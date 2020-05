24 de ore în izolare cu… Andra

Andra ne mărturisește că momentul ei favorit pe timpul izolării a fost seara, atunci când se întorcea Cătălin (Măruță) de la emisiune sa zilnică, se reîntregea familia și au petrecut momente unice toți patru, împreună.

La ce oră te trezești dimineața?

Depinde la cât se trezesc copiii, în general în jur de 8.

Care este ritualul tău de beauty?

Demachiere seara, chiar dacă nu sunt machiată, tonifiere și hidratare cu o cremă. Din când în când, folosesc măști cu Vitamina C sau diverse alte variante. Dimineața, la fel, demachiere, tonifiere și hidratare. În timpul zilei, mai folosesc și spray cu apă termală. Nu mi-e dor deloc de zilele în care mă machiam! Pentru păr folosesc, ca de obicei, șampon și balsam, variante pentru păr vopsit, dar nu numai.

Cum arată programul tău într-o zi de stat acasă?

Când ne trezim, începem pregătirile pentru micul-dejun. Eva și David mă ajută. Suntem plini de energie și vorbăreți, mai ales copiii. Eu discut cu Cătălin în tot acest timp, el bea o cafea, ne uităm la știri. Apoi David are școală online și are nevoie să fie punctual și pregătit pentru lecții. Eva și cu mine îl lăsăm să se concentreze, ne jucăm, ne uităm la desene animate, facem diverse lucruri până termină, iar Cătălin pleacă spre ProTV. Iau prânzul cu copiii, fie ceva făcut atunci, o salată sau paste, depinde, fie comandăm de la restaurantele care ne plac, pentru a le sprijini. Apoi îl ajut pe David să facă temele primite în ziua aceea. Eva participă de multe ori sau ascultă pentru că temele sunt foarte interesante, foarte des avem de făcut proiecte creative, o hartă, un joc, un puzzle. Mă bucur că școala reușește să le trezească interesul, că li se pare distractiv totul. Eva are de trei ori pe săptămână ore de pian si engleză si e foarte încântată să învețe melodii noi. E meritul profesorilor zic eu, sunt foarte buni.

Care este meniul tău favorit home made?

Salată de vară cu roșii, castraveți, ceapă și brânză. Și fructe de mare gătite cât mai simplu. Nu e un meniu românesc, dar asta îmi place. Îmi plac și pastele, dar încerc să le scot din meniu, Mai puțini carbohidrați, mai puține kilograme, nu?

Care sunt cărțile tale preferate pentru această perioadă?

Poate cărțile de bucate… Glumesc! Credeți că am timp să citesc având doi copii acasă? Noi, cei izolați alături de cei mici, ne bucurăm dacă avem timp să vedem o jumătate de oră dintr-un film, ce cărți să deschidem, când? Am însă câteva pe noptieră, recomandate de prietene, abia aștept să le citesc, probabil asta va fi atunci când voi putea din nou să apelez la mama să mă ajute cu copiii. Citeam și în aeroport sau în avion, când aveam concerte departe, să vedem când voi avea din nou această ocazie.

Spune-ne trei filme pe care ni le recomanzi.

V-aș recomanda Miracol în celula 7, Outlander și Grace and Frankie (le găsiți pe toate pe Netflix).

Asculți muzică sau îți place să fie liniște în casă?

Muzica este viața mea, îmi place foarte mult, la noi în casă nu e niciodată liniște. Asta înseamnă și că peste muzică se mai aud sunete de la jocuri, râsetele copiilor…

Care este ținuta ta favorită de stat în casă?

Stau în haine comode, pantaloni scurți sau colanți și tricou. Mă bucur mult că a venit căldura!

Care sunt canalele de socializare pe care le folosești pentru a vorbi cu prietenii tăi în izolare?

Cel mai mult folosesc whatsapp, inclusiv video. Apoi ar mai fi Facebook, Instagram, aici mă refer la mesaje directe sau stories.

Cu cine vorbești cel mai des la telefon?

Cu mama.

Care este contul de Instagram care ți se pare cel mai relevant acum?

Nu pot să numesc unul singur, tot feed-ul ar trebui să fie interesant, amuzant sau util, nu? Iar instagram nu prea e folosit pentru informare, mai mult pentru divertisment, aș zice eu. Eu, cel puțin, urmăresc artiști, dar mă inspiră să văd și fotografii deosebite, conturi de travel, și să nu uităm de „foodporn”, ador să văd farfurii cu prăjituri de pe care curge sosul de caramel…

Care sunt site-urile, canalale TV sau ziarele online de unde îți iei informația de ultimă oră?

Libertatea.ro, ProTv.

Care este momentul tău favorit din zi?

Seara, când ajunge acasă Cătălin, după emisiune. Ne e dor de el și ne bucurăm să ne reunim.

Ce îți lipsește cel mai mult în izolare?

Concertele.

Ai câteva tips-uri pe care le putem pune și noi în aplicare?

Să vorbiți și despre ce v-a făcut ziua frumoasă, despre ceva frumos citit în presă, nu doar despre îngrijorări.

Un mesaj pentru fanii tăi?

Aveți mare grijă de voi, nu luați în glumă riscul de a vă îmbolnăvi. În curând ne vom revedea și vom sărbători asta cât mai frumos!

Fun quiz:

1. Câine sau pisică? Câine.

2. Beatles sau Rolling Stones? Beatles.

3. Flip flops sau sneakers? Sneakers.

4. Yoga sau sport? Yoga.

5. Cafea sau ceai? Cafea cu mult, mult, lapte.

6. Filme sau seriale? Seriale.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro