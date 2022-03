Agenda de martie 2022: cele mai interesante evenimente ale lunii, pe care nu trebuie să le ratezi

The Batman

Mult-așteptatul proiect al lui Matt Reeves, care trebuia să îl aibă inițial pe Ben Affleck în rolul legendar al lui Bruce Wayne/Batman, ajunge în cele din urmă să se lanseze în cinematografe, cu Robert Pattinson în rolul principal, pe 4 martie. Aflat la începuturile carierei sale de erou în Gotham City, Batman are de-a face cu Riddler (Paul Dano), un criminal în serie care a luat în vizor elitele orașului și care își transmite infracțiunile live pe un stream, pe care trebuie să îl învingă gestionând, în același timp, și notoria corupție a oamenilor locului. În rolul unei foarte șic Catwoman, la fel de dornică să-i ajute pe cei fără apărare, apare Zoë Kravitz, iar distribuției spectaculoase i s-au mai alăturat Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis și Colin Farrell.

Ambulance

Ce poate merge rău atunci când un veteran de război care are nevoie de o mare sumă de bani pentru operația soției sale apelează la fratele său adoptiv, care îl convinge să se alăture unui jaf de proporții? Asta rămâne să vezi la cinematograf, dacă ți-a fost dor de un film de acțiune, în thriller-ul lui Michael Bay, cu Jake Gyllenhaal, Eiza González și Yahya Abdul-Mateen II. Din 18 martie.

Pachinko

Serialul de dramă care debutează la final de martie pe Apple TV+ a fost creat după cartea cu același nume și urmărește destinul unei familii coreene care ajunge în SUA. Patru generații, fiecare cu speranțe și greutăți, se află în căutarea supraviețuirii și a unei vieți mai bune.

Paris, arondismentul 13

Cel mai recent film al lui Jacques Audiard (premiat cu César și BAFTA în două rânduri, pentru De battre mon cœur s’est arrêté și A Prophet, și cu Palme dOr pentru Dheepan) este o dramă cu accente sexy și momente comice, ce are în centru complicațiile sentimentale dintre trei tinere femei și un bărbat, care ilustrează perfect relațiile generației millennial și diferențele pe care exponenții acesteia le fac între plăcerea fizică și conexiunea emoțională. Cu Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant, Jehnny Beth și Camille Leon-Fucien, filmul ajunge în cinematografele de la noi pe 11 martie.

The Dropout

Elizabeth Holmes avea totul: o afacere inovatoare, Theranos, în domeniul probelor de sânge pentru analize, recunoaștere – Forbes, Time, Glamour se înghesuiau să o includă pe listele celor mai influente femei –, bani și premii. Numai că întreaga și fulminanta sa carieră se baza, de fapt, pe o înșelăciune de proporții. Amanda Seyfried o întruchipează pe Holmes în serialul Hulu care are la origini podcast-ul The Dropout, realizat de Rebecca Jarvis și ABC Audio, care a descâlcit întreaga poveste.

Marocco

Sau Mikado, cel de-al doilea lungmetraj cu Emanuel Pârvu în postura de regizor (ai citit un interviu despre rolul său din Miracol în numărul trecut), este o poveste despre cum intențiile bune pot să aibă uneori consecințe nefaste, care pornește de la o situație banală – o adolescentă decide într-o zi să îi ofere unui copil din spitalul în care face voluntariat colierul ei. Filmul, cu Șerban Pavlu, Crina Semciuc, Ana Indricău și Tudor Cucu-Dumitrescu, ajunge pe 18 martie în sălile de cinema.

Gripa lui Petrov

Drama regizată de Kirill Serebrennikov, cu Yuliya Peresild, Aleksandr Ilyin Jr., Semyon Serzin și Ivan Ivashkin, își imaginează o foarte specială zi din viața unui autor de benzi desenate și a familiei lui din Rusia post-sovietică. Suferind de o gripă serioasă, Petrov merge la plimbare cu bunul său prieten Igor, iar plimbarea se dovedește a fi o continuă alunecare între viața reală și fantezie. În cinematografe din 25 martie.

Crai nou

Debutul Alinei Grigore, care a primit marele premiu al Festivalului Internațional de Film de la San Sebastián (poți să citești un interviu cu ea și cu producătoarea filmului, Gabi Suciu, pe elle.ro), ajunge în cinematografe pe 4 martie, spunând povestea Irinei, o tânără din mediul rural care ar vrea să-și urmeze o cale proprie, într-un alt loc, dar care este ținută în loc de pensiunea familiei, pentru care rudele au mereu nevoie de ajutorul ei. Un incident oribil ce o transformă din victimă în agresor pune în mișcare resorturi complicate. În rolurile principale, Ioana Chițu și Mircea Postelnicu.

Istoriile unei mari artiste: Corina Chiriac

Un nume de legendă al scenei românești, Corina Chiriac e un personaj mustind de talent, tonus și fantezie, iar Muzeul Național de Istorie a României îi celebrează cariera prin intermediul unei expoziții care aduce în fața publicului donația artistei, constând în documente de familie, fotografii, tablouri, dar și afișe ale concertelor artistei, rochii de scenă purtate între 1970 și 2019, trofee, decorații, discuri, cărți, programe de sală și multe alte obiecte care alcătuiesc o viață de om. Expoziția poate fi vizitată de miercuri până duminică.

Pieces of Her

De pe 4 martie, pe Netflix debutează Pieces of Her, un serial de dramă care are la bază romanul cu același nume al lui Karin Slaughter, adică povestea Andreei, care este prinsă într-un schimb de focuri de armă la un restaurant local. Andrea este șocată să vadă cum mama ei, Laura, reușește să neutralizeze amenințarea cu mare ușurință, și începe să adune laolaltă indicii și figuri din trecutul mamei. În rolurile principale, Toni Collette, Bella Heathcote, David Wenham, Jessica Barden, Joe Dempsie, Jacob Scipio și Omari Hardwick.

Licorice Pizza

În 1973, în San Fernando Valley, Alana Kane (Alana Haim, pe care o știi drept parte din trupa Haim, în care activează alături de surorile ei) și Gary Valentine (Cooper Hoffman – fiul regretatului Philip Seymour Hoffman, aflat și el la debut) își trăiesc cei mai frumoși ani și o poveste de dragoste… dar, pentru că Paul Thomas Anderson este cel care semnează scenariul și regia, nimic nu e așa cum te-ai fi așteptat. Asta dacă nu cumva te aștepți la o experiență stranie, nostalgică, în același timp duioasă și amuzantă. În alte roluri apar Bradley Cooper, Skyler Gisondo, Maya Rudolph și Emma Dumont. Filmul are premiera în cinematografe pe 11 martie.

