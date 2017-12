Povestea catuselor Gucci in valoare de 65.000 de dolari

Accesoriul a fost semnat de Tom Ford in 1998, facand parte din viziunea provocatoare pe care acesta a avut-o pentru Gucci. Potrivit informatiilor aparute in presa, perechea de catuse a facut parte din colectie ca o referire la acuzatiile cu care se confrunta Patrizia Gucci – Patrizia a fost condamnata pentru orchestrarea mortii lui Maurizio Gucci.

Perechea de catuse a fost expusa in vitrina magazinului din Gucci din Florenta in ziua sentintei Patriziei, lucru pe care publicatia The Independent l-a numit „un semn clar ca in lumea modei nu este loc pentru povesti urate de familie, ci poate doar ca sursa a unui umor negru, sadic”.

Cu toate acestea, accesoriul extravangant nu este singurul care s-a revandut. In 2009 o alta pereche de catuse Gucci a fost vanduta de casa de licitatii Christie’s pentru aproximativ $1,917. O alta pereche este expusa in Muzeul Oficial Gucci din Florenta.

Conform site-ului Grailed, catusele in cauza sunt confectionate din argint si sunt vandute impreuna cu saculetul original si cutia Gucci a vremurilor respective.

