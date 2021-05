ELLE HOTlist: Carmen Grebenișan

Geanta preferată: Modelul „The Chain Casette” de la Bottega Veneta.

Obiectul de design preferat: Ultrafragola Mirror de Ettore Sottsass.

Parfumul preferat: Fleur Narcotique de la Ex Nihilo.

Bijuteria fetiș: Inelul meu de logodnă.

Destinația unde ți-ar plăcea să îți faci următoarea vacanță: Laponia.

Pantofii preferați: Sneakers de la Philippe Model.

Autorul preferat: Petre Țuțea.

Obiectul vestimentar preferat: Blazerul oversized.

Alte obsesii

Cea mai mare calitate a ta: Adaptabilitatea, sarcasmul, autoironia și… sper eu umorul… acela negru.

Ce colecționezi: Măști utilizate. Asta cu măștile e legată tot de umorul negru. Să fiu sinceră, nu colecționez nimic, nu țin la lucruri și nu prea țin lucruri, nici nu prea am grijă de ele.

Style icon: Îmi plac mult Oumayma. Elboumeshouli @oumaymaboumeshouli și Tiffany Hsu @handinfire.

Beauty: Serul cu vitamina C. Îl ador.

Instagram: Urmăresc peste 4.800 de conturi. Cele mai relevante sunt @oumaymaboumeshouli și @handinfire.

Going out: Restaurant Pata Negra în București și VIA Cluj. Cafea nu beau, deși mi-ar plăcea.

Sport: De trei ori pe săptămână, câte două ore, cu antrenor.

Health: Anul trecut am avut gastrită și anemie. Dar le-am tratat pe ambele.

Mâncarea preferată: Foie gras cu pară coaptă și cartofi pai cu ochiuri. Da, trăiesc de la o extremă la alta.

Weekend: Închis WhatsApp-ul (pe cât posibil), vin și prieteni, excursii prin locurile frumoase din România.

Filmul preferat: N-am, iar dacă am, probabil nu i-am reținut numele. Știu doar că Interstellar și-a pus amprenta destul de tare asupra mea.

Ultima carte de care te-ai îndrăgostit: Între Dumnezeu și neamul meu – Petre Țuțea.

TV: Știrile. Sună ciudat, dar mereu le urmăresc.

Orasul preferat: Barcelona și New York.

Ultima melodie ascultă: Bossa Nova Jazz.

Concerte: Lenny Kravitz, Alexandrina, Bruja, Drake și, încă o dată, The Weeknd.

Primul lucru pe care îl faci dimineața: Mă uit la Alex, să văd dacă e în viață.

În cât timp te îmbraci dimineața: Câteodată îmi ia cinci minute, alteori, trei ore. Sunt doar o fată normală, cu nevoi normale.

Ultimul lucru făcut înainte de culcare: Mă dau cu cremă de mâini și balsam de buze. Din păcate trebuie să menționez și asta: îmi setez alarma pentru a doua zi.

Cadoul pe care ți-ar plăcea să îl primești de ziua ta: O Tesla. Nu, glumesc. Adevărul în glumă se spune.

Primul sărut: Pe banca din Târgu-Mureș în spatele școlii, cand eram în clasa a VIII-a, cu prietenul meu Ciuty.

Mijloc de transport: Uber-ul și câteodată trotineta electrică.

Emoticoane: Săgeata și funda roz.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro