De ce nu este hidroxiclorochina, medicamentul promovat de Trump, un leac miraculos pentru coronavirus?

În goana după un tratament eficient pentru coronavirus, hidroxiclorochina a devenit un fel de Sfânt Graal – un medicament ieftin, deja existent, la îndemână, care promitea, conform unui studiu acum retras, că face minuni. De ce nu este hidroxiclorochina leacul miraculos pentru Covid-19 pe care îl prevestea președintele american?

Pandemia provocată de noul coronavirus a cuprins deja toată lumea, cu 1.347.566 de cazuri publicate pe site-ul worldometers.info la ora scrierii acestui text. Dintre aceștia 74.780 de oameni au murit, țări întregi au fost plasate sub reguli stricte de carantină, consecințele economice încă puțin vizibile se anunță devastatoare, așa că era firesc ca întreaga atenție să se îndrepte spre găsirea unui vaccin pentru noul virus. Dar, dat fiind că dezvoltarea unui vaccin, incluzând studiile clinice, poate să se întindă până la 18 luni, varianta unui tratament a fost mult mai tentantă pentru medici, dar și pentru liderii lumii. De aceea astăzi, în lipsa unui tratament care să țintească exact acest tip de virus, protocoalele din toate țările utilizează medicamente deja existente în tratarea cazurilor de Covid-19, tratamente care ar părea în acest moment că vor aduce rezultate promițătoare. Multe dintre aceste tratamente sunt antivirale, dar între ele se distinge și un medicament, hidroxiclorochina, folosit până acum pentru malarie și pentru alte afecțiuni.

Hidroxiclorochina s-a aflat încă de la debutul epidemiei și în protocolul de tratament utilizat în România. Dar a devenit o obsesie globală după ce președintele Trump a afirmat, luna trecută, „cu siguranță trebuie să-l încercăm”. După această afirmație, Trump a continuat să promoveze utilizarea hidroxiclorochinei, mai ales în combinație cu un antibiotic, spunând că este „una dintre cele mai mari revoluții din istoria medicinei”.

Numai că faptul că Donald Trump a promovat cu avânt hidroxiclorochina a venit în contradicție cu opiniile comunității științifice, iar primul care l-a contrazis pe președintele american a fost medicul Anthony Fauci, cel care se ocupă de limitarea efectelor pandemiei în SUA, care a avertizat publicul că dovezile că medicamentul ar funcționa atât de bine împotriva Covid-19 sunt doar circumstanțiale. Cum se întâmplă, însă, în astfel de cazuri, s-au găsit destui optimiști creduli care să înghită pe nemestecate afirmațiile care spun că hidroxiclorochina este rezolvarea tuturor problemelor noastre, mai cu seamă că acele afirmații au fost preluate și de Fox News, televiziunea apropiată președintelui american, care a trâmbițat sus și tare hidroxiclorochina ca tratament eficient în mai multe show-uri.

Hidroxiclorochina, e adevărat, a fost aprobată de FDA (Food and Drug Administration) în SUA pentru a fi utilizată în situații urgente, pe anumiți pacienți care suferă de Covid-19. Numai în New York, cel mai afectat oraș american până în acest moment, rapoartele sugerează că peste 4.000 de pacienți sunt tratați cu hidroxiclorochină, conform publicației The Guardian. Dincolo de tratamentul din spitale, însă, hidroxiclorochina a dispărut din farmacii în toată lumea – chiar și în România, unde medicamentul se vinde sub denumirea de Plaquenil, acesta nu se mai găsește, fapt ce pune în pericol pacienții cronici care se tratau pentru alte afecțiuni cu acest medicament.

Iar în martie s-a înregistrat și un accident fatal în SUA, unde un bărbat a murit după ce a luat, împreună cu soția lui, fosfat de clorochină, o substanță folosită în mod normal la curățarea acvariilor.

Ce este și ce face hidroxiclorochina?

Hidroxiclorochina este un medicament folosit în tratamentul malariei, o variantă mai puțin toxică a clorochinei. Vândută sub denumirea de Plaquenil, hidroxiclorochina se vinde fără rețetă în mai multe țări și se mai folosește și pentru unii pacienți cu boli autoimune.

Hidroxiclorochina a devenit o senzație internațională după cu un studiu din Franța susținea că, dintre 40 de pacienți cu Covid-19 tratați cu substanța, mai mult de jumătate au avut reacții bune și foarte bune în 3 până la 6 zile.

Experți în domeniu din toată lumea au fost sceptici încă de la început, spunând că studiul este mic și nereprezentativ, așa încât nu au putut să considere hidroxiclorochina un tratament eficient – ministrul sănătății din Franța chiar a avertizat împotriva folosirii medicamentului, spunând că nu ar trebui folosit de nimeni cu excepția cazurilor spitalizate cu forme severe, la recomandarea unei comisii formate din medici și cu supraveghere medicală strictă, conform The Guardian.

Mai târziu, un studiu din China părea să arate că hidroxiclorochina ar putea să blocheze accesul virusului în celulele corpului, dar alte studii, realizate tot în China, au arătat că pacienții cărora li s-a administrat hidroxiclorochina nu s-au vindecat mai repede decât cei care nu au primit substanța. Ba mai mult, efectele secundare au fost dramatice – starea unui pacient s-a înrăutățit, în vreme ce alții au experimentat simptome severe la ficat și diaree.

Și Agenția Europeană a Medicamentului a avertizat că hidroxiclorochina nu ar trebui administrată pacienților cu Covid-19 în afara testelor clinice și a programelor de utilizare compasională. „Atât clorochina, cât și hidroxiclorochina, pot avea efecte secundare serioase, mai ales în doze mari și când sunt combinate cu alte medicamente. Nu pot să fie folosite fără rețetă și fără supraveghere medicală, rețetele nu ar trebui să fie emise în afara folosirii lor deja autorizate în afara studiilor clinice sau a protocoalelor naționale deja agreate.”, spunea comunicarea Agenției.

Printre efectele secundare ale administrării hidroxiclorochinei se numără durerile de cap, amețeala, durerile de stomac, scăderea în greutate etc.

Iar partea și mai proastă e că pacienții care își tratează deja alte condiții cu acest medicament nu mai au acces la el, după ce Trump a creat o isterie mondială pe tema hidroxiclorochinei. Carmen Uscatu, una dintre fondatoarele asociației Dăruiește Viață, care construiește un spital de oncologie pediatrică în curtea spitalului Marie Curie, și care a demarat acum construirea unui spital modular în care se vor trata pacienții afectați cu coronavirus în curtea spitalului Elias din Capitală, a scris deja despre lipsa lui și în farmaciile din România.

Foto: Shutterstock, arhiva ELLE

