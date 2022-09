Fashion shoud bring pleasure to people!

Istoria Baguette aduce a basm, un basm clasic în care binele învinge răul. Sau, mă rog, unul în care moda învinge un balaur rău, cu șapte capete, care vrea să înghită frumosul. Basmul începe discret cu Sarah Jessica Parker care a fluturat discret & mai puțin discret modelul de geantă Baguette în multe episoade din Sex & the City.

De fapt, aproape că nu o putem imagina pe Miss Parker fără o geantă Baguette agățată discret pe un umăr, în timp ce face slalom printre autobuze, programări, întâlniri cu prietenele. Baguette a fost martoră la tot – la scene efervescente de flirt, la despărțiri de Mr. Big, la decăderea unor trend-uri majore, la reapariția lor – face parte din istoria modei contemporane.

Nu e puțin lucru pentru o geantă să fie asociată, chiar și involuntar, cu atâtea fenomene care țin de cultura pop, dar și de cultura camp. Baguette este echivalentul unei epoci – epoca de glorie a New-York-ului, surprinsă atât de bine într-un serial cult, Sex & the City, fie că îți place, fie că nu.

Show-ul ce tocmai a avut loc la New York a fost marcat de o serie de surprize – pe lângă cetățenele de vază din primul rând, cetățene precum Sarah Jessica Parker (evident!), Naomi Watts, nelipsita Kim K, dar și reprezentantele glamour-ului absolut în materie de catwalk, direct responsabile pentru sucirea minților multor adolescente naive și nevinovate – Kate Moss, Amber Valleta, Shalom Harlow etc., a putut fi admirată o geantă Baguette bătută cu diamante, o creație Tiffany & Co., un fel de omagiu adus de acest brand atât de iubit la NY, parte din familia LVMH, ca și Fendi – mai exact, logo-ul genții din piele de crocodil purtată pe catwalk de Bella Hadid era pavat cu briliante.

Poate în aceste vremuri de restriște nu e tocmai indicat să vorbești despre aur, poate sună vulgar, dar moda, ca și viața, își urmează cursul și predispune la excese, mai ale în vremuri tulburi. Asta e natura umană – excesivă & parșivă!

O altă surpriză vine din partea directorului de creație Kim Jones care l-a invitat pe Marc Jacobs, fostul lui coleg de la Vuitton, să se implice în procesul de creație pentru acest show aniversar. O mișcare bună – Marc Jacobs, new-york-ezul perfect, cosmopolit, dinamic, mereu în căutarea unui adevăr, cel puțin în aparență!

Reminiscențele anilor ’90, mai exact momentul de grație 1997, se simt din plin în styling, dar și în design-ul pieselor din colecție – pălăriile din blană sintetică amintind de Missy Elliott, rochiile furou brodate cu paiete, layering-ul emblematic pentru scena străzii din NY, dar și imaginea Lindei Evangelista, actuala imagine Fendi, strălucind într-o albastră capă imperială, au făcut deliciul publicului și, cu siguranță, au activat vânzările. Să nu uităm, totuși, că despre bani e vorba!

Foto: PR

