Va fi carantină în București? Ce spun Vlad Voiculescu, primarul Nicușor Dan și prefectul Traian Berbeceanu?

Vlad Voiculescu, viitorul viceprimar al Bucureștiului, a vorbit despre o posibilă carantină în București ieri, la Europa FM. Acesta a afirmat că „lucrurile nu par să meargă în direcția bună” și că trebuie luată în calcul carantinarea Capitalei.

„Terapiile Intensive sunt pline în spitalele din București, cu siguranță dacă lucrurile continuă așa, și nu par să meargă în direcția bună, va trebui luată în considerare inclusiv solicitarea carantinei. Voi avea o discuție cu primarul general al Capitalei”, a declarat Vlad Voiculescu.

Primarul Nicușor Dan, însă, a insistat aseară, la Digi24, că nu se poate pune problema momentan de carantină în București. „Bucureştiul nu intră în carantină. Pentru moment nu se pune această problemă”. Carantina se impune când un anumit indicator, pe care am învăţat cu toţii să îl calculăm acum, trece de un anumit nivel, a mai subliniat primarul. „Nu suntem încă acolo. Indicatorul acesta spune în linii mari câte persoane sunt infectate într-o localitate, în cazul nostru, în Bucureşti, în acest moment. Acest indicator pentru Bucureşti este undeva în jur de 6 şi nu se impune în acest moment carantinarea. O să vedem ce se va întâmpla în zilele viitoare. Eu sper ca acest indicator să reuşim să îl menţinem la nivelul la care este.”

Prefectul Bucureștiului, Traian Berbeceanu, a vorbit și el despre ideea de carantină în București. „Tocmai am ieșit dintr-o ședință cu structurile cu abilități de control. Am observat că au scăzut aceste controale și trebuie intensificate peste tot unde măsurile impuse nu sunt respectate. În cursul zilei de mâine urmează cu primarul general să convocăm la sediul Prefecturii întâlnirii cu reprezentanții principalelor centre comerciale și ai retailer-ilor pentru a le solicita să respecte normele legale aflate în vigoare. În acest moment nu se impune carantinarea Bucureștiului. Împreună cu bucureștenii putem evita un astfel de scenariu. Mai există și alte măsuri până la impunerea ca ultimă soluție a carantinei. Lupta împotriva pandemiei nu este doar o luptă a autorităților, ci și a cetățenilor. Cifrele îmbolnăvirilor sunt îngrijorătoare, dar nu alarmante. Am fost și eu 14 zile în izolare. Vremea atenționărilor a trecut. Acum când legea nu este respectată trebuie impusă.”

Foto: arhiva ELLE

