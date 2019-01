5 trenduri din muzică care TREBUIE să moară în 2019 (de Corina Bud)

Dar, dacă e să ne inspirăm, propun să renunțăm măcar la ce e mai jos…Ce spuneți, încercăm?

1. Dance Challenges

OK. A fost Harlem Shake (are deja 6 ani), a urmat #MannequinChallenge (are și el vreo 3), iar despre #KikiChallenge s-a vorbit destul și deja nu mi se mai pare deloc fun. Zic să ne oprim din challengiuit, că are balta de SM și alte oportunități care merită explorate, nu?

2. Petreceri de lansare de clipuri (WTF?)

Industria de afară s-a săturat de petrecerile de live-streaming pentru lansare de ALBUME. Noi, cu posibilități mai puține, lansăm fiecare clip (prea puține dintre ele, capodopere') cu party-uri la terasă. Poate în 2019 schimbăm trendul, n-ar fi cool?

3. Tatuajele temporare

Băi, ori ești bad gal/bad boy și ți-ai pus pielea drept canvas pentru un superartist de tattoo-uri, ori las-o, nene! Au fost cool destul (și nu prea).

4. Cultural appropriations

Aka: indieni de București, Londra de Constanța, East Coast de Cluj sau Egipt de Iași. (E valabil și pentru Egipt de Londra, East Coast de Mississippi sau Bollywood de LA, că e boală planetară.) Eu zic că avem destulă forță, culoare locală și talent încât să spunem adevăruri și de stilism, și de muzică, și de fundal pentru clipurile noastre, nu?

5. Festival Fashion

În 2019, avem festivaluri atât de cool la noi, încât e vremea să ieșim din fashion de imitație Coachella și să arătăm lumii ca avem și stil, și diferență, și forță…

Ciocatele și boho-look-ul chiar sunt prea puțin pentru ce putem, nu?

Foto: Instagram

