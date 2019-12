K Beauty versus A Beauty: Tot ce trebuie să știi

Lumea devine din ce în ce mai mică, atât datorită globalizării, care ne permite să folosim produse de beauty din toată lumea, cât și Internetului, care ne oferă acces la un flux de informație copleșitor. Astfel, când ne-am comparat tratamentele noastre tradiționale de skincare, care uneori implică exfoliere cu făină de porumb și mască de ochi cu castravete, cu ritualurile coreene din zece pași, cu tehnologiile de ultimă generație și cu grija obsesivă pentru piele, am rămas mască. De fapt, nu doar noi… ci toată lumea.

Spre exemplu, măștile de tip șervețel, specific coreene, au devenit acum etalonul aplicării unei măști și metoda a fost preluată atât de brand-urile franțuzești (care au și ele o istorie aparte), cât și de cele germane sau americane. De îndată ce tot mapamondul a înțeles că de fapt îngrijirea pielii (și nu neapărat machiajul) e cea care ne poate ajuta să arătăm mai tineri și mai sănătoși, am început să învățăm de la experți, iar în ziua de azi am ajuns să înlocuim raftul de reviste cu unul de măști. Apoi, bb cream, cc cream, peeling-urile negre pentru pori, texturile de jeleu, aplicarea fondului de ten cushion, soluțiile de exfoliere dramatică a picioarelor… toate au venit din Coreea și acum, că s-a așezat praful pe acest trend, realizăm cum K Beauty ne-a schimbat pentru totdeauna modul în care percepem domeniul skincare.

Pe de altă parte, unul dintre cele mai puternice trend-uri de lifestyle este minimalismul. Și pe cât de minimaliști sunt coreenii și japonezii în design, spre exemplu, pe atât de complexe sunt ritualurile lor de îngrijire. Iar generațiile millennials și Y își doresc soluții simple, cu ingrediente naturale, produse cu grijă față de planetă… și nu au răbdarea și nici disponibilitatea financiară de a investi în zeci de produse cosmetice și de a sta cu orele în fața oglinzii. Astfel a căpătat amploare frumusețea made în Australia.

A Beauty, după cum e prescurtat trend-ul, are standarde etice înalte, ritualuri minimaliste, mizează pe extracte botanice și ingrediente naturale, pe produse simple și cu rezultate rapide, iar filosofia lor de beauty este să fii cât mai naturală, să arăți fresh și să te bucuri de viață, eventual la plajă, în aer liber – cum să nu te lași cucerită?! Astfel, australienii propun produse de îngrijire a părului ultra-hidratante (pentru a domoli acel beach hair, care e și el la modă în fiecare vară), soluții de protecție solară eficiente și rezistente la apă (pentru că, după cum ziceam, petrec mult timp la plajă), argila roz australiană și diverse ingrediente botanice cultivate sustenabil, ce oferă luminozitate și protecție pielii (precum cel din pruna Kakadu sau din lime-ul australian care are formă de deget). Iar produsele lor de îngrijire a buzelor sunt cu adevărat eficiente, pentru că trebuie să reziste la vânt și soare – mărturisesc că nu mă despart de balsamul de buze Lanolips în nici un sezon.

În marile magazine de beauty de la noi din țară nu sunt foarte multe produse australiene (deși, să nu ne plângem, putem găsi lucrurile esențiale, dar avem și posibilitatea de a comanda online absolut orice). Pe de o parte, pentru că trend-ul e relativ nou, iar pe de altă parte, pentru că e mai complicat cu transportul și reglementările, după cum am aflat de la distribuitori. În schimb, produsele coreene au ajuns să fie disponibile peste tot. Iar, în timp, și coreenii și-au adaptat ambalajele (care au devenit mai simple, pentru a pune accentul pe calitate) și formulele la piețele vestice (respectiv, au simplificat lucrurile). Dar de menționat e și faptul că măștile australiene cu extracte botanice se aplică tot sub formă de șervețel îmbibat cu ingrediente active. Și dacă luăm în considerare felul în care se influențează aceste culturi reciproc, realizăm că putem să vorbim despre frumusețe într-un mod global, pentru că trend-urile fuzionează.

Însă trebuie să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului și să recunoaștem că, atunci când vorbim de skincare, cultura coreeană, alături de cea japoneză, a adus un plus de informație, tradiție și inovație față de alte culturi. Acesta este motivul pentru care, deși A Beauty a câștigat teren, deoarece este o reacție la ritualurile asiatice complexe K Beauty, produsele coreene se bucură în continuare de popularitate, chiar dacă și-au pierdut elementul de noutate.

Chiar recent, a venit o prietenă din Coreea și mi-a adus multe măști de tip șervețel îmbibat. Am remarcat că acestea au acum un plic separat pentru o esență specială, care se aplică înainte de masca propriu-zisă, iar altele oferă câte un ser pentru fiecare zonă a feței (spre exemplu, o soluție diferită unde e nevoie de volum, alta pentru conturare și o a treia pentru zona ochilor). Apoi, tot la prietena mea am testat și o mască din Coreea care e cât toată fața (gen Darth Vader) și nu seamănă cu nici un alt gadget pentru îngrijirea pielii prezent pe piață. Cât am purtat-o, am avut senzații reci și calde, probabil și acțiune infraroșu… nu știu totuși, cum-necum, după 20 de minute, când mi-am dat-o jos, chipul era drenat, întinerit și… pentru a folosi o exprimare mai plastică, pielea părea mult mai lipită de oase.

Este, fără doar și poate, cel mai bun tratament de depuffing pe care l-am încercat și nu avem nimic echivalent pe piață. Drept urmare, sunt șanse foarte mari ca the next big thing în materie de skincare să vină tot din Coreea.

Foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro