Gucci renunta la folosirea blanii naturale in colectiile sale

Nu se poate sa nu fi observat mocasinii cu blana de la Gucci, de nelipsit din tinutele de strada din sezoanele trecute. Asa cum ne-am obisnuit, trendurile sunt trecatoare. De astazi, Gucci renunta oficial la aceste modele cu blana pentru colectia primavara 2018.

Anuntul a fost facut astazi de CEO-ul casei de moda, Marco Bizarri, in timp ce sustinea un discurs la Kering Talk 2017 la Colegiul de Moda din Londra. Dupa colaborarea cu asociatii precum The Humane Society of the U.S. si LAV (un grup italian ce lupta pentru respectarea drepturilor animalelor), Gucci s-a alaturat si cauzei Fur Free Alliance.

Incepand cu sezonul primavara-vara 2018, Gucci nu va mai folosi in colectii blana de animale precum cele de nurca, coiot, raton, vulpe, iepure, oaie karakul si orice alt tip de animal crescut sau capturat pentru a confectiona blanuri naturale.

Marco Bizarri a declarat in cadrul evenimentului, unde a fost prezent in calitate de membru de onoare: „Responsabilitatea sociala este una dintre valorile de baza Gucci si ne vom stradui in continuare sa respectam mediul si animalele. Cu ajutorul HSUS si LAV, brandul Gucci este incantat sa faca acest pas si spera ca acest gest va inspira industria de moda sa inoveze si sa se informeze pentru binele tuturor. “



Daca ne gandim la piese celebre din colectiile Gucci precum omniprezentele haine de blana sau mocasinii cu blana pe interior, trebuie sa recunoastem ca anuntul este o miscare curajoasa pentru casa de moda italiana.

Este evident ca trendul fur-free devine o necesitate in industria de moda. Gucci este una dintre multele case de moda care au interzis recent utilizarea blanurilor in prezentarile de moda. Alte branduri care s-au alaturat in trecut cauzei sociale sunt Stella McCartney, Giorgio Armani, Hugo Boss si Net-A-Porter. Suntem siguri ca astfel de initiative au un impact puternic in industria de moda de lux si multe branduri se vor alatura acestei cauze.

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Imaxtree