pauza. Va va ajuta sa va calmati si sa intelegeti care este de fapt sursa conflictelor dintre voi. Ingredientele unor sentimente solide intr-o relatie sunt timpul si distanta. Da, ai vazut bine: distanta. Cu cat iti acorzi mai mult timp de reflectie, cu atat vei intelege mai bine daca el este ceea ce iti doresti. Asta bineinteles dupa ce petreci ceva timp cu el si il cunosti. Desi o pauza intr-o relatie poate atat cladi, cat si destama o relatie, poti fi sigura ca oricare ar fi rezultatul, vei fi mai fericita cu tine. Ii poti simti lipsa sau dimpotriva, poti realiza ca distanta de el te face sa te simti mai bine. Chiar daca decizi sa va despartiti, pauza tot a fost o solutie benefica. Ai reusit sa faci o alegere in acord cu ceea ce te implineste pe tine emotional. Felicitari! Sa iti cunosti partenerul este vital intr-o relatie. La fel de important este sa te cunosti si pe tine. Dorintele, idealurile, pasiunile si asteptarile tale trebuie sa se completeze cu cele ale partenerului. Atentia prelungita asupra celuilalt, mai ales in relatiile de lunga durata, nu ar trebui sa te determine sa te ignori pe tine. Nu uita, cea mai importanta persoana din viata ta esti tu! Ia o pauza si cunoaste-te, redescopera-te, reinventeaza-te. El s-a indragostit de personalitatea ta si relatia va avea de suferit daca tu nu te iubesti! Definiti impreuna ce inseamna „pauza in relatie”. Sa stati fiecare cu el nu inseamna ca mergeti la intalniri cu alte persoane si ca sunteti in cautarea unui alt partener. O pauza constructiva este una in care relatia este in stand by, dar inca e vie. Este ca si cum esti plecata intr-o vacanta si abia astepti sa il revezi si sa ii povestesti ce s-a intamplat!

PAUZA IN RELATIE: UN SEMNAL DE ALARMA

De obicei, cuplurile decid sa ia o pauza atunci cand este foarte dificil sa mai reconstruiesti relatia. Astfel, aceasta perioada nu face decat sa simuleze o despartire. Partenerii aleg pauza, constienti fiind, ca o faza preliminara despartirii si nu o iau ca pe o etapa benefica in relatie. De aceea, daca vorbeste de pauza si nu s-a mai intamplat acest lucru in atatia ani de relatie, ai face bine sa clarifici de ce doreste asta. Poate fi un semnal de alarma pentru relatia ta! Poate fi o scuza pentru a-l trada pe celalalt. Daca departarea de celalalt te face sa te simti atrasa de alti barbati, ai face bine sa discuti cu el acest lucru. Este firesc sa te simti atrasa si de alti barbati, dar important este cum manageriezi acest lucru. In multe astfel de situatii se ajunge la tradare, ceea ce inseamna aproape inevitabil despartire. Atunci cand doar unul dintre parteneri simte nevoia de spatiu si celalalt nu accepta ideea, pauza va poate indeparta si mai mult. Este bine ca aceasta hotarare sa fie luata de comun acord si in termeni clari. Daca decizia este doar a unuia dintre parteneri, clar aveti probleme de comunicare in relatie. Nu intotdeauna pauza da rezultate. Nu zic sa nu crezi in minuni, dar o pauza nu poate cladi o relatie! Incompatibilitatea emotionala si de caracter se poate rezolva mai degraba la consiliere de cuplu, decat prin pauza. Tacerea nu este o solutie in cuplurile care au o comunicare disfunctionala. Pauza este benefica in acele cazuri in care fundamentul relatiei este solid. Vorbim de respect, prietenie, admiratie si iubire.

Incearca si vezi cat poti rezista fara el! Daca incepe sa iti lipseasca vocea lui, imbratisarile si povestile lui, esti indragostita! Nu ai facut decat sa aduci putina vivacitate in relatie. Daca nu simti nevoia sa il aduci inapoi in viata ta, e foarte posibil sa fie vorba de o relatie bazata pe obisnuinta si dependenta. Vedeti ce a mai ramas din sentimentele voastre si luati o hotarare. In ambele cazuri, este totul in beneficiul tau! Insa, nu uita: pauza in relatie nu este echivalenta cu despartirea!

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Imaxtree