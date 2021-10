Uneori singuratatea poate fi singurul lucru de care ai nevoie pentru a iti simti inima libera si in siguranta.

Milioane de oameni din aceasta lume sunt in cautarea afectiunii din partea altor oameni, uitand totusi de sufletul lor in tot acest proces. De ce ne este teama sa fim singuri? De ce nu putem petrece mai mult timp frumos in propria companie? De ce spunem ca avem nevoie de alti oameni pentru a fi fericiti?

