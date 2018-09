20 dintre cele mai spectaculoase biblioteci și librării din lume

De la biblioteci care ne-ar putea convinge oricând că am ajuns la Hogwarts și până la librării parcă desprinse din viitor, am selectat câteva dintre cele mai spectaculoare astfel de locuri din lume, în interiorul cărora ne-ar plăcea să ne petrecem timpul liber.

Foto: Instagram

