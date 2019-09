Adevăratul motiv pentru care este atât de dificil pentru anumiți oameni să găsească intimitate în relațiile lor

Una dintre cele mai mari provocări în ceea ce privește intimitatea este că sexualitatea feminină este atât de diferită de cea masculină. Însă indiferent de sex sau de orientarea sexuală, cu toții avem probleme de intimitate. Până la urmă, ele reprezintă o parte a procesului nostru de învățare și evoluție. Iar dacă alegi să înfrunți aceste probleme, în loc să le eviți sau să pretinzi că nu există, vei fi cu siguranță mai fericită și mai împlinită. Pentru că relațiile reprezintă acel palier al vieții noastre unde experimentăm cel mai intens durerea sau plăcerea. Așa că depinde numai de tine cum te raportezi la problemele de intimitate, care apar inerent într-o relație.

Prin urmare am alcătuit o listă cu cele mai frecvente 5 probleme de intimitate cu care se confruntă femeile:

1. Tânjesc după o conexiune profundă, emoțională, intimă, spirituală cu partenerii lor.

2. Se luptă să creeze o conexiune mai puternică și mai autentică în relațiile lor.

3. Își doresc să fie mai încrezătoare atunci când vorbesc cu partenerii lor despre sex și nevoile lor emoționale.

4. Se întreabă dacă nu cumva se poate mai bine de atât.

5. Se gândesc dacă viața lor sexuală are nevoie de o resuscitare.

Acestea sunt cele mai comune probleme și întrebări despre intimitate pe care și le pun femeile, atunci când vine vorba de sex și nevoi emoționale. Dacă și tu te-ai confruntat vreodată cu ele, trebuie să știi că nu ești deloc singura (iar lucrurile care se întâmplă în dormitoarele cuplurilor de pe planeta asta sunt mult mai asemănătoare decât ți-ai putea imagina).

Gândește-te doar la asta: te-ai prefăcut vreodată că ai avut un orgasm doar ca să-l faci pe partenerul tău să se simtă mai bine? Care a fost motivul adevărat pentru care ai făcut asta? De ce sexualitatea feminină și plăcerea ta sunt subiecte atât de tabu chiar și în 2019? Nu trebuie să te simți deplasată în nici un fel: multe cupluri au dificultăți în a vorbi deschis despre ce le place cu adevărat și ce nu. Până la urmă, de ce să suporți lucruri care nu-ți plac în timp ce faci sex? Sexul ar trebui să fie o activitate cel puțin plăcută, dar multora li se pare o adevărată provocare să spună cu voce tare ce le place cu adevărat. Unele persoane, mai ales femei, nici măcar nu știu cu adevărat ce le place (și probabil știi că aproximativ 75% dintre femei nu ajung la orgasm doar prin penetrare).

O problemă frecvent întâlnită este prejudecata că trebuie să ajungi la orgasm în timpul actului sexual – și femeile chiar se străduiesc să-și asigure partenerul că așa se și întâmplă. Iar dacă nu obții orgasmul, atunci problema e numai la tine. Probabil că principalul motiv pentru care se întâmplă asta este că bărbații și femeile nu sunt învățați mare lucru despre corpurile lor, nu sunt educați să se cunoască mai bine și să-și exploreze tot potențialul sexual (și totul ar trebui să înceapă cu educația sexuală în școli).

Vestea bună este că se poate mult mai bine de atât. Vestea proastă este că asta nu se întâmplă peste noapte. Și că nu trebuie să reduci sexualitatea doar la penetrare, ci trebuie găsit un echilibru între preludiu, actul sexual și postludiu, pentru că toate trei au importanța lor și sunt la fel de necesare în configurația unei vieți intime echilibrate. Acestea fiind spuse, nu există o singură soluție, iar soluțiile nu sunt nici pe departe a fi unele simple. De obicei, în relații există o dinamică intimă multi-fațetată, dar atâta vreme cât ești dornică să te educi și, implicit, să-ți educi și partenerul, situația se poate schimba.

Așadar care este acel secret al intimității pe care ți-ai dori să-l cunoști?

Problemele din intimitate pot fi rezolvate, dar rezolvarea pornește în primul rând de la o mai bună conexiune a ta cu tine însăți și cu corpul tău. Dacă îți dorești mai multă intimitate în viața ta, cu siguranță n-o s-o găsești în exteriorul tău. Ai putea fi tentată să crezi că pentru a avea parte de intimitate adevărată, trebuie s-o creezi alături de partenerul tău. Ei bine, da. Cu observația că pentru a ajunge acolo trebuie să știi mai întâi să te bucuri de intimitate cu tine. Nu poți să împărtășești cu cineva ceva ce ție însăți îți lipsește.

Așadar, te întreb: știi să te iubești pe tine însăți? Dacă nu trăiești profunzimea conexiunii pe care ți-ai dori-o în viața ta, puneți această întrebare: „Cum aș putea intensifica această legătură cu mine însămi?”. Când simți lipsa pasiunii, întreabă-te: „Cum pot avea parte de mai multă pasiune și entuziasm în viața mea?”. Ți se pare greu să te exprimi și, mai ales, să ceri să-ți fie satisfăcute nevoile? Întreabă-te atunci: „Ce-mi lipsește ca să pot da glas nevoilor mele?”.

Poate că ar trebui să explorezi modurile în care ți-ai putea trezi vocea interioară prin încercări mai lipsite de miză, cum ar fi să ceri ajutorul colegilor când ești depășită la birou sau să rostești adevăruri incomode când n-ai face-o în mod normal. Vezi cum te simți când îți asumi aceste riscuri!

Pe scurt, ceea ce vreau să-ți spun este că, dacă îți dorești mai multă intimitate în viața ta, trebuie să începi cu tine. Schimbarea lumii tale interioare va antrena și o schimbare semnificativă la nivel exterior. Iar asta va însemna că vei avea parte în relația ta de mai multă senzualitate, plăcere sexuală și implicit de o autentică intimitate sexuală!

Așa că, dacă vrei să trăiești o schimbare pozitivă și vrei să scapi de problemele de intimitate, trebuie să începi prin a crea mai multă intimitate în relația cu tine însăți.

Foto: PR

