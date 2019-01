ELLE HOTlist: Dana Rogoz

Alte obsesii:

Cea mai mare calitate a ta: Să pot face 245 de lucruri în același timp și totuși să nu uit adresa la care locuiesc.

Ce colecționezi: Șervețele de hârtie!

Style icon: Giovanna Battaglia.

Cea mai recentă descoperire în materie de beauty: Gelul de curățare al tenului DETOX de la Elmiplant.

Instagram: @tuulavintage, @krista.horton, @leoniehanne, @the.atlas.of.beauty.

Going out: Noua descoperire pentru cafea și brunch – Narcoffee Roasters.

Sport: Merg la sală la cursurile de fitness și încerc să mă țin după copilul meu.

Health: Mă țin departe de Alzheimer citind și învățând în constant lucruri noi.

Mâncarea preferată: Ciocolata de casă.

Weekend: Călătorim cu rulota prin țară.

Filmul preferat: Bennys Video.

Ultima carte de care te-ai îndrăgostit: Tetralogia napolitană a Elenei Ferrante.

TV: Air Crash Investigation.

Orașul preferat: Barcelona.

Ultima melodie ascultată: Grace VanderWaal – Beautiful Thing.

Concerte: The Cure, anul viitor

Primul lucru făcut de dimineață: Îl pup pe Vlad, copilul meu.

În cât timp te îmbraci dimineața? Între 5 minute și 2 ore. Uneori am inspirație, alteori am relaxare, însă nu le am pe ambele deodată.

Ultimul lucru făcut înaite de culcare: Postez ceva pe blog sau pe social media, apoi citesc măcar câteva pagini.

Cadoul pe care ți-ar plăcea să îl primești de ziua ta: Un abonament nelimitat de vacanțe exotice.

Primul sărut: În fiecare nouă dimineață, cu Radu, soțul meu.

Mijloc de transport: Mașină.

Emoticoane: Fața care râde cu lacrimi.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK