(P) Top 3 moduri de a te antrena pentru un look superb

FOREO a pregatit in randurile de mai jos cateva metode pentru a lucra eficient la un fizic care va intoarce priviri.

Traim vremuri agitate, jonglam zi de zi cu programe supra-incarcate, vrem sa excelam la job, dar totodata suntem cu totii in cautarea acelui echilibru intre viata profesionala si cea de familie, pe care nu vrem sub nici o forma sa o neglijam. Mai mult, simtim si ca activitatile personale trebuie cumva incluse optim in agenda fiecarei zile, astfel incat sa nu abandonam sala de sport, sa ne tinem cu constiinciozitate de rutina de skincare seara si dimineata, sa gatim si sa mancam cat mai sanatos si sa petrecem acel quality time cu partenerul si cu cei dragi, in egala masura. Pentru a te bucura de antrenamente sportive cat mai eficiente, care sa „lucreze“ la toate nivelurile – fizic, mental, spiritual – e recomandat sa combini tipurile de workouts, si iata-le mai jos pe trei cele mai importante:

Cardio. O sesiune de cardio poate include mai multe serii de exercitii fizice care antreneaza inima sa pompeze peste ritmul ei obisnuit si antreneaza grupe musculare mari. In timp, acest lucru imbunatateste circulatia sanguine si previne diferite afectiuni, dar, bineinteles, te ajuta si sa pierzi kilograme. Gandeste-te la seturi de exercitii precum jumping-jacks, burpees, genuflexiuni sarite, alergare, sarit de coarda elastic etc.

Greutati. Ridicarea de greutati in fitness mareste masa musculara si practic iti contureaza si iti tonifiaza minunat corpul. Nu te teme sa ridici greutati la sala – in timp, acestea te vor ajuta sa obtii un posterior mai definit (care va pune cu adevarat in valoare fusta-pix pentru la birou), brate sculptate (stii tu, pentru acea little black dress decupata la maneci) si un abdomen frumos (ca sa nu te mai temi de bustiera aceea cu paiete, pe care nu ai purtat-o deloc!).

Stretching. Gandeste-te la yoga, pilates, barre! Toate aceste tipuri de antrenamente contribuie la tonusul general al organismului, iti imbunatatesc ritmul respirator, mobilitatea si echilibrul, iti corecteaza postura.

Deci, sportul practicat regulat contribuie la prevenirea imbatranirii timpurie a organismului (stiinta a demonstrat-o in numeroase randuri!), dar nu numai. Cand abordezi mai multe tipuri de antrenamente iti stimulezi sistemul metabolic, iti amplifici nivelul de endorfine (hormonii fericirii!) din organism, intaresti sistemul imunitar, dar iti si pui in miscare circuitul sanguin, lucru care ajuta enorm pielea sa ramana luminoasa si sanatoasa. Si daca tot veni vorba, mai avem in maneca un incontestabil as care contribuie ca un profesionist la stralucirea tenului tau – noul FOREO LUNA mini 3.

Dispozitivul de curatare a tenului LUNA mini 3 este ideal de folosit dupa antrenamentul tau obisnuit de sport, pentru ca iti exfoliaza perfect tenul, lasandu-l proaspat si suplu, fara grija ca porii raman incarcati de sebum si impuritati. LUNA mini 3 este compacta, usoara si inteligenta, simplu de purtat in geanta de sala si include „Glow Boost“, functia pe care o activezi cu un click pe un buton si bifezi o curatare corecta, de doar 30 de secunde, care iti dezvaluie un ten stralucitor.

Dispozitivul LUNA mini 3 e simplu si dragut de folosit, datorita perilor minusculi si moi, din silicon ultra-igienic din care este realizat. Exfoliaza tenul cu acest gadget cool si te asiguri ca in 30 de secunde te bucuri de un ten curatat in profunzime!

LUNA mini 3 este disponibila in magazinele Douglas si pe www.douglas.ro.

