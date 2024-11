10 staruri care s-au retras din actorie, dar pe care publicul încă îi așteaptă pe ecrane

Fanii așteaptă ca actorii din această listă, care au avut tot felul de raționamente pentru care au lăsat deoparte actoria, să revină totuși pe ecrane.

1. Taylor Momsen

În 2000, Taylor Momsen a apărut în primul ei film, How The Grinch Stole Christmas. Publicul o asociază, de fapt, cu rolul din serialul Gossip Girl, unde a interpretat-o pe Jenny Humphrey. Ea nu și-a dorit neapărat să activeze în actorie, ci a văzut această meserie ca pe o rampă de lansare pentru cariera din muzică. În 2009, a pus bazele formației The Pretty Reckless.

2. Evangeline Lilly

Evangeline Lilly a anunțat în 2024 că se retrage din actorie și că timpul și-l va dedica scrisului și muncii umanitare. Serialul Lost, unde a jucat-o pe Kate Austen și care a fost difuzat între 2004 și 2010, i-a adus celebritatea actriței, iar ultimul proiect la care a lucrat este filmul de acțiune Ant-Man and the Wasp: Quantumania din 2023.

3. Eva Mendes

După ce a devenit mamă, Eva Mendes a preferat să își concentreze atenția asupra vieții de familie și creșterii celor două fiice pe care le are alături de actorul Ryan Gosling. Ultima peliculă în care a jucat actrița este Lost River, din 2014, regizată de soțul ei. Eva Mendes are în portofoliu pelicule apreciate, cum ar fi Once Upon a Time in Mexico, We Own the Night și The Place Beyond the Pines.

4. Phoebe Cates

În 1994, Pheobe Cates a luat decizia de a face un pas în spate de la cariera înfloritoare din actorie și să se ocupe de creșterea copiilor ei. Actrița a avut interpretări remarcabile în filmele Fast Times at Ridgemont High, Drop Dead Fred și Private School. În 2001, a avut un mic rol în filmul The Anniversary Party regizat de Alan Cumming și Jennifer Jason Leigh.

5. Lisa Bonet

Lisa Bonet, al cărei nume legal este Lilakoi Moon, a cunoscut celebritatea în producții precum The Cosby Show, Angel Heart și Enemy of the State. Ultimul rol a fost în serialul Ray Donovan, creat de Ann Biderman. Lisa Bonet a explorat și o altă latură artistică, și anume regia, și și-a pus amprenta asupra videoclipului piesei Stand by My Woman, cântată de Lenny Kravitz. În 2019, a mai regizat videoclipul melodiei Freedom, care e o colaborare între trupa Dorothy și artista Angel Haze.

6. Bridget Fonda

Bridget Fonda a jucat în filme precum Single White Female, Point of No Return și A Simple Plan. În 2003, s-a căsătorit cu actorul și compozitorul Danny Elfman, iar de atunci s-a retras din lumea actoriei și s-a dedicat mult mai mult familiei. Miniseria Snow Queen din 2002 este ultimul proiect în care a jucat.

7. Debra Winger

Terms of Endearment, Shadowlands și Rachel Getting Married sunt câteva dintre cele mai cunoscute filme în care a jucat Debra Winger. A fost și sursa de inspirație din spatele unui documentar, Searching For Debra Winger, scris și regizat de Rosanna Arquette. Serialul Mr. Corman din 2021 este ultimul proiect în care a putut fi admirată, unde a jucat-o pe Ruth Corman. De atunci, a preferat să facă o pauză.

8. Ali MacGraw

Înainte de a-și începe cariera în actorie, Ali MacGraw a lucrat ca asistentă pentru Diana Vreeland. Ulterior, au venit aparițiile în reclame, iar după filme. Ultimul film în care Ali MacGraw a jucat a fost Glam din 1997, regizat de către fiul ei, Josh Evans. Alte pelicule cunoscute în care a fost distribuită sunt Love Story, Goodbye, Columbus și The Getaway. Actrița a decis să renunțe la agitația de la Hollywood și să ducă o viață liniștită.

9. Daniel Day-Lewis

În 2017, Daniel Day-Lewis și-a anunțat retragerea din industria filmului, reprezentanta sa declarând la vremea respectivă că este o decizie personală. Unele dintre rolurile emblematice interpretate de el rămân cele din Lincoln, There Will Be Blood și Phantom Thread, cel din urmă fiind ultimul său proiect pe ecrane. Publicul încă își imaginează că Daniel Day-Lewis se va întoarce în actorie.

10. Robert Redford

Robert Redford este cunoscut pentru rolurile din filmele The Natural, All the President’s Men și Ordinary People. Printre ultimele sale apariții în pelicule se numără cele din Avengers: Endgame, The Old Man & the Gun și Our Souls at Night, în cea din urmă jucând alături de Jane Fonda. În ultimii ani, s-a dedicat în proiecte precum Dark Winds, Death Row Stories, The Mustang, Momentum Generation, Public Trust în calitate de producător executiv, însă fanii lui tot așteaptă revenirea lui pe ecrane.

