Alimentele considerate sănătoase, dar pe care ar trebui să le eviți

Mai multe diete pot include și alimentele din lista de mai jos, însă acestea nu sunt atât de sănătoase pe cât par și ar trebui să le eviți.

Homepage  / Health & Diet / Diet & Fitness
  de  Braslasu Iulia
Alimentele considerate sănătoase, dar pe care ar trebui să le eviți

Există mai multe alimente pe care la prima vedere le-ai putea considera sănătoase, însă, după ce citești eticheta și ingredientele lor, vei observa că nu sunt tocmai alegerea potrivită pentru alimentația ta. 

Cu toții căutăm alternative care să înlocuiască gustările nesănătoase și astfel putem cădea foarte ușor în plasa tentației și să consumăm alimente care ne pot afecta sănătatea. Astfel, iată care sunt alimentele pe care ar trebui să le eviți deoarece nu sunt atât de sănătoase pe cât par:

Iaurt înghețat

Oricât de delicios ar fi iaurtul înghețat, adevărul este că reprezintă o alegere înșelătoare pentru organismul tău. Iar dacă ți-ai propus să fie o alternativă care să înlocuiască înghețata, ei bine, ar trebui să renunți deoarece iaurtul înghețat conține mult mai mult zahăr. 

Fructe uscate

Fructele uscate nu sunt o alegere potrivită deoarece odată cu acest proces, ele își pierd din vitamine și nutrienți. Pe lângă faptul că au destul de multe calorii, conțin și zahăr. Din acest motiv, este indicat să consumi fructele proaspete.

Băuturi energizante pentru sportivi

La prima vedere par o alegere sănătoasă și o sursă excelentă de hidratare pentru sportivi, însă ele sunt cumpărate și de persoane care nu practică sport. Dacă ești o persoană care face 30 de minute de mișcare pe zi, nu ar trebui să încerci astfel de băuturi, mai cu seamă că au și foarte mult zahăr.

Mâncarea fast-food vegană

Există un mit conform căruia orice aliment care este catalogat drept vegan este și sănătos. Ei bine, nu este așa deoarece și bugerii vegani conțin multe uleiuri vegetale, iar ciocolata vegană conține și ea zahăr. 

Gustările fără gluten

Același lucru se aplică și în cazul gustărilor fără gluten. Există o mulțime de gustări fără gluten, dar care conțin zahăr și grăsimi. Important este să citești cu atenție ingredientele.

Sucurile din fructe proaspete

Sucurile din fructe proaspete ar părea o alegere sănătoasă, însă doar dacă le prepari tu. Cele pe care le găsești în supermarket conțin foarte mult zahăr. Și totuși, cel mai bine ar fi să consumi fructele proaspete pentru a te putea bucura de toate vitaminele și beneficiile pe care ți le oferă. 

Alimente din făină integrală

Fie că vorbim de paste sau pâine din făină integrală, acestea ar trebui consumate cu moderație. Înainte de a cumpăra un produs din făină integrală, este bine să te uiți pe etichetă deoarece acesta poate conține zahăr sau grăsimi vegetale care nu sunt sănătoase pentru organism. 

Alimentele fără grăsimi

Cu siguranță ai cumpărat până acum nenumărate alimente, cum ar fi iaurturi, care nu conțin grăsimi gândindu-te că sunt mult mai sănătoase. Însă, alimentele care nu conțin grăsimi au un conținut ridicat de zahăr tocmai pentru a compensa. 

Sosurile pentru salate

Știm deja că ar trebui să mâncăm mai multe salate. Legumele conțin o mulțime de vitamine benefice sănătății noastre. Și sunt mult mai delicioase dacă adaugi și un dressing. Însă, înainte de a adăuga și un sos, ar trebui să te gândești de două ori deoarece acesta poate conține zaharuri și grăsimi.

Citește și:
Ce ar trebui să consumi pentru a scăpa de poftele de carbohidrați

Foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Alimente care nu sunt atât de sănătoase pe cât credeai și pe care ar trebui să le eviți
Health & Diet
Alimente care nu sunt atât de sănătoase pe cât credeai și pe care ar trebui să le eviți
8 lucruri pe care obiceiurile de somn le spun despre sănătatea ta
Health & Diet
8 lucruri pe care obiceiurile de somn le spun despre sănătatea ta
5 semne subtile ale unui metabolism rapid
Health & Diet
5 semne subtile ale unui metabolism rapid
6 motive surprinzătoare pentru care dieta ta nu dă rezultate
Health & Diet
6 motive surprinzătoare pentru care dieta ta nu dă rezultate
Cum să îți îmbunătățești sistemul imunitar în cel mai scurt timp
Health & Diet
Cum să îți îmbunătățești sistemul imunitar în cel mai scurt timp
7 factori surprinzători care îți influențează nivelul hormonal
Health & Diet
7 factori surprinzători care îți influențează nivelul hormonal
Libertatea
Monica Gabor s-a întors în România, în secret. Imagini cu fosta soție a lui Irinel Columbeanu în București
Monica Gabor s-a întors în România, în secret. Imagini cu fosta soție a lui Irinel Columbeanu în București
Dieta lui Lupu Rednic la 56 de ani. Alimentul minune pe care artistul l-a inclus în alimentația lui zilnică. „Am mai slăbit câteva kilograme”
Dieta lui Lupu Rednic la 56 de ani. Alimentul minune pe care artistul l-a inclus în alimentația lui zilnică. „Am mai slăbit câteva kilograme”
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat din România. În ce țară au ajuns: „Zona e superbă”
Gabriela Cristea și Tavi Clonda au plecat din România. În ce țară au ajuns: „Zona e superbă”
Dana Budeanu a criticat ținuta aleasă de Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „Alo, protocolu’ Cotroceni?”
Dana Budeanu a criticat ținuta aleasă de Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „Alo, protocolu’ Cotroceni?”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Cu ce se ocupă tatăl lui Emil Rengle și ce spune despre fiul lui când se întâlnește cu oamenii. Ce relație au în prezent ei
Cu ce se ocupă tatăl lui Emil Rengle și ce spune despre fiul lui când se întâlnește cu oamenii. Ce relație au în prezent ei
Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla
Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Unica.ro
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Eu nu pot s-o numesc mamă, doar femeie... Mă bătea pe coloană, să mor mai repede”. Dezvăluiri tulburătoare făcută de o celebră artistă din România
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
Anda Adam s-a certat cu producătorii Asia Express! O discuție care ar fi trebuit să rămână privată a ajuns pe post. Ce detalii NU s-au văzut la TV
Anda Adam s-a certat cu producătorii Asia Express! O discuție care ar fi trebuit să rămână privată a ajuns pe post. Ce detalii NU s-au văzut la TV
„Am pierdut vreo 17 kilograme în 5 luni și jumătate, dar sănătos. Se simte și la piele”. Ce dietă a urmat Ioana State. Comedianta a slăbit enorm / FOTO
„Am pierdut vreo 17 kilograme în 5 luni și jumătate, dar sănătos. Se simte și la piele”. Ce dietă a urmat Ioana State. Comedianta a slăbit enorm / FOTO
catine.ro
Horoscopul lunii noiembrie 2025. Nativii vor cunoaște succesul și fericirea în perioada următoare
Horoscopul lunii noiembrie 2025. Nativii vor cunoaște succesul și fericirea în perioada următoare
Horoscopul zilei de 30 octombrie 2025. Racii își găsesc liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 octombrie 2025. Racii își găsesc liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Motivul pentru care cafeaua este servită alături de un pahar cu apă. Ce arată specialiștii
Motivul pentru care cafeaua este servită alături de un pahar cu apă. Ce arată specialiștii
3 zodii atrag banii în viața lor toată luna noiembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii atrag banii în viața lor toată luna noiembrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
Mai multe din health & diet
Alimentele pe care cei mai mulți nutriționiști le evită
Alimentele pe care cei mai mulți nutriționiști le evită
Health & Diet

Nutriționiștii sunt, fără dubii, cei mai exigenți gurmanzi și par să urmeze unele regimuri stricte, ce nu par a fi pe înțelesul oamenilor de rând. Însă, unele alegeri ale nutriționiștilor ar trebui preluate și de către noi, pentru că se dovedesc a fi extrem de înțelepte.

+ Mai multe
8 sfaturi de care trebuie să ții cont pentru a te menține în formă în toamna aceasta
8 sfaturi de care trebuie să ții cont pentru a te menține în formă în toamna aceasta
Health & Diet

Toamna este sezonul ideal pentru a reuși să îți schimbi alimentația și să faci alegeri alimentare cât mai sănătoase. Iată care sunt sfaturile de care trebuie să ții cont.

+ Mai multe
9 soluții eficiente care te vor ajuta să reduci senzația de foame
9 soluții eficiente care te vor ajuta să reduci senzația de foame
Health & Diet

Vrei să fii în formă și să ai o stare de spirit echilibrată fără să mănânci prea mult sau să te înfometezi? Îți punem la dispoziție 9 soluții prin care să spui stop senzației de foame.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC