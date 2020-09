Actori celebri care au apărut alături de frații lor în filme și seriale de succes

Pentru frații celor mai cunoscuți actori întotdeauna a reprezentat o problemă să trăiască în umbra celebrității unei rude.

Există destule cazuri fericite în care frații chiar au ajuns să joace împreună în diferite pelicule care le-au adus și notorietatea de care se bucură astăzi.

Cole și Dylan Sprouse

Cole și Dylan Sprouse și-au început cariera în actorie încă de când erau mici. Cei doi au debutat jucând același rol în filmul Big Daddy. Ei au mai continuat să joace aceleași personaje, însă au urmat și proiecte separate. Unele dintre cele mai cunoscute seriale în care au jucat sunt The Suite Life of Zack and Cody și continuarea acestuia, The Suite Life on Deck, ambele pe Disney Channel. Frații Sprouse au urmat cursurile Universității din New York. Dylan a studiat designul jocurilor video, iar Cole arheologia. După absolvire, Cole a revenit în actorie și acum îl putem vedea în Riverdale.

Mary-Kate și Ashley Olsen

Mary-Kate și Ashley Olsen au debutat în Full House. În copilărie, cele două au jucat împreună în seriale TV și filme, precum Double, Double, Toil and Trouble, The Adventures of Mary-Kate and Ashley și You’re Invited to Mary-Kate and Ashley’s. Au avut și un serial numit So Little Time. Ultimul lor proiect de actorie a fost New York Minute din 2004. Cele două au lansat în 2005 un brand de îmbrăcăminte, The Row.

Dave și James Franco

Dave și James Franco au jucat în mai multe pelicule împreună, cum ar fi The Broken Tower, un film pe care James l-a regizat pentru teza sa de doctorat de la Universitatea din New York. În filmul The Disaster Artist din 2017, ei au jucat rolul celor mai buni prieteni. Dave a declarat într-un interviu pentru Variety faptul că a evitat să lucreze cu fratele său mai mare pentru că voia să își aleagă singur cariera. „O vreme am luat decizia de a nu juca alături de el. Nu am vrut să fiu numit „fratele mai mic al lui James Franco” pentru tot restul vieții.”

Hilary și Haylie Duff

Chiar dacă Hilary Duff a fost personajul principal din filmul Disney Channel Lizzie McGuire, sora ei mai mare, Haylie, a apărut și ea în câteva episoade. Cele două au mai avut câteva proiecte împreună, cum este filmul Material Girls, însă au făcut echipă și pentru adaptarea lor pentru Our Lips Are Sealed.

Nick, Joe și Kevin Jonas

Frații Jonas au cucerit inimile multor adolescenți. Primul rol l-au avut pentru un episod din Hannah Montana. Ulterior, cei trei au obținut un alt rol alături de Demi Lovato în Camp Rock. Între cele două producții, ei au avut și propriul serial, Jonas L.A. Au pus bazele și unei formații și au lansat cinci albume și două documentare pe Amazon.

Beyoncé și Solange Knowles

În ciuda faptului că nu s-au intersectat atât de des în carierele lor, Beyoncé și Solange Knowles s-au susținut întotdeauna. Solange este creditată drept compozitoare pe câteva dintre piesele surorii ei, cum ar fi Why Don’t You Love Me. În 2014, Beyoncé a urcat pe scenă la Coachella alături de Solange pentru a face o coregrafie spectaculoasă.

Elle și Dakota Fanning

Atât Dakota, cât și Elle Fanning și-au început cariera în actorie atunci când erau mici. Primul rol pe care Elle l-a avut a fost interpretarea unei versiuni mai tinere a personajului jucat de Dakota în I Am Sam. Ambele surori și-au împrumutat vocea pentru dublarea în limba engleză a filmului de animație My Neighbor Totoro.

Willow și Jaden Smith

Willow Smith și fratele ei mai mare, Jaden, au colaborat la câteva proiecte de-a lungul anilor. În 2012 au lansat piesea Find You Somewhere și au apărut împreună în videoclipul acesteia. Willow și-a împrumutat vocea pentru un episod din Neo Yokio, un serial animat care îl are în rolurile principale pe Jaden.

Ben și Casey Affleck

Unul dintre primele roluri ale lui Casey Affleck a fost în Chasing Amy, un film care l-a avut în rolurile principale chiar pe fratele său, Ben. Apoi, ei au jucat împreună în Good Will Hunting, scenariul fiind scris de Ben Affleck și de prietenul său, Matt Damon. Ben și Casey au mai făcut parte și din distribuția filmului 200 Cigarettes.

Macaulay, Kieran și Rory Culkin

Kieran Culkin și-a făcut debutul în filmul Home Alone alături de fratele său, Macaulay, fiind unul dintre verișorii lui Kevin McCallister. După au jucat și în Home Alone 2: Lost in New York. Roby și Macaulay au apărut în The Good Son, dar și în Richie Rich, unde Roby a interpretat o versiune mai tânără a lui Richie, rol jucat de Macaulay.

