Albul pur – cum să porți cu stil aceste piese vestimentare și accesorii

Designerii au decis să exploateze albul la maximum în acest sezon. Albul este delicat, „liniștit”, stylish și evident, pur! Contează însă cum îl stilizezi astfel încât să dai personalitate ținutei tale all white.

Așadar, iată câteva tips-uri care te vor ajuta în styling-urile tale albe:

Importanța texturilor

Poartă texturi cât mai pline, care nu se șifonează, și încearcă să nu mixezi între ele materiale subțiri cu materiale groase.

Sexy

Albul poate fi extrem de sexy atâta timp cât îl combini cu piese semitransparente, sparkly. Leonnie Hanne, spre exemplu a dat acel aer sexy unui costum masculin, asortându-l cu o bluză complet transparentă. Îndrăznește și tu.

Paietele

Paietele în variantă albă sunt spectaculoase și elegante dar datorită culorii îți păstrează un dram de „timiditate”.

Retro

Una dintre cele mai importante tendințe ale acestui sezon se referă la anii ’60 iar Maria Grazia Chiuri, designerul Dior a dedicat toată colecția acestei perioade. Iar albul și stilul retro fac echipă bună.

Cămașa albă

Este un must în orice garderobă, indiferent de stilul pe care îl ai. Te sfătuiesc însă ca în acest sezon să porți cămașa clasică în stilul Miu Miu iar dacă vrei o cămașă albă specială, alege-o pe cea cu sutienul brodat la vedere de la Seen Users.

Rochia

The little white dress a devenit la fel de importantă precum the little black dress. Așadar, alege un model versatil astfel încât să poată fi purtat în multe situații, cum ar fi la birou dar accesorizată așa cum trebuie, și la o petrecere sofisticată.

Accesorii

Accesoriile albe precum pantofii, gențile, curelele sau bijuteriile, vor da un aer retro ținutei tale dar și unul fresh în același timp. Așadar nu le ocoli însă fii atentă ca acestea să fie mereu în stare impecabilă. Altfel, se va simți o neglijență în ținuta ta.

Niciodată prea mult alb

Ei bine, da, nu te gândi că va fi too much să îți construiești o ținută compusă din toate elementele albe. Vei fi super stylish și vei semăna cu un personaj de poveste.

