Cele mai cool piese vestimentare și accesorii sub 300 lei, esențiale pentru noul sezon

Probabil cea mai importantă lecție pe care am învățat-o anul trecut despre modă, tendințe și haine este că nu avem nevoie de atât de multe și diverse piese precum credeam. Anul 2020 a pus pe pauză întâlnirile uzuale cu prietenii în baruri sau la restaurante, vacanțele multe și dese, evenimentele mondene sau culturale și, în același timp, cel puțin jumătate din piesele existente în șifonierele noastre.

Lumea a început să se orienteze mai mult către achiziții smart, cu adevărat importante și utile, de bună calitate, sustenabile și mai ales timeless. Astfel, pandemia ne-a arătat că less is more, iar o garderobă organizată, gândită și coerentă ne poate fi mult mai utilă în viața de zi cu zi.

Cheia unui șifonier bine pus la punct se bazează în proporție de 80% pe piese basic, atemporale și calitative, dar care ai nevoie pentru a străluci și a se putea integra în ținute cool, stylish și actuale, de alăturări cu elemente esențiale fiecărui sezon. O să te gândești probabil că-ți voi face câteva sugestii care sunt greu de găsit sau extrem de costisitoare, dar te asigur că le poți găsi și la prețuri accesibile, în magazine și pe site-uri la îndemâna oricui.

Tot ce trebuie să faci este să fii foarte atentă și să urmărești ce apare. Iar dacă nu ai timp pentru asta, ți-am pregătit mai jos o listă cu câteva must-have-uri disponibile acum.

Jeanșii with-a-twist

Pe lângă o astfel de pereche de jeans, cu șlițul cross-over, nu mai ai nevoie de completări ieșite din comun. Vor arăta bine atât cu un t-shirt alb sau o cămașă oversized și o pereche de sandale cu toc, cât și alături de un crop top și pantofi sport.

Jeans, Bershka, 129,90 lei

Rochia plasă

Un trend deosebit de aclamat sezonul acesta este plasa și mai ales rochiile din acest material. Poartă o rochie de acest gen cu una mai scurtă și basic dedesubt, ca pe podiumul Hermès sau peste un catsuit fără mâneci cum a propus Balenciaga și vei avea o apariție actuală și fresh.

Rochie din bumbac, H&M, 229 lei

Geanta XXL

Ești genul care are tot timpul la ea și cele mai neașteptate lucruri pentru că te gândești că nu știi niciodată dacă vei avea nevoie de ele? Ei bine, atunci, acest trend este perfect pentru tine. Gențile de dimensiuni exagerate au revenit în tendințe și sunt disponibile și în magazinele de retail sub cele mai variate forme.

Geantă din imitație de piele, Mango, 199,99 lei

Top-ul cu nojițe

Un hit al anilor nouăzeci, topul cropped care se leagă cu nojițe după gât și la spate, este o prioritate pe lista ta de shopping pentru acest sezon. Fie că preferi variantele neutre pe negru, bej sau alb, sau cele neon sau pastelate, te vor ajuta în a-ți construi look-uri fresh de vară.

Top din amestec de poliester reciclat, Pull&Bear, 49,90 lei

Colierul cu detalii marine

Tot ce înseamnă piese cu detalii marine, de la rochii, bluze sau fuste și până la accesorii precum bijuterii, genți sau pantofi, sunt piese piese esențiale de sezon. Dacă preferi însă doar un accent, cum este și cazul meu, îți recomand un colier chunky cu pești care va conferi o notă cool oricărui outfit minimalist de primăvară – vară.

Colier din oțel, Uterqüe, 235 lei

Fusta mini

Anul acesta este cu siguranță anul fustei mini. Da, ai citit bine. A fost prezentă pe mai toate podiumurile, de la Miu Miu la Attico sau LaQuan Smith și a cucerit instantaneu toate fashionistele. Fie că preferi să le porți cu un sacou care formează un compleu sau cu un tricou cu umeri supradimensionați, o cămașă închisă până la ultimul nasture sau un maiou, este o piesă must-buy.

Fustă din amestec de poliester și vîscoză, Stradivarius, 89,90 lei

Sandale tip flip-flop

Un lucru este clar, acest tip de sandale nu sunt genul din plastic sau cauciuc cu care mergi la plajă sau cu care faci duș. Prezenți pe nenumărate podiumuri, de la Tom Ford, Jacquemus și mulții alții, acest tip de flip-flops sunt mai șic ca oricând și îi poți găsi sub nenumărate forme. Noile modele se joacă cu înălțimi, proporții, materiale și detalii cool, pentru a conferi clasicei variante un makeover actual, stylish și fresh.

Sandale din piele, Zara, 199,90 lei

Foto: PR, Instagram

