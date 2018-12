10 dintre femeile care au schimbat istoria Romaniei

1. Elisa Leonida Zamfirescu

Prima femeie inginer din lume, Elisa Leonida Zamfirescu, a absolvit in 1912 Academia Regala Tehnica din Berlin, dupa ce inscrierea la Scoala Nationala de Poduri si Sosele din Bucuresti i-a fost respinsa din cauza faptului ca fetele nu puteau sa fie admise. Contributia sa in stiinta romaneasca a fost rasplatita: in 1997 a fost instituit Premiul Eliza Leonida-Zamfirescu.

2. Smaranda Braescu

Smaranda Braescu a fost prima femeie parasutist din Romania si printre primele din lume. Smaranda Braescu a detinut recordul national la saltul cu parasuta, atat la femei, cat si la barbati, precum si recordul feminin la nivel mondial.

3. Maria Virginia Andreescu Haret

Maria Virginia Andreescu Haret a fost prima femeie din lume care a ajuns la gradul de arhitect -inspector general. Casatorita cu fiul lui Spiru Haret, Maria Haret si-a lasat semnatura pe un numar impresionant de cladiri din Romania.

4. Sofia Ionescu

Sofia Ionescu-Ogrezeanu a fost prima femeie neurochirurg din lume. In al cincilea an de facultate, tanara a facut prima operatie pe creier unui copil care fusese victima unui bombardament. A intrat in prima echipa neurochirurgicala, alaturi de profesorul Dimitrie Bagdasar, intemeietorul neurochirurgiei romanesti.

5. Elena Ghica

Prima femeie care a escaladat Alpii, Elena Ghica s-a remarcat nu doar pentru ca a fost cea care a inaltat tricolorul pe varful Alpilor, ci si pentru ca si-a lasat intreaga avere Primariei Bucurestiului. Aceasta a dorit o finantare mai buna a spitalului construit de familia sa, Spitalul Pantelimon.

6. Luiza Zavloschi

Prima femeie primar din Romania, Luiza Zavloschi a condus localitatea Buda din judetul Vaslui timp de doua mandate. Alegerea doamnei Zavloschi în functia de edil al localitatii Buda s-a petrecut inainte ca femeile din Romania sa obtina dreptul de vot.

7. Ana Aslan (foto)

Multi cred ca Ana Aslan a descoperit elixirul tineretii si se pare ca nume ca Charlie Chaplin, J.F. Kennedy, Salvador Dali sau Aristotel Onasis le-au dat dreptate. Cei enumerati au apelat la Gerovital H3, preparatul revolutionar pe care Ana Aslan si-a pus semnatura.

8. Ecaterina Teodoroiu

Eroina de la Jiu' a fost mai intai infirmiera in Primul Razboi Mondial, iar apoi a imbracat uniforma de soldat, hotarandu-se sa apere cu orice pret pamantul romanesc. Cazuta in batalia de la Marasesti, Ecaterina Teodoroiu ramane o figura marcanta a istoriei Romaniei.

9. Regina Elisabeta a Romaniei

Prima regina a Romaniei, Elisabeta este cunoscuta si sub pseudonimul literar Carmen Sylva. Indragostita de portul national, Regina Elisabeta l-a purtat mereu cu mandrie, facand deseori campanii publicitare in strainatate despre tara sa adoptiva. Oprirea faimosul tren Orient Expres in gara din Sinaia este o concretizare a campaniilor Majestatii Sale.

10. Nadia Comaneci

Marcand istoria de la 15 ani, Nadia Comaneci s-a remarcat in 1976 la Montreal printr-un exercitiu perfect executat la paralele. Sportiva noastra a obtinut nota perfecta pe care aparatele de notare nu erau capabile sa o afiseze, ramanand astfel o figura marcanta a sportului romanesc.

Text: Paula Andreea Cazacu

