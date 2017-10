Cum sa porti dresurile cu stil

Dresurile sunt un element care, in anumite circumstante, pot schimba total aerul unei tinute. Fie ca este iarna, toamna sau primavara, o pereche potrivita de dresuri te poate scoate pe loc din anonimat!

La acest capitol nu prea exista reguli, dar va putem da cateva sfaturi in legatura cu modul in care ii poti purta si ce modele arata cel mai chic.

Opteaza pentru pantofi inchisi

Astfel, nu vor fi vizibile acele cusaturi de la varfurile degetelor, care pot arata inestetic in combinatie cu niste sandale.

Orice sezon este potrivit pentru a purta dresuri, mai putin vara.

Este destul de simplu. Daca temperatura ajunge sa depaseasca 30 de grade, atunci poate ca optiunea cea mai buna ar fi sa lasi picioarele sa respire in voie.

Nu-ti fie teama de dresurile colorate!

Alese cum trebuie, dresurile colorate pot fi extrem de stylish, purtate in combinatie cu o rochie sau o fusta care sa fie complementare.

A post shared by transdimensional (@transdimensional.ca) on Oct 23, 2017 at 8:57pm PDT

… sau de dresurile cu glitter

Sunt la fel de amuzanti ca si cei colorati si pot fi combinati cu succes alaturi de o fusta sau rochie din denim.

A post shared by MOTELROCKS.COM (@motelrocks) on Jul 25, 2017 at 3:57pm PDT

Nu ezita sa-i potrivesti si cu pantofi sport sau balerini

La pantofi sport sau balerini merge aproape orice model de dresuri, mai ales culorile tari in contrast cu o incaltaminte de culoare alba, cum este prezentat in imaginea de mai jos.

Si dresurile plasa pot arata bine, la tinuta potrivita!

Poate ca te feresti sa porti dresuri plasa din frica de a nu aduce un aer usor vulgar tinutei tale. Ei bine, nu trebuie sa-ti faci griji de acest fel , pentru ca exista optiuni! Poti combina acest gen de dresuri cu o pereche de jeansi foarte rupti.

Acum ca ai prins cateva idei despre cum ar trebui combinate dresurile pentru a arata cat mai bine, este momentul perfect sa ii iei la purtare!

Text: Petra Murariu

Foto: Instagram