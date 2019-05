Dacă urmărești în fiecare an ce filme au premiera la Cannes și care sunt lungmetrajele aflate în competiție, acest articol este perfect pentru tine!

Îți prezentăm 10 filme din competiția de la Cannes pe care trebuie să le vezi anul acesta.

Parasite

Bong Joon-ho este cunoscut pentru modul în care combină satira și fantezia cu problemele sociale, exemple perfecte fiind filmele „Snowpiercer” (2013) și „Okja” (2017).

„Parasite” este o comedie-dramă care explorează puterea și dinamica dintre două familii aflate în circumstanțe sociale complet diferite. Regizorul a declarat că nu crede că filmul va fi înțeles pe deplin de publicul străin, însă diferențele prezentate sunt universale, fiind cele dintre oamenii bogați și cei săraci.

Rocketman

Dexter Fletcher, regizorul acestui film, se pare că se specializează pe crearea filmelor biografice, deoarece atunci când Rocketman era în pre-producție, el a preluat rolul lui Bryan Singer, pentru filmul „Bohemian Rhapsody”. Singer a fost concediat, iar filmul a primit numeroase critici, deoarece nu a prezentat foarte clar orientarea sexuală a lui Freddie Mercury.

Acest lucru este puțin probabil să se întâmple și în cazul lui „Rocketman”, deoarece acest aspect a fost foarte important pentru Elton John, a declarat președintele Paramount Wyck Godfrey pentru The Hollywood Reporter.

Filmul va avea premiera mondială în cadrul Festivalului de Film de la Cannes și prezintă primii ani din carieră ai lui Elton John.

The Dead Dont Die

Filmele și serialele cu zombii sunt foarte populare în ultimul timp, dovadă fiind și faptul că un astfel de film SF a ajuns și la Festivalul de Film de la Cannes.

Bill Murray, Chloë Sevigny și Adam Driver joacă rolul a trei polițiști care se confruntă cu o invazie de zombii, în timp ce Tilda Swinton apare drept un samurai care luptă împotriva acestora. Selena Gomez apare și ea în acest film neobișnuit pentru festival.

Portrait of a Lady on Fire

Regizoarea franceză Céline Sciamma s-a făcut remarcată prin trei filme importante „Water Lilies” (2007), „Tomboy” (2011) și „Girlhood” (2014), iar acum revine la Cannes cu o nouă peliculă, care a intrat și în competiția pentru Palme dOr.

Acțiunea filmului este situată în secolul al XVIII-lea și prezintă povestea unei viitoare mirese căreia trebuie să îi fie făcut portretul, acest proces având loc în secret.

Filmul va avea premiera în septembrie în Franța.

Once Upon a Time in Hollywood

Quentin Tarantino a surprins pe toată lumea cu un nou film în care joacă Brad Pitt și Leonardo DiCaprio. Acțiunea are loc la finalul anilor ’60, în perioada în care crimele lui Manson îngrozeau Hollywood-ul.

„Once Upon a Time in Hollywood” are premiera mondială la Cannes la 25 de ani de la debutul lui Tarantino în această competiție, în 1994, când a câștigat Palme dOr cu filmul „Pulp Fiction”.

Atlantics

Mati Diop a încercat să fie atât actriță (a jucat în filmul „35 Shots of Rum”), cât și regizoare, acesta fiind primul el lungmetraj. „Atlantics” se bazează pe scurtmetrajul ei „Atlantiques” care prezintă povestea a mai mulți bărbați senegalezi care încearcă să ajungă cu barca din Africa în Europa pentru a avea o viață mai bună.

Lungmetrajul prezintă întreaga acțiune dintr-un alt punct de vedere, personajul principal fiind Ada, o femeie din Dakar a cărei iubit dispare în această călătorie în Europa.

Port Authority

„Port Authority” prezintă o poveste de dragoste ce ia naștere în subcultura ballroom a comunității LGBT din New York. Paul, personajul interpretat de Fionn Whitehead, ajunge în oraș și se îndrăgostește de Wye (Leyna Bloom), o fată pe care o vede dansând în stilul caracteristic ballroom. Wye îl prezintă pe Paul acestei comunității, iar ei se îndrăgostesc.

Povestea de dragostea se complică atunci când Paul descoperă că Wye e transgender, acesta fiind nevoit să se lupte cu propriile sentimente și cu presiunea socială care amenință să le distrugă relația.

Aceasta este pentru prima dată când Danielle Lessovitz participă la competiția de la Cannes, filmul fiind înscris la categoria Un Certain Regard.

Little Joe

„Little Joe” este o plantă roșie, cultivată pentru a aduce fericire celor care o dețin. Atunci când Alice, personaj interpretat de Emily Beecham, o ia acasă pentru fiul său, începe să își dea seama că planta nu este întocmai cum își imagina.

Jessica Hausner, regizoarea filmului, nu este la prima participare în competiția de la Cannes. Aceasta a câștigat în 2001 la categoria Un Certain Regard cu „Lovely Rita”, iar alte filme precum „Hotel” (2004) și „Amour Fou” (2014) au mai fost nominalizate la aceeași categorie.

The Young Ahmed

Regizorii Jean-Pierre și Luc Dardenne au câștigat până acum de două ori premiul Palme dOr pentru „Rosetta” (1999) și „LEnfant” (2005). Anul acesta ei se întorc cu filmul „The Young Ahmen”, care prezintă povestea unui tânăr belgian care face un plan pentru a-și ucide procesorul, după ce devine un susținător extremist al Coranului.

The Lighthouse

„The Lighthouse” este debutul regizorului Robert Eggers la categoria Fortnight, primul lui film, „The Witch”, un film horror psihologic, fiind un real succes la Festivalul de Film Sundance în 2015.

„The Lighthouse” este un horror SF, acțiunea având loc într-o lume acvatică mistică. În acest lungmetraj joacă Robert Pattinson și Willem Dafoe.

Foto: PR

