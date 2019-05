12 actori care au fost concediați dintr-un show TV sau film

Concedierea unui actor din cadrul unui film sau al unui show TV se poate întâmpla din nenumărate motive, și așa cum vom vedea, acestea pornesc de la ideile opuse ale echipei în privința personajului până la acuzații de abuz sexual. Iată 12 actori care au fost concediați dintr-un film sau show de televiziune:

Kevin Spacey, concediat din „House of Cards”

Actorul Anthony Rapp a dezvăluit într-un interviu pentru Buzzfeed, în 2017, că a fost abuzat sexual de Kevin Spacey când era minor și lucra la teatru. În săptămânile care au urmat, alte 10 acuzații au fost înregistrate pe numele lui Spacey cu povești similare. Întregul scandal a dus la concedierea actorului din serialul produs de Netflix, „House of Cards”, iar ultimul sezon s-a concentrat pe personajul lui Robin Wright și ceea ce a urmat după moartea lui Frank.

Janet Hubert, concediată din „The Fresh Prince of Bel-Air”

Mătușa Viv a fost concediată în cel de-al treilea sezon, pentru că nu s-a înțeles cu Will Smith. Actorul a adresat subiectul la un post de radio, afirmând: „Pot spune direct că Janet Hubert voia ca show-ul să se numească „The Aunt Viv of Bel Air Show”. Chiar și după atât de mult timp, Janet încă îl învinuiește pe Will că i-a ruinat cariera.

Anne Hathaway, concediată din „Knocked Up”

În 2007, Anne a primit rolul lui Katherine Heigel în filmul „Knocked Up”. S-a zvonit că a fost înlocuită înainte de începerea filmărilor, deoarece ea și regizorul Judd Apatow aveau viziuni diferite în legătură cu scena nașterii. Într-un interviu cu Allure, Anne a spus: „M-am gândit la acel lucru… Judd a avut dreptate în privința scenei. Nu am fost împotriva scenei. Având în vedere că nu am experimentat maternitatea, nu știam cum mă voi simți de cealaltă parte.”

Charlie Sheen, concediat din „Two and a Half Men”

După ce a făcut mai multe comentarii nepotrivite și nu a reușit să renunțe la consumul de droguri, producătorii au decis că vor continua show-ul fără Charlie Sheen. Scrisoarea pe care echipa a trimis-o către avocatul lui Charlie descria comportamentul autodistructiv pe care actorul continua să îl aibă. Ashton Kutcher s-a alăturat serialului în locul lui Charlie, dar interpretând un personaj diferit, Walden Schmidt.

Chloe Grace Moretz, concediată din „Bolt”

În filmul animat, Chloe, în vârstă de 11 ani la acea vreme, a interpretat-o pe Penny, stăpâna lui Bolt. După ce actrița înregistrase deja vocea, Disney a hotărât ca Miley Cyrus să preia rolul, însă vocea lui Chloe a fost folosită în film pentru a prezenta o versiune mai tânără a lui Penny.

Isaiah Washington, concediat din „Grey’s Anatomy”

Isaiah a fost concediat din serialul „Grey’s Anatomy”, produs de Shonda Rhimes, după ce i-a adresat un apelativ homofob colegului său, T.K. Knight (George O’Malley). Actorul s-a reîntors în show în 2014, ceea ce a stârnit nenumărate controverse și comentarii printre fani.

Megan Fox, concediată din „Transformers: Dark of the Moon”

În 2009, după ce a făcut câteva comentarii la adresa regizorului Micheal Bay, Meghan Fox a fost concediată și înlocuită cu Rosie Huntington-Whiteley. Într-un interviu cu publicația britanică Wonderland, Megan a spus că Bay a vrut să fie ca Hitler pe platourile de filmare și că a fost un coșmar să lucreze pentru el.

Selma Blair, concediată din „Anger Management”

Blair a interpretat rolul iubitei lui Charlie, Kate Wales, în show-ul de comedie până ce a fost concediată în iunie 2013. Actrița a intentat un proces de 1,2 milioane de dolari împotriva actorului Charlie Sheen și a companiei de producție, Lionsgate Entertainment, cerând să i se plătească suma pe care ar fi câștigat-o dacă nu ar fi fost concediată. Selma crede că a fost concediată pe nedrept, după ce s-a plâns de atitudinea lui Charlie la filmări, susținând că acesta își învăța replicile în vestiar.

Ryan Gosling, concediat din „The Lovely Bones”

Gosling, care trebuia să interpreteze rolul lui Jack Solomon în „The Lovely Bones”, a fost concediat de către regizorul Peter Jackson din cauză că s-a îngrășat 20 de kilograme. Actorul le-a spus celor de la The Hollywood Reporter că și l-a imaginat pe Jack având în jur de 95 de kilograme, de aceea a început să bea înghețată topită Haagen Dazs atunci când îi era sete. „Am apărut pe platourile de filmare și se pare că înțelesesem totul greșit. Apoi am rămas gras și șomer”, a explicat Gosling.

Taylor Momsen, concediată din „Gossip Girl”

La fel ca Jenny Humphrey, personajul pe care l-a interpretat în serial, Taylor a fost concediată pentru comportamentul său nepotrivit pe platourile de filmare. După patru sezoane în „Gossip Girl”, echipa de producție a fost nevoită să-i scoată personajul din scenă.

Jean-Claude Van Damme, concediat din „Predator” Au fost vehiculate multe teorii în privința concedierii lui Van Damme din „Predator”, iar cea mai scandaloasă dintre ele pare să fie faptul că nu se putea opri din practicarea kickboxing-ului. Aparent, și-ar fi dorit ca personajul său să fie un extraterestru kickboxer din altă dimensiune, însă producătorului Joel Silver nu i-a plăcut această idee. Lisa Bonet, concediată din „The Cosby Show” În perioada 1984-1991, Lisa Bonet a jucat rolul lui Denise Huxtable, fiica cea mare a lui Cliff (Bill Cosby) și a lui Claire (Phylicia Rashad) Huxtable. Regizorul show-ului a concediat-o pe Bonet după cel de-al șaptelea sezon, pe motivul unor „diferențe creative”, cei doi având viziuni opuse asupra personajului.

Foto: PR, Arhiva Revistei ELLE

