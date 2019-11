IMAGE Skincare este un brand de îngrijire clinică a pielii ce folosește ingrediente active cu acțiune dovedită științific și substanțe botanice eficiente.

Imaginea ta este Imaginea noastra, acesta este motto ul celor mai performante produse de ingrijire a pielii din industria de beauty – Image Skincare.

Un produs care nu lipseste din ritualul niciunei femei este fondul de ten. Pentru asta profesionistii de la laboratoarele Image skincare au scos produsul I CONCEAL flawless foundation SPF 30 (Beige). Este un fond de ten zilnic cu protectie solara 30 care se gaseste in 6 nuante de culoare . Se recomanda in special dupa peeling si interventii estetice, are in compozitie musetel si aloe vera, care ajuta la calmarea pielii.

Este illuminator si rezistent la apa.

Se utilizeaza pentru toate tipurile de piele si nu contine parabeni!

Brandul este creat de o femeie estetician, impreuna cu sotul ei un renumit chirurg plastician si este reprezentat de o rețea de 20.000 de profesioniști în domeniul îngrijirii pielii din peste 52 de țări.

Inoveaza formule potrivite pentru piele si orice tip de ten prin combinarea unor tehnologii revoluționare cu ingrediente naturale pentru o fata vizibil mai sănătoasa și cu rezultate de lungă durată.

In perioada 25 noiembrie – 1 decembrie 2019 gasiti aceste produse pe site ul nostru la un pret special

Mai multe detalii gasiti pe FB si pe Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro