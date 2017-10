Paltoane de toamna. Ce modele sunt la moda

Paltonul este una dintre acele piese esentiale pentru sezonul rece. Stiu, ti-am tot zis de elementele esentiale, insa ele chiar exista si stii si tu ca nu poti trece iarna fara un palton la purtator. Asa ca hai sa descoperim care sunt cele mai cool paltoane de toamna pentru a-l alege pe cel care ti se potriveste tie si stilului tau cel mai bine.

1. Plastic

De la Barbie Girl, hit-ul Aqua din 1997, sintagma Life in plastic is fantastic a ramas bine impamantenita in cultura pop globala. Designerii se pare ca sunt de acord cu ea pentru acest sezon, tinand cont de faptul ca cele mai de efect paltoane de toamna sunt acoperite de un layer din… evident, plastic! Vestea buna este ca sunt si complet impermeabile, ceea ce inseamna ca poti infrunta orice capriciu al vremii in ele. Insa sa recunoastem, atu-ul lor principal este efectul complet neasteptat si extrem de modern al acestei texturi!

2. Etno

Imprimeurile etno nu sunt neaparat o noutate, insa ele au ramas intr-un con de umbra de cateva sezoane incoace doar pentru a reveni acum in forta, aplicate pe paltoane care emana personalitate. Pentru ca dupa cum vezi, motivele etno sunt aplicate strategic si imbina perfect utilul cu placutul, in sensul ca paltoanele etno din 2017 au suficient de mult clasicism in ele pentru a le putea purta in orice mix.

3. Rosu

Rosu, culoarea-vedeta a acestui sezon, nu putea lipsi nici in cazul paltoanelor, mai ales daca o pui in scena alaturi de alte piese… tot rosii. Adica provocarea este sa dai un nou sens elegant, clasic si puternic notiunii de Lady in Red.

4. Psihedelic

Toamna nu este de obicei sezonul in care te astepti la o infuzie de culoare si accente de imprimeuri psihedelice, dar sa recunoastem, simtim nevoia de asa ceva, mai ales cand totul in jurul nostru este gri! Inspira-te din colectiile Etro si Missoni si alege un model de paltoane de toamna cat mai agitat vizual.

5. Trenciul

Ok, trenciul este teoretic altceva, dar, in marea categorie de outerwear, reprezinta o alternativa mai mult decat valabila pentru palton si probabil una dintre cele mai clasice. Te intrebi atunci (si pe buna dreptate) care e inovatia in acest caz. In primul rand cut-ul, pentru ca trenciurile din acest sezon sunt fie oversized, fie au detalii extrem de speciale care le scot din anonimat. In al doilea rand, este vorba de styling. Poarta-l cu suprapuneri cat mai multe sau pulovere XXL, purtate peste pantaloni evazati slim fit.

6. Paltoane de toamna in carouri

Carourile, mai ales pe nuante de bej sau maro, sunt acele motive care iti aduc aminte de paltoanele retro ale bunicii. Si da, in toamna-iarna 2017/2018 sunt si printre cele mai actuale. Atentie insa la detalii. Stilizeaza-l ca in colectia Balenciaga (daca nu vrei sa investesti chiar in acesta) sau alege unul cu falduri sau asimetrii.

7. Mustar

Despre celebrul camel coat auzi in fiecare sezon si nu degeaba, pentru ca acesta este probabil cel mai clasic dar si cel mai versatil model de palton. Acum, acesta are un frate mai mic, respectiv paltonul intr-o nuanta de mustar. Fie ca este mai light sau mai intensa, culoare bej- mustar este noul clasic din 2017. Poarta-l cu nuante neutre pentru a-l pune si mai bine in valoare.

8. Noile blanuri

Blana este de obicei asociata cu jachete si mai putin cu forma lunga a paltoanelor. Si chiar daca s-au mai vazut paltoane de toamna din blana, ele nu au fost ca cele pe care le propun designerii pentru aceasta iarna. Diferenta? Culori, texturi si formele moderne sunt detaliile care le diferentieaza acum. Ne-ar placea sa investesti totusi in unul ecologic, dar nu te vom judeca daca preferi varianta reala pentru un look atat de fashion ca in show-urile Marni sau Prada.

Dupa cum vezi, optiunile pentru paltoane de toamna sunt orice, mai putin plictisitoare nu! Care este preferatul tau?

