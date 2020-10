Aproape că ai uitat să zâmbești? Fă asta zilnic și îți vei recâștiga bucuria vieții

Mai mult simți anxietate, tristețe, frustrare, parcă nimic nu pare a fi în ordine. Contextul pandemic nici el nu te ajută. Existența ta s-a schimbat, și poate nici înainte de pandemie nu erai prea mulțumită de viața pe care o ai. Când te concentrezi pe negativ te afunzi și mai mult în norii negri ai gândurilor negative, de aceea este nevoie de o repoziționare față de ceea ce ai deja. Învață să fii recunoscătoare!

Jurnalul gratitudinii

Ia o agendă, un caiet și notează în fiecare zi lucrurile pentru care ești recunoscătoare. Dacă ai avut o zi extrem de grea și tot ce vrei este patul, poți revedea rapid, mental, motivele pentru care să fii recunoscătoare și le notezi în jurnal a doua zi. Ce poți trece acolo? De la aspecte extrem de simple ale existenței (vreme însorită și caldă, un copac înflorit, cerul înstelat etc), la cele pe care le iei de bune sau consideri că ți se cuvin (ajutorul financiar dat de părinți, mama care are grijă de copii și nu mai ai nevoie de bonă, partenerul care se implică în treburile casnice etc). Sigur, uneori vei fi într-un blocaj care nu-ți va permite să vezi exact motivele de recunoștință, dar te poți raporta la cele generale. Vei spune poate că sunt clișee, dar reprezintă chiar satisfacerea unor nevoi de bază: o casă a ta, alimente, sănătate, apă caldă și căldură, independența financiară etc.

Observă în mod conștient calitățile celor dragi

Partenerul de viață, prietenii, familia formează plasa ta de siguranță emoțională, socială, bula în care tu trăiești. Și, evident, uneori te enervează, devii nemulțumită, defectele lor ți se par atât de iritante încât îți vine să iei distanță. Nu spunem să le ignori și să nu pui limite. Ci în mod activ, conștient, să te concentrezi și pe calitățile lor. Mama ta care gătește grozav, soacra care e implicată cu copiii, partenerul de cuplu care este foarte priceput la a repara diverse lucruri și lista continuă. Aceste calități includ aspecte practice, dar și pe cele care țin de valori, principii, chiar ce te-a atras inițial la prietenii sau soțul tău.

Raportează-te exclusiv la familie

Este foarte greu sentimentul de singurătate, să simți că nu aparții, ești al nimănui. Iar asta poți experimenta și când ești în cuplu sau nu. Așadar în funcție de statutul tău, singură, căsătorită sau în concubinaj, focusează-te pe tot ce trezește recunoștința în directă legătură cu familia aleasă sau în care te-ai născut. Ce îți place cel mai mult la cuplul tău sau la familia ta? În ce fel te simți răsfățată, protejată? Cum te simți în siguranță alături de ei? Cum vă susțineți reciproc?

Exprimă-ți verbal și comportamental recunoștința

Ok, integrezi emoțional toate motivele pentru care simți gratitudine, dar împărtășește și celorlalți sentimentele tale, mulțumește-le. Vei vedea cât de mult va conta și cum va schimba asta relația dintre voi. Persoana respectivă se va simți importantă, apreciată, validată. Simplul mulțumesc devine infinit mai puternic atunci când vei argumenta de ce apreciezi lucrul respectiv. Cum te-a ajutat, ce impact sufletesc a avut asupra ta. Ți-e greu să spui toate astea față în față? Începe cu un mesaj, un bilețel lipit pe frigider, la telefon, apoi privindu-vă în ochi.

Foto: PR

