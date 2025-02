Schimbări mici care înseamnă enorm pentru starea ta de sănătate

Iată încă 7 lucruri pe care ar trebui să le faci pentru a-ți asigura o stare de sănătate perfectă.

1.Un mic dejun bogat în fibre

Nu subestima importanța pe care micul dejun o are pentru starea ta de sănătate. Specialiștii în nutriție recomandă drept un mic dejun ideal cereale și iaurt grecesc. Cerealele conțin fibre iar iaurtul grecesc are de trei ori mai multe proteine decât iaurtul normal. În plus, acest tip de mic dejun este și sățios, prin urmare nu vei mai simți senzația de foame până la ora prânzului.

2.Plimbări în aer liber

Nu este obligatoriu să mergi zilnic la sala de fitness pentru a fi în formă și pentru a fi sănătoasă. Un studiu publicat de The American Physiological Society sugerează că o plimbare de 2 minute la fiecare 20 de minute are un impact pozitiv asupra sistemului cardiovascular, metabolismului și sistemului reproducător. Dacă duci o viață sedentară sau petreci ore întregi stând la birou, asigură-te că faci câteva plimbări în exterior pentru a te relaxa. Este o schimbare mică, însă rezultatele sunt semnificative.

3.Fă planuri

Dacă îți petreci întreaga zi pe fugă sau ești mereu ocupată, este foarte ușor să uiți de mesele sănătoase, exercițiile fizice și timpul de relaxare. Prin urmare o să ajungi să apelezi la junk food, să uiți de antrenamentul de fitness și să îți reduci orele de somn. Nu lăsa că zilele și săptămânile tale să se transforme în haos – sportul, alimentația sănătoasă și relaxarea sunt importante și trebuie să facă parte din obiceiurile zilnice.

4.Mănâncă mai des

Iată o schimbare pe care sunt dispuse să o facem. Dacă vei lua mai multe mese, dar mai mici, pe toată durata zilei, funcțiile corpului vor fi mai eficiente și scad șansele de balonare și senzația de foame. „Puțin și des” este o expresie pe care trebuie să o incluzi începând de azi în vocabularul tău de termeni sănătoși.

5.Apă …cu savoare

Știm că trebuie să ne menținem hidratați și să bem multă apă pe parcursul zilei pentru a ne păstra starea optimă de sănătate. Însă chiar poți respecta regula „opt pahare de apă pe zi”?

Există o soluție: adaugă apei puțină aromă, fără calorii, precum lămâie, lime sau felii de castraveți. Chiar dacă gustul nu va fi precum cel al băuturilor carbogazoase cu care ești obișnuită, măcar este un plus pentru tine.

6.Nuci și legume la discreție

Nucile și legumele precum mazăre, fasole, boabe de soia sunt bogate în proteine, fibre, vitamine și grăsimi nesaturate. Le poți consuma în loc de biscuți sau chipsuri ori de câte ori îți este foame. În plus, îți conferă un plus de energie.

7. Lasă-ți pantofii la ușă

Un stil de viață sănătos nu este recomandat numai ție cât și locurilor în care îți petreci timpul. Poate una dintre cele mai rapide schimbări pe care le poți face și care va avea un impact major asupra stării tale de sănătate este să te descalți imediat cum ai intrat pe ușă.

Peste 60% din praful din casă provine din exterior și poate include chimicale precum plumb sau arsenic. Dacă te vei plimba prin casă cu pantofii cu care ai mers toată ziua pe afară, vei răspândi toate aceste chimicale în casa ta. O casă sănătoasă înseamnă un om sănătos!

Foto: Arhiva ELLE

