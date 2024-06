10 filme interesante de urmărit despre obsesii periculoase

În cazul în care ești în căutarea unor filme care îți prezintă povești despre obsesii și căile necunoscute ale unor pasiuni duse până la extrem, te poți inspira din lista de mai jos.

1. Swimfan

În filmul Swimfan din 2002, Madison Bell pare să dezvolte o obsesie în legătură cu Ben Cronin și cu dorința de a avea o aventură cu el. Însă, singura problemă care intervine o reprezintă faptul că el este deja într-o relație Amy Miller.

2. Chloe

Julianne Moore, Amanda Seyfried și Liam Neeson au jucat în Chloe, un thriller erotic regizat de Atom Egoyan. Catherine Stewart are câteva bănuieli și vrea să afle dacă soțul ei este infidel sau nu. Așa că, o angajează pe Chloe, care are un rol important în definirea căsniciei ei.

3. Do Revenge

Do Revenge este o comedie modernă cu adolescenți care are ca temă răzbunarea. La prima vedere, nu ai zice că Drea și Eleanor se vor apropia pentru că nu se suportă deloc, însă se împrietenesc, își unesc forțele și fac o echipă grozavă după ce află una de la cealaltă că au trecut prin experiențe de hărțuire.

4. The Perfect Guy

Leah Vaughn, jucată de Sanaa Lathan, este o femeie cu o carieră de succes care se îndrăgostește extrem de repede un bărbat cu un farmec aparte, pe nume Carter. Aventura lor pasională are loc la scurt timp după ce Leah a încheiat o relație. Dar, în peisaj își face apariția fostul ei iubit, iar asta creează o mulțime de tensiuni.

5. The Boy Next Door

În filmul The Boy Next Door, o femeie, care a pus punct relației cu soțul ei infidel, se îndrăgostește de un bărbat mai tânăr care s-a mutat aproape de ea. Aventura celor doi se transformă într-o legătură cel puțin periculoasă. Unii au fost de părere că pelicula are o poveste neclară și că se pierde în prea multe detalii, însă a fost salvată de performanța lui Jennifer Lopez, care o joacă pe Claire Peterson.

6. Ingrid Goes West

În Ingrid Goes West, filmul regizat de Matt Spicer, Aubrey Plaza a interpretat-o pe tânăra Ingrid Thorburn, care dezvoltă o obsesie față de o vedetă de pe rețelele de socializare, pe numele ei Taylor Sloane. Ce face Ingrid este să se mute în Los Angeles, acolo unde își propune să se apropie cât poate de mult de Taylor, însă acest lucru va scoate la iveală fața nevăzută a toxicității ascunsă în social media și a nevoii de a căuta acceptarea într-o persoană pe care nu o cunoști.

7. Sleeping With The Enemy

Filmul Sleeping With The Enemy are la bază cartea lui Nancy Price și are distribuția formată din Julia Roberts, Patrick Bergin, Kevin Anderson și Elizabeth Lawrence. În peliculă, o femeie decide să își însceneze propria moarte și să înceapă o nouă viață, în speranța că va scăpa de soțul ei abuziv. Cu toate astea, descoperă că nu e chiar atât de ușor să scape de soțul ei care o controlează.

8. The Voyeurs

Sydney Sweeney și Justice Smith i-au interpretat pe Pippa și Thomas în filmul Voyeurs, scris și regizat de către Michael Mohan. Cei doi abia s-au mutat într-un apartament la care visau de multă vreme. Pippa începe să dezvolte o obsesie față de Seb și Julia, vecinii lor, obsesie care va avea consecințe grave asupra vieții ei de cuplu și nu numai.

9. Obsessed

Fimul Obsessed i-a avut în distribuție pe Beyoncé și Idris Elba. Atunci când o femeie este angajată temporar în compania la care lucrează Derek, viața lui de familie aparent fericită începe să se clatine în urma acestei prezențe misterioase, față de care simte o atracție pe care nu și-o poate explica.

10. Fear

Reese Witherspoon și Mark Wahlberg au interpretat rolurile principale în filmul Fear din 1996, regizat de James Foley. Din prima clipă, Nicole se simte atrasă de David. Însă, nu trece foarte mult timp până când David își scoate la iveală adevărata latură, care ajunge să o facă pe Nicole să îi fie frică pentru propria ei siguranță.

