10 staruri care au fost la un pas de a juca în filme celebre și apreciate de public

Este posibil ca filmele din această listă să fi avut un alt parcurs dacă rolurile principale ar fi fost interpretate de alte staruri care fie au refuzat, fie programul lor încărcat nu le-a permis să adauge încă un proiect în cariera lor.

1. Adam Sandler

Nicolas Cage are rolul principal în filmul Dream Scenario regizat de Kristoffer Borgli. Dar, se pare că acest personaj ar fi trebuit să fie interpretat inițial de către Adam Sandler, după cum a dezvăluit regizorul într-un interviu pentru Collider.

2. Gal Gadot

Prin compania ei producție, LuckyChap Entertainment, Margot Robbie a produs filmul Barbie. Actrița a avut și o contribuție importantă în ceea ce privește casting-ul și înainte să se aleagă ca ea să joace rolul principal, ea și-a dorit ca altcineva să dea viață personajului, și anume Gal Gadot, care n-a reușit să se implice în proiect. Despre actriță, Margot Robbie a spus pentru Vogue că „Gal Gadot este energia Barbie.”

3. Keanu Reeves

Keanu Reeves a fost la un pas să joace un personaj negativ în filmul Fast X regizat de Louis Leterrier. Însă planurile actorului au suferit câteva schimbări, așa că rolul Aimes, pe care trebuia să îl interpreteze, l-a preluat actorul Alan Ritchson.

4. Robert Pattinson

Fanii actorului Robert Pattinson se așeptau să îl vadă în distribuția filmului Oppenheimer, având în vedere că el a mai colaborat cu regizorul Christopher Nolan și cu ocazia peliculei Tenet. Însă Christopher Nolan a elucidat misterul dispariției sale din film, precizând că Robert Pattinson era ocupat în acea perioadă când lucra la Oppenheimer.

5. Dan Levy

Mai mulți actori au dat probă pentru a interpreta diferite tipologii de Ken în filmul Barbie. Unul dintre aceștia a fost Dan Levy, cunoscut în special pentru rolul din serialul Schitt’s Creek. Din păcate, programul actorului nu îi permitea să se implice în pelicula regizată de Greta Gerwig.

6. George Clooney

George Clooney a avut discuții avansate pentru a-l interpreta pe Noah în The Notebook, iar versiunea în vârstă a personajului trebuia să fie preluată de Paul Newman. Cei doi au vorbit despre posibilitatea de a juca împreună, însă George Clooney nu a mers mai departe cu proiectul și a explicat care este motivul. „Ne-am întalnit si i-am zis: „Nu pot să te joc pe tine. Nu semăn deloc cu tine.” Am vrut să facem filmul doar pentru a lucra împreună, dar n-ar fi fost lucrul potrivit pentru noi”, a explicat George Clooney la Festivalul de Film de la Londra.

7. Claire Danes

Kate Winslet nu a fost prima opțiune în vederea rolului Rose din Titanic. Înaintea ei, Claire Danes a fost luată în considerare pentru acest personaj, însă actrița a refuzat să facă parte din distribuția celebrului film, decizie pe care nu o regretă. „Pur și simplu nu am putut. Nu am vrut”, a mărturisit actrița în podcastul Armchair Expert.

8. John Travolta

E greu să ne imaginăm un alt actor, înafară de Tom Hanks, care să joace rolul protagonistului în celebrul film Forrest Gump regizat de Robert Zemeckis. Dar iată că a existat posibilitatea ca personajul să fie interpretat de către altcineva, și anume de John Travolta, care n-a acceptat rolul în favoarea filmului Pulp Fiction.

9. Anne Hathaway

Anne Hathaway a fost pe punctul de a avea rolul principal în filmul Silver Linings Playbook. Actrița ar fi trebuit să o interpreteze pe Tiffany Maxwell, însă nu a acceptat proiectul pentru că ea și regizorul peliculei, David O. Russell, nu s-au pus de acord în privința unor discuții creative. În final, Jennifer Lawrence a jucat-o pe Tiffany, iar pentru prestația din peliculă a obținut un premiu Oscar pentru cea mai bună actriță în rol principal.

10. Harry Styles

Harry Styles și-a dovedit deja calitățile actoricești în filme precum My Policeman și Don’t Worry Darling, așa că fanii sunt nerăbdători pentru un alt proiect cu el în rol principal. Artistul a avut o discuție cu regizorul Rob Marshall pentru un rol în filmul The Little Mermaid, fiind vorba despre Prințul Eric. Însă, în urma acelei conversații, Marshall a dedus că Harry Styles era în căutarea unor alte filme, iar personajul a fost jucat în cele din urmă de actorul Jonah Hauer-King.

Foto: Arhiva ELLE, Hepta

