Carla Fendi, doamna modei italiene, s-a stins din viata

Considerata marea doamna a modei italiene, Carla Fendi a murit in urma unei boli de care suferea de foarte mult timp.

Casa de moda din Roma a confirmat decesul Carlei, exprimandu-si durerea pentru aceasta pierdere si recunostinta pentru contributiile sale in domeniul modei.

Cele cinci surori si-au deschis prima casa de moda, care ulterior a devenit cunoscuta la nivel mondial pentru blanurile de lux, in centrul istoric al Romei in anul 1964 si au angajat un tanar designer pe nume Karl Lagerfeld, care a si condus brandul la renumele actual.

Fiecare dintre surori a contribuit la dezvoltarea brandului, iar Carla Fendi, ca si presedinte, a fost unica fata publica a afacerii de familie, pana in momentul in care au vandut-o in 1999 grupului francez de lux Louis Vuitton Moet Hennessy, insa aceasta si-a onorat statutul de presedinte pana cand s-a stins din viata.

Text: Alexandra Cristina Miu

Foto: Hepta