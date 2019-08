10 dintre cele mai dezamăgitoare filme din 2019 (până acum)

Chiar și un film foarte bun poate dezamăgi o persoană care și-a creat anumite așteptări de la acțiune sau prestația personajelor. Filmele pe care le-am enumerat în această listă nu sunt filme rele, însă nu s-au ridicat la așteptările publicului, așa că se clasifică mai mult într-un clasament al peliculelor dezamăgitoare:

The Upside

The Intouchables a fost un fenomen când a apărut în 2011, ajungând în box office cu suma de 450 milioane de dolari. A fost un film pe care oamenii s-au înghesuit să-l vadă, mesajul rămas în urmă plantând speranța în sufletul tuturor celor care s-au instalat confortabil în scaunele din cinema. Această reacție puternică printre cei care l-au vizionat a rezultat, inevitabil, într-un remake Hollywoodian cu Bryan Cranston și Kevin Hart în rolurile principale. Potrivit opiniilor mai multor critici, remake-ul nu a făcut altceva decât să adauge mai multă previzibilitate unei povești deja previzibile.

Cea mai mare problemă cu The Upside rămâne, totuși, inabilitatea de a-și justifica existența. Două roluri interpretate, într-adevăr, impecabil, nu sunt de ajuns pentru a salva un film mult prea sentimental și convențional.

Brightburn

Contrar mai multor filme din această listă, Brightburn nu este chiar dezamăgitor, însă nici prea inteligent sau inovator. Povestea nu a fost exploatată la potențial maxim. Filmul nu se diferențiază prea mult de Halloween sau Friday the 13th, acțiunea fiind chiar plictisitoare pe alocuri. O sugestie din partea publicului a fost aceea ca psihicul personajelor să fi fost pus în evidență, ca lucrurile să devină ceva mai captivante.

Pet Sematary

În urma premierei, Pet Sematary strânsese deja o mulțime de recenzii. Tot mai multe persoane îl considerau cea mai bună adaptare după Stephen King, însă, în scurt timp, scorurile s-au schimbat considerabil. Comentariile au început să se adune din ce în ce mai mult, și să insinueze că, de fapt, acesta nu se ridică la nivelul filmelor It, Carrie sau The Shinning. Mai mult decât atât, nu ajunge nici măcar la nivelul unor adaptări mai dramatice, precum Stand by Me sau The Green Mile.

Filmul nu oferă nimic în plus față de cel original, schimbând chiar mai multe aspecte care ar fi trebuit să rămână intacte. Pet Sematary nu este un film rău, ci doar monoton. Pelicule din categoria horror precum Us sau Midsommar s-au bucurat de un larg succes în acest an, însă acesta nu poate concura cu ele.

Dumbo

De obicei, remake-urile realizate de Disney rămân complet fidele poveștilor originale. Ar fi fost mult mai dificil pentru Tim Burton să păstreze acțiunea intactă având în vedere că originalul a avut 64 de minute. De aceea, Tim și restul echipei au fost nevoiți să facă niște schimbări pentru a aduce povestea în fața unei audiențe moderne, dorindu-și să-i surprindă. În încercarea de a menține firul narativ cât mai aproape de cel adevărat, personajele umane au luat locul animalelor antropomorfice, și, deși prestația actorilor este admirabilă, nu a putut compensa scenariul.

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

La Hollywood, filmele biografice despre criminali în serie pot fi un adevărat succes sau un adevărat eșec. Poveștile despre criminali în serie sunt, de obicei, interesante, ceea ce înseamnă că și filmele ar trebui să fie la fel de captivante, însă nu este și cazul acestuia. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile ne oferă o introducere vizuală a informațiilor de pe Wikipedia despre Ted Bundy, un lucru lipsit de orice substanță. Din dorința de a oferi publicului ceea ce credea că vrea să vadă, regizorul duce acțiunea pe un tărâm neinspirat.

Glass

Majoritatea oamenilor cred că Split reprezintă întoarcerea în glorie a lui Shymalan, deci nu ne surprinde faptul că a ales să realizeze un sequel, care a adus împreună personajele din Split și Unbreakable, două dintre cele mai bune filme ale lui Shymalan. Există o diferență între Glass și alte filme despre oameni cu superputeri, și anume, cele din urmă au parte de scene intense de acțiune, pe când Glass este concentrat mai mult pe dialog, și nu unul interesant. Din păcate, nu ne captivează suficient personajele pe care nu le știam, iar filmul, per total, nu oferă nimic special.

Tolkien

Probabil că J. R. R. Tolkien a fost o persoană interesantă, însă este foarte greu să credem asta după recenta biografie. Nicholas Hoult este un actor talentat, însă nu a oferit cea mai bună prestație în acest rol principal. După opiniile criticilor din urma vizionării, se pare că Tolkien nu oferă informații neștiute, tot ceea ce s-a întâmplat în film putând fi găsit cu ușurință pe internet.

Men in Black: International

Men in Black: International nu este atât de rău pe cât l-au descris criticii, însă nu este nici incredibil. Iar principala sa problemă este aceea că reciclează prea multe elemente din franciză și le îmbină într-un film care se vrea a fi cât se poate de nou. Deci, lipsa de originalitate a determinat publicul să nu-l recomande prietenilor spre vizionare. Mai mult decât atât, glumele fără esență scade calificativul destul de mult, să nu mai vorbim despre faptul că Men in Black: International este motivul pentru care oamenii spun că Hollywood-ul a rămas fără idei.

Godzilla: King of the Monsters

Sunt destui oameni care vor lua apărarea filmelor Godzilla spunând că totul este despre monștri, deci prestația actorilor nu contează. King of the Monsters reprezintă o dezamăgire din cauza interpretării slabe a actorilor, iar până la scenele de acțiune cu adevărat interesante, trebuie să trecem peste o parte semnificativă de dialog neinteresant. Millie Bobby Brown a avut o apariție incredibilă, însă nu îndeajuns pentru a salva întregul film.

Dark Phoenix

După premieră, atât criticii cât și fanii s-au grăbit să-și spună părerea despre el. Prima jumătate de oră este într-adevăr promițătoare, însă pe măsură ce timpul trece, devine aberant, și înainte să ne dăm seama, se încheie fără să-și recapete demnitatea. Sophie Turner a avut o prestație admirată de fani, însă scenariul nu a fost în favoarea ei. Având în vedere că în ultima vreme filmele cu supereroi au fost chiar peste așteptările fanilor, Dark Phoenix reprezintă o dezamăgire.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro